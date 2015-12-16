Возвращение на звезды

В далекой-далекой Галактике со времен победы над Империей и гибели Дарта Вейдера прошло 30 лет, но история, как известно, имеет свойство повторяться. На смену тирану императору Палпатину пришел не менее зловещий Сноук (Энтони Серкис), новая Империя получила название Первый отряд, а войска возглавил преданный поклонник Вейдера по имени Кайло Рен (Адам Драйвер). Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) удалился в добровольное изгнание на одну из отдаленных планет после того, как не смог воспитать новое поколение джедаев. Причем не просто не смог, а допустил некую фатальную ошибку, приведшую к нынешнему террору. На фоне этих событий судьба сводит мусорщицу Рей (Дэйзи Ридли) с пустынной планеты Джакку и раскаявшегося штурмовика Финна (Джон Бойега). Спасаясь от войск Первого отряда, они встретят шарахающихся по Галактике Хана Соло (Харрисон Форд) и Чубакку (Питер Мейхью), которые убедительно объяснят, что все истории про Силу и великих джедаев — чистая правда.

Режиссер Дж. Дж. Абрамс уже заслужил свое место в истории, как человек объединивший под своим именем две исконно враждующие франшизы.

Два шага по «Звездному пути» привели его к «Звездным войнам» — еще лет 20 назад ничего подобного нельзя было и представить. Кстати, сначала, Абрамс отказался дать новую надежду фанатам Люка Скайуокера, но продюсер компании Disney Кэтлин Кеннеди потратила месяц на штурм офиса автора «Остаться в живых» и, очевидно, знала, что лучше него с задачей не справится никто.

Доказательством тому стал, разумеется, не только «Звездный путь», но и вообще все успешные проекты режиссера и продюсера. С самого начала его творческий метод заключался в том, чтобы переписав чужую завязку красивым почерком («Твин Пикс» в «Остаться в живых» или «Секретные материалы» в «Грани»), начинить знакомые декорации совсем другим содержанием. От многих ловких мастеров современного блокбастера Абрамс отличается тем, что ему действительно есть, что сказать, и он не стесняется действовать, ориентируясь на классику научной фантастики. Подобно робототехнику Айзеку Азимову и луноходу Артуру Кларку, он использует футуристический антураж, прежде всего, для разговора на вечные, что называется, темы.

«Звездные войны» это, конечно, самый рискованный проект в карьере Абрамса — буквально без права на ошибку.

Ставший разминкой перед ним «Звездный путь» попал в руки постановщику франшизой отжившей свое и торжественно потонувшей в начале нулевых — хуже было уже не сделать. Что же касается эпопеи Джорджа Лукаса, то несмотря на жужжание роя возмущенных фанатов, даже вторая (хронологически первая) трилогия про детство Дарта Вейдера вышла успешной, оставив сериал на крайне высоком уровне. Абрамсу не только предстояло разобраться в мудреной нью-эйджевой вселенной, но и вывести историю на новый уровень. Угодить фанатам и в то же время не раствориться в бесконечных реверансах как автору.

Все это режиссеру в полной мере удалось. «Пробуждение силы», конечно, во многом выглядит как ритуал возрождения франшизы, предшествующий еще более масштабным событиям. Здесь хватает внутренних шуток и сценарий почтительно наследует «Новой надежде». За кадром бессменный композитор серии Джон Уильямс то и дело грохочет струнными классической темы из оригинального фильма, Харрисон Форд красиво играет морщинами, а новый дроид на колесиках еще больше похож на гибрид неваляшки с пылесосом.

С другой стороны, невозможно отделаться от ощущения, что даже безликие штурмовики обрели какую-то новую, непривычно живую для боевых клонов пластику. Отчасти это связано с тем, насколько Абрамс точно знает, что именно он хочет сказать, на чем заостряет внимание. Он понимает, что сколько бы фанаты не рассуждали про идеологию и философию, главное в «Звездных войнах» — ощущение искрящегося звездной пылью детского счастья, возможность увидеть за статными героями настоящие эмоции. Первый полет «Тысячелетнего сокола», головокружительные гонки из «Призрачной угрозы», пресловутое «Люк, я твой отец», в конце концов. В «Пробуждении силы» подобные эпизоды усилены сценой, в котором герои после очередной погони, захлебываясь, разговаривают языком наадреналиненных подростков: «Видела, как я его подстрелил?!» В другие моменты Абрамс, избегая лишнего психологизма в духе новейших комиксов, разгоняет сентиментальные сцены до оперного масштаба, потому что, во-первых, это красиво, а уже потом правдоподобно.

Впрочем, тут есть еще один важный аспект — и лишний плюс в досье режиссера. Классические фильмы выходили в разгар Холодной войны, на рубеже 1970-х и 1980-х, рейгановская риторика об СССР как Империи зла и гонка вооружений без труда рифмовались со строительством уничтожающей целые планеты Звезды Смерти. Несмотря на нынешние политические обстоятельства и тот факт, что даже люди в трико из комикс-вселенной Marvel рефлексируют на тему обстановки в Восточной Европе, Абрамс подобных коннотаций принципиально и тщательно избегает. Во время просмотра «Пробуждения силы» никак не выйдет почувствовать себя нацпредателем за сочувствие к джедаям — из пробудившегося океана Силы каждому достанется по потребностям.