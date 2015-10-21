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«Назад в будущее»: предсказания и реальность
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Реальность и вымысел в фильме «Назад в будущее» 

Дни.ру 21 октября 2015
В 1898 году Роберт Земекис снял фантастический приключенческий фильм, в котором уже знакомые публике по первой части герои путешествуют во времени. На этот раз Марти МакФлай и ученый-изобретатель Эмметт Браун отправляются в 2015 год, чтобы спасти будущее своих потомков.
Установленная дата прибытия на приборе их машины времени — 21 октября 2015 года. Именно в этот день герои фильма оказались в будущем и были удивлены, каких технологических высот достигло человечество. Дни.Ру собрали материал о том, смогли ли ученые и изобретатели оправдать ожидание сценаристов фантастического фильма.
Одной из самых заметных технологических новинок будущего, с которыми столкнулись путешественники во времени, был летающий скейтборд. В реальном мире такое устройство было изобретено в июле 2015 года и получило название «ховерборд». Видео, демонстрирующее возможности летающего скейтборда было опубликовано компанией Lexus. На данный момент устройство может парить только над специальной поверхностью.
Также в фильме были продемонстрированы 3D очки, прототипом которых в реальности может послужить Google Glass. Это носимое устройство, заменяющее собой гарнитуру и компьютер, было выпущено в массовую продажу в апреле 2014 года. Через полгода компанию Google заявила о приостановке производства «умных» очков. Вероятной причиной этого стала низкая популярность инновационного устройства среди потребителей.
Кроме того, создатели фильма показали в 2015 году впечатляющую сцену из очередной части кинокартины «Челюсти», в которой 3D акула едва не съела одного из главных героев. Сценаристы верно угадали вектор развития кинематографа: сегодня технологии 3D внедряются не только в кинотеатрах, но и при просмотре фильмов на домашних телевизорах.
Также создателям блокбакстера удалось предугадать появление возможности совершать видеоконференции. Сегодня это практика распространена по всему миру и активно используется как правительствами разных государств, так и частными компания. Одним из самых известных сервисов по предоставлению такого рода услуг является программа Skype.
В одной из сцен фильма «Назад в будущее 2» Марти Макфлай становится обладателем кроссовок, шнурки которых завязываются сами по себе. Такую обувь в 2015 году создала компания Nike. Выполнены кроссовки в том же футуристическом дизайне.
К 2015 году получила реальное воплощение еще одна технология, продемонстрированная в фильме. Так, сегодня существует множество замков, которые можно открыть только с использованием отпечатка пальцев. Данная технология применяется и для разблокировки ряда современных смартфонов.
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