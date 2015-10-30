Главные ужасы года: чего боялись зрители и читатели в 2015 году

В ночь с 31 октября на 1 ноября весь мир празднует Хэллоуин. Обозреватель m24.ru Сергей Шпаковский вспоминает самые страшные фильмы и книги, вышедшие в 2015 году.

Фильмы «Багровый пик». США Один из новейших фильмов ужасов «Багровый пик» вышел в российский прокат 15 октября. На первый взгляд, режиссер Гильермо Дель Торро показывает историю молодой готической писательницы Эдит Кушинг. Вместе со своим мужем Томасом Шарпом девушка отправляется в старинное поместье Аллердэйл. И самым страшным в «Багровом пике» становится именно дом. Наполненный странными звуками и шумами, он хранит множество страшный тайн. На новом место героине сразу же становится плохо — сестра мужа запрещает спускаться на нижний этаж и отказывает в дубликате ключей, по ночам она кашляет кровью и видит, как из стен сочится красная глина. Наконец, ей являются призраки, она узнает о бывших женах Томаса, о нескольких убийствах и лишь вспоминает предупреждения своей покойной матери: «Берегись багрового пика». А в самом конце зрителей ждет настоящая бойня между всеми героями фильма.

"Полтергейст". США Свежий ремейк одноименного американского фильма, снятого в 1982 году. Несмотря на знакомый сюжет, лента все же получила одобрительные отзывы со стороны критиков, хоть и не стала топ-фильмом года. Эми и Эрик Боуэн вместе в детьми приобретают новый дом. С виду приятный, в первую же ночь он пугает новых жильцов страшными звуками. Свет и электрические приборы включаются по собственному желанию. Позже герои узнают, что живут на месте старого кладбища, надгробия которого перевезли на новое место, а тела остались прямо под домом.

"Пиковая дама. Черный обряд". Россия Картина Святослава Подгаевского стала самым кассовым отечественным фильмом в жанре хоррора за всю историю российского проката. Лента «Пиковая дама. Черный обряд» основана на городской легенде, весь фильм пропитан российской мистикой и эстетикой. Наши молодые современники, старшеклассники из обычных спальных районов, настолько сильно скучают в холодные зимние дни, что готовы пойти на все, лишь бы развеселить себя и сделать что-нибудь интересное. Забыв о том, что есть фразы, которые нельзя произносить перед зеркалом, четверо подростков произносят слова: «Пиковая дама, приди!». Поначалу взрослые не обращают внимания на рассказы детей о якобы появляющейся в зеркале страшной женщине в черной одежде. Ровно до тех пор, пока один из них не умирает.

Книги «Книга ужасов», сост. Джон Стивенс В книгу составителя Джона Стивенса вошло все разнообразие хоррор-историй от лучших писателей мира. Всего «Книга ужасов» включает в себя 14 произведений, авторами которых стали Стивен Кинг, Деннис Этчисон, Йон Айвиде Линдквист и многие другие.

Здесь собраны триллеры и ужастики, некоторые из которых останутся загадками, другие испугают до полусмерти, а какие-то могут показаться просто странными.

Одно совершенно точно — Стивенс составил по-настоящему страшную антологию.

Стивен Кинг, «Возрождение» Вряд ли роман «Возрождение» можно назвать хоть сколько-нибудь страшным по сравнению с другими работами культового автора, но не включить в обзор новую книгу Кинга просто невозможно — таков авторский масштаб. Пятьдесят восьмой роман Кинга рассказывает историю священника, разочаровавшегося в религии после смерти жены и ребенка.

Прямо во время проповеди Чарльз Джейкобс начинает откровенно критиковать Бога, и в скором времени его увольняют. Но у него есть еще одно предназначение — несмотря на работу в церкви, Чарльз интересуется электричеством, с помощью которого спасает главного героя «Возрождения» — юного Джейми Мортона, уже подсевшего на героин.

При воздействии электричества парень действительно расстается с наркотической зависимостью, но зато приобретает побочные эффекты, как и все, кто доверится Джейкобсу. Они впадают в депрессии, видят галлюцинации и убивают себя и других. Очередной отличный сюжет Кинга не заставит скучать.

Роберт Киркман, Джей Бонансинга, «Ходячие мертвецы. Падение губернатора» Автор знаменитых комиксов Marvel про «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман преобразует свои истории в любой материал — книга «Падение губернатора» стала уже третьей изданной в России работой, основанной на знаменитых комиксах.

Город, в котором разворачивается действие, создан для идеальной борьбы с зомби, но в Вудбери царят свои законы. Лилли Коул сталкивается с жестокостью и насилием со стороны губернатора и начинает бороться с его безумствами. Но в хаосе оказывается, что не только ходячие зомби могут нарушить спокойствие горожан — есть вещи и пострашнее оживших мертвецов.

Сергей Шпаковский

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