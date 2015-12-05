Чужой среди французов

Молодая женщина, мужчина и 9-летняя девочка, напуганные непрекращающимися боевыми действиями на Шри-Ланке вынуждены притвориться погибшей полгода назад семьей, чтобы эмигрировать во Францию и получить там гражданство. Если государство обмануть они могут, то обмануть себя уже гораздо сложнее: фальшивая жизнь давит на каждого из них. Кроме того их селят в неблагополучном районе, где периодически случаются перестрелки и процветает наркоторговля — все это смутно напоминает обстановку на Шри-Ланке, от которой эти трое так стремились сбежать.

Картина, получившая от председателей жюри Каннского фестиваля этого года братьев Коэн «Золотую пальмовую ветвь», вызвала море возмущенных отзывов кинокритиков, посчитавших фильм слишком простым для подобной награды. Но ключевое звено в этой истории — фактор сравнения, мешающий оценить фильм по достоинству. Если отодвинуть в сторону все другие ленты, не менее достойные каннского главного приза, «Дипан» окажется качественно сделанным фильмом, смотреть который — одно удовольствие.

Являющийся одновременно семейной драмой и высококлассным боевиком «Дипан» поднимает, казалось бы, беспроигрышную в нашем веке тему — мигранты в Европе.

Однако любая беспроигрышная тема тем и сложна, что нужно быть настоящим мастером, чтобы рассказать ее нескучно.

Жак Одиар, во-первых, рискует — и не зря — взять на главную роль в своем фильме непрофессионального актера Джесутасана Антонитосана, который в реальности принадлежал к повстанческому движению «Тамильские тигры» и впоследствии переехал в Европу и стал писателем. Обе актрисы — женщина и девочка — также впервые играют в художественном кино. Во-вторых, как и в предыдущих работах режиссера, операторское мастерство в фильме на высоте, и для такой картины это ощутимый плюс: история, разворачивающаяся буквально в одном и том же дворе, снята настолько динамично, что совершенно ожидаемо поразила самих братьев Коэн.

Тема, поднятая Одиаром, кроме того, не ограничивается Европой.

В нашей стране кино, хочется надеяться, несмотря на неширокий прокат, люди все-таки посмотрят — проблема мигрантов в России стоит не менее остро, чем в Европе. Как один из героев фильма никак не может понять, где находится Шри-Ланка, так и большинству людей неважно, откуда и от чего именно бежали люди в их страну — отношение к ним основывается на чем-то совершенно другом.

Единственное, что в этом фильме раздражает совершенно точно, так это странный нереалистичный финал, без которого, кажется, спокойно можно было бы обойтись и избежать с помощью этого многих нелестных отзывов, в частности, со стороны британских критиков, которые в фильме не узнали свою страну. Картина, которая благодаря операторской работе и режиссерскому мастерству, кажется совершенно реалистичной из-за пары последних кадров оставляет ощущение хоть и приятной, но все же сказки — в жизни так не бывает, а если и бывает, то, увы, слишком редко.