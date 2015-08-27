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Недетские проблемы детского кино
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КАРТ-БЛАНШ. Недетские проблемы детского кино 

Независимая газета 27 августа 2015
Фото: официальный сайт детского юмористического журнала "Ералаш"
Обсуждение проблем детского кино ведется на разных уровнях и с регулярной периодичностью. Внешне складывается впечатление, что и общественность, и госорганы волнует состояние кинематографа, адресованного подрастающему поколению. Однако, заметим, вопросы, которые поднимаются на протяжении уже двух десятилетий, практически одни и те же, что свидетельствует о том, что пора уже перейти от дискуссий к делу. К сожалению, принятые в 2008 году Советом Федерации Федерального собрания РФ меры государственной поддержки кино и театра для детей и юношества, разработанные специалистами в этой сфере, последующие решения Комитета по культуре Государственной думы РФ, на которые возлагались большие надежды, не выполнены ни по одной позиции.
Без участия государства в возрождении детского кинематографа не обойтись, поскольку рыночные отношения, в рамках которых существуют сегодня кинематограф и телевидение, поставили эту сферу культуры в абсолютно неравные условия с другими областями экранного искусства: затраты на производство детских фильмов выше (длительный съемочный период, большее время на подготовку, участие несовершеннолетних исполнителей ролей, наличие спецэффектов, декораций и др. удорожают производство как минимум на 50%); выручка от проката детских лент ниже; внебюджетное финансирование крайне затруднено в силу невозможности гарантировать инвесторам возврат средств, а Минкультуры РФ по непонятным причинам не пользуется возможностью 100-процентного финансирования (законодательно такая возможность существует); отсутствуют льготы для продюсеров и прокатчиков, а последние, включая телеканалы, вообще экономически не заинтересованы в показе такого контента.
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