Второй раз за месяц НАТО осталось не у дел — WSJ

Уже второй раз за месяц — сначала после терактов в Париже, а теперь после инцидента на сирийско-турецкой границе — НАТО осталось не у дел, пишет в четверг The Wall Street Journal, сообщает РИА Новости.

"Бойня в Париже и атака Турции на российский самолет поднимают вопрос о том, сохраняет ли альянс свою первоначальную роль в том, что касается борьбы с терроризмом и нестабильностью ", — пишет газета.

Дело в том, что ни Франция, ни Турция не стали вовлекать альянс и обращаться к кодексу НАТО и его положениям о коллективной обороне. Бруно Лит, аналитик американского исследовательского центра German Marshall Fund, заявил WSJ, что альянс не может вмешиваться в эти инциденты, если Париж и Анкара не попросят об этом.

"Турции решать, призывать НАТО или нет, Франции решать, призывать НАТО или нет. Если страны — члены альянса предпочитают, чтобы он оставался вне игры, так тому и быть", — считает он.

При этом, и внутри, и за пределами альянса, пишет издание, находятся те, кто считает, что НАТО, вероятно, не самый подходящий инструмент для борьбы с терроризмом или для более серьезной роли в сирийском конфликте.

"Это действительно многое говорит о том, какое место сейчас занимает НАТО; альянс сейчас не играет важной роли в том, что касается коллективной обороны против терроризма и даже в том, что касается авиаударов по «Исламскому государству» или урегулирования кризиса, — заявил WSJ французский чиновник, имени которого СМИ не указывает

13 ноября в Париже произошла сери терактов, в результате которых погибли 130 человек.

После этого и республиканцы, и демократы в США призывали Париж воспользоваться положениями кодекса НАТО о коллективной обороне. Однако вместо этого президент Франсуа Олланд обратился за помощью к Евросоюзу, прибегнув к статье 42/7 Лиссабонских соглашений. Статья предполагает солидарность стран ЕС в случае нападения на одну из них.

В США, по данным WSJ, также хотят избежать прямого участия НАТО в борьбе против ИГ, в частности из-за политических разногласий внутри альянса по поводу того, кого именно поддерживать в Сирии.

Во вторник в Сирии потерпел крушение российский бомбардировщик Су-24. Президент России Владимир Путин сообщил, что самолет был сбит ракетой типа «воздух-воздух» с турецкого F-16 над сирийской территорией и упал в Сирии в четырех километрах от границы с Турцией. Российский президент назвал это «ударом в спину» со стороны пособников террористов. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия может приостановить важные совместные проекты с Турцией.

Генсек НАТО Йенс Столтенбег на экстренном заседании Совета НАТО в Брюсселе призвал к «спокойствию и деэскалации» в связи с инцидентом на сирийско-турецкой границе, заявив при этом, что альянс встает на стороны Анкары.