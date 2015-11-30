«Ирония судьбы» Эльдара Рязанова

В ночь на 30 ноября из одной НИИ нейрохирургии имени Бурденко пришла скорбная новость. На 89-году жизни скончался легендарный советский и российский режиссер Эльдар Рязанов.

Причиной смерти, по предварительной информации, стала сердечная недостаточность. Последнее время Рязанов испытывал проблемы со здоровьем, но продолжал бороться за жизнь. Но, к сожалению, его жизнь оборвалась минувшей ночью. РЕН ТВ решило вспомнить самые значимые моменты жизни режиссера, чьи фильмы стали больше, чем произведениями искусства, они стали символами праздников, любви, радости и смеха.

Повара, космонавты, инженеры и врачи — великие кинорежиссеры современности с детства мечтали стать кем угодно. Только не великими кинорежиссерами. Эльдар Рязанов хотел стать моряком и поступить в Одесскую мореходку. Пока ждал ответа, поступил во ВГИК. Почти случайно. Почти как все его появления в эпизодах в собственных картинах.

Он проснулся известнейшим советским режиссером на следующий день после выхода на экраны его комедии «Карнавальная ночь». Главную роль в которой сыграла неподражаемая Людмила Гурченко.

Оглушительный успех, которого никто не ожидал. Рязанова клеймили в советской прессе. Советская культура в 56-м накануне выхода картины писала о молодом режиссере, который снимает на Мосфильме очередную пошлую комедию по отвратительному сценарию. Его комедии суждено было стать культовой. А Рязанову — основоположником целого жанра — советской кинокомедии. Особенной и неповторимой. Очень тонкой культуры смеха в обществе, где многим смеяться не хотелось. Рязановская «Карнавальная ночь» иронизировала над мелкими советскими чиновниками, не признающими обычных радостей в жизни. Простых улыбок, касающихся нежных глаз. Кто тогда после войны мог предположить, что измученной стране не хватает именно этого. Рязановского карнавала.

"Самое трудное, но и самое интересное и благодарное — делать комедии о хороших и добрых людях", — писал сам Эльдар Рязанов. Не с издевкой, а с симпатией к героям. Рязанов, увидел нас смешными, но необидными самим себе. Способными хоть и редко поиронизировать над судьбой.

Для кого-то 70-е — годы застоя. А для советской кинокомедии — время немыслимого взлета, когда Рязанов буквально сформулировал главные конфликты советского общества, достойные нашей улыбки. Например, про непростые отношения наших людей с собственностью. Про то как люди гибнут за Гараж.

Про человека и автомобиль. Возведя конфликт в масштабы шекспировской классики. И на многие поколения, расшифровав нам правила жизни советской семьи. Это ведь языком его киноцитат родители начали разговаривать с детьми.

Советское неравенство — Рязанов исследовал все его кинограни. Это ведь в его картинах откуда ни возьмись появились модницы в меховых шапках поверх умопомрачительных причесок, в приталенных платьях по точеной фигуре, подчеркнуто сексуальные секретарши — откуда мысли-то такие могли взяться в казалось сером 77-м. Когда вся страна работает с 9 до 6, откуда взяться место служебному роману? Его смог закрутить на экране только Эльдар Рязанов. Сегодня вся страна узнает его картины с любого кадра и готова цитировать великого режиссера. Киноведы подсчитали — с легкой руки Рязанова в народ ушла шестьсот сорок одна крылатая фраза, только в «Служебном романе» их 88.

И, конечно, телевидение любит Рязанова по-особенному. Он ведь наш человек. Его кинопанорама в конце 70-х обошла по популярности даже легендарный кабачок 13 стульев. Он получил немыслимое признание — при жизни воздвигли памятник его выдуманному персонажу — Юрию Деточкину из «Берегись автомобиля».

Успех великого Рязанова в том, что он никогда не отделял себя, свои чувства и ощущения от жизни всей страны. Сам маэстро, к концу жизни, говорил: «Что меня трогало в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые — это же трогало и огромное количество людей, большинство». Его творчество пользовалось оглушительным успехом. Его фильмы и книги моментально становились культовыми и любимыми на всю жизнь. Ведь время нашего беззаботного детства и наших улыбающихся родителей — оно именно такое, каким нарисовал его великий художник Эльдар Рязанов.