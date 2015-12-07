Лукас одобрил продолжение

За десять дней до премьеры фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» о нем неизвестно ничего. Три трейлера, несколько видео со съемочной площадки, десяток телевизионных роликов показывают одни и те же сцены, постепенно добавляя к ним детали, может, и важные, но совершенно не значимые для сюжета. Фанаты космической саги уже разобрали все доступные материалы покадрово, даже создали небольшой фильм, где расставили события в примерном хронологическом порядке. Но цельной истории так и не получилось. Понятно, что такова политика студии Lucasfilm, компании Disney и лично режиссера седьмого эпизода «Звездных войн» Джей Джея Абрамса.

Судя по всему, до 14 декабря, когда состоится премьера «Пробуждения силы» в Лос-Анджелесе, надеяться на какие-то подробности о фильме не стоит.

Между тем седьмой эпизод уже готов и его даже показали небольшой группе избранных. В их число вошли президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, Стивен Спилберг как приятель создателя франшизы Джорджа Лукаса, и два режиссера будущих фильмов серии — Райан Джонсон и Гарет Эдвардс.

Посмотрел новый фильм и сам Лукас, который до этого несколько раз рассказывал о том, как его обидели создатели нового эпизода — они, мол, не использовали ни одну из предложенных им идей.

О своих впечатлениях от фильма Лукас предпочел умолчать, начав многословно сравнивать седьмой эпизод со свадьбой бывшей жены, на которую его зачем-то пригласили. Подтверждать его присутствие на просмотре, который состоялся еще 25 ноября, пришлось Кеннеди — она отметила, что Лукасу фильм очень понравился. Впрочем, остальные гости предварительного просмотра были еще более немногословны; Спилберг, например, просто заявил, что он посмотрел фильм — и на этом успокоился.

Но один большой спойлер все же оказался в распоряжении фанатов. Харрисон Форд во время сессии вопросов и ответов в твиттере заявил, что его любимой сценой в седьмом эпизоде стало (внимание!) сражение на световых мечах между Кайло Рином (его играет Адам Драйвер) и Рей (Дейзи Ридли). И если владение Силой у героя Драйвера подразумевалось (именно ему принадлежит вызвавший множество споров меч с гардой), то о способностях Рей в роликах не было ни слова.

Несмотря на покрывающую фильм завесу тайны, кое-что о седьмом эпизоде все же известно. Он станет прямым сиквелом так называемой классической трилогии «Звездных войн» (эпизоды IV, V и VI, которые выходили в 1977-1983 годах). Тридцать лет спустя после событий «Возвращения джедая» война в далекой-далекой галактике не закончилась, а империя, несмотря на смерть Палпатина и Дарта Вейдера, окончательно не побеждена и все же сражается с повстанцами — сторонниками Республики.

Этот временной лаг позволил авторам «Пробуждения силы» ввести в актерский состав Марка Хэммила (Люк Скайуокер), Кэрри Фишер (Лея, которая в новом эпизоде перестанет быть принцессой и станет генералом) и Харрисона Форда (Хан Соло). Обещаны (и частично показаны в трейлерах) Чубакка (Питер Мейхью), C-3PO (Энтони Дэниелс) и R2-D2 (Кенни Бейкер).

Новое поколение галактики «Звездных войн» представлено персонажами Ридли и Драйвера, а также Джоном Бойегой (его героя зовут Финн) и Оскаром Айзеком (По Дамерон).

Будут и несколько знаковых актеров — вроде Энди Серкиса, который в очередной раз взялся за создание нечеловеческого персонажа, или Гвендолин Кристи из «Игры престолов» (она сыграет капитана Фазму).

Джа-Джа Бинкса, одиозного персонажа трилогии-приквела, который вызвал ожесточенные споры в среде фанатов, в фильме точно не будет. Об этом твердо заявила Кеннеди. Она же сказала, что не увидят зрители и эвоков с Эндора, пошутив (а, может, и нет), что на этом особенно настаивал Форд.

Премьера «Пробуждения силы» пройдет 14 декабря в Лос-Анджелесе и 15 декабря в Лондоне».

На этой же неделе фильм выйдет в прокат; в России это случится в четверг, 17 декабря. В Китае седьмые «Звездные войны» будут показывать с 1 января 2016-го — на текущий год квота голливудской продукции там уже выбрана.

Аналитики вовсю предсказывают «Пробуждению силы» большие доходы. Несколько достижений фильм заработал еще до выхода в прокат — предпродажи в США принесли $50 млн, да и российские зрители тоже активно заказывают билеты на первые дни. А во всем мире седьмые «Звездные войны» могут заработать за первый уикенд около 600 млн долларов, поставив тем самым новый рекорд.

Общая выручка «Пробуждения силы» может составить свыше $2 млрд, а отдельные эксперты прогнозируют еще более высокие сборы.

Компания Disney, которая купила в 2012 году Lucasfilm и принадлежащую ей франшизу, объявила о планах снять как минимум шесть полнометражных фильмов про «Звездные войны». Три из них составят новую трилогию-сиквел. Например, Джонсон сейчас дописывает сценарий восьмого эпизода, который должен выйти в мае 2017 года, а девятый эпизод доверили Колину Треворроу («Мир Юрского периода»). Треворроу, кстати, на закрытый показ «Пробуждения силы» не позвали.

Первый из них делает Эдвардс, который уже начал съемки «Изгоя» — рассказа о том, как повстанцам удалось украсть чертежи первой Звезды смерти. Пока объявлены только исполнители главных ролей (одну из них сыграет Фелисити Джонс из «Теории всего») и дата премьеры — 16 декабря 2016 года.

Еще будет отдельный фильм о молодом Хане Соло, который будут делать Фил Лорд и Кристофер Миллер («Мачо и ботан», «Лего. Фильм»), но там пока дело дошло только до кастинга, на котором свои возможности стать юным Фордом показывали почти 2,5 тысячи актеров (в том числе и Том Фелтон — Драко Малфой из «поттерианы»).

Кроме того, запланирован отдельный эпизод об охотнике за головами Бобе Фетте, но у него сейчас нет ни режиссера (после скандального ухода с проекта Джоша Транка), ни даже даты выхода. Не исключено, что его снимет режиссер-женщина — во всяком случае, Кэтлин Кеннеди активно зовет их во франшизу.