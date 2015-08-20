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Бери Рафаэля, иди домой
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Бери Рафаэля, иди домой: полиция уходит из музеев 

Московский Комсомолец 20 августа 2015
Фото: РИА Новости
Музейщики бьют тревогу. После нападения 14 августа т.н. «православных активистов» (а говоря проще — вандалов) на Манеж, неожиданно всплыли две проблемы, которые озвучил в открытом письме директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
Во-первых, теперь любой идиот, прикрываясь чем угодно — государственностью, патриотизмом, радением за семью, верою в Бога, в Крым etc. — может прийти на выставку современного искусства и разломать там все в щепки: и — что чудовищно — общественность простит (или не заметит). Мол, у одних свой перформанс, а у других — ответный перформанс. Во-вторых, Пиотровский напомнил о слухах (блуждающих в музейной среде уж месяц), что с 1 ноября из-за сокращения штата МВД основные музеи, так сказать, первой категории лишатся милицейской охраны. «МК» попытался выяснить — сколь обе угрозы опасны.
К сожалению, безмолвие людей оказывается куда тревожнее всяческих недостатков охраны, замков, сигнализации. О чем, собственно, и говорит Пиотровский в открытом письме: «Мы удивлены стилем общественной реакции на события — нечеткостью информации, неадекватностью ухмылки, неуверенностью и нервозностью тона. Наше общество больно». И если б не жесткая позиция профессионального сообщества, манежная история вообще бы «прошла на тормозах», ведь сошла же с рук «православным активистам» попытка срыва спектакля «Идеальный муж» в МХТ. Но здесь они явно перестарались. Это уже попахивает статьей. И — несмотря на отпуска — музейщики встали за Манеж горой, потому что, простите, это уже дело принципа. Тут все просто: завтра г-н Энтео и компания постучится к вам. И общество их тоже «простит». Спасение утопающих…
«Союз музеев России, — пишет в своем блоге Пиотровский, — расценивает действия странных активистов с галюцинногенными кличками как подлинное проявление кощунства, богохульства и оскорбления веры».
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