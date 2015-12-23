А был ли мальчик? О чем нам говорит фильм-фальшивка ZDF

В прошлый вторник в вечернем эфире немецкого канала ZDF был показан документальный фильм «Человек власти — Путин».

Режиссура в традициях жанра: фильм начинается с крупных планов российского президента под зловещую музыку, и отрывков интервью спикеров, среди которых неожиданно мелькает и известный философ Александр Дугин с явно вырванной из контекста фразой о Путине: «У него нет идеологии» (ведь это, в зависимости от обстоятельств, может быть как хорошей характеристикой, так и плохой). Перед нами является буквально дьявол во плоти — жестокий диктатор, который ради власти не остановится ни перед чем. Machtmensh — это даже звучит угрожающе.

Подобных трюков в фильме полно. Кадры рукопожатия Путина и Асада перемежаются с кадрами неких окровавленных тел, завернутых в белые простыни — стало быть, те самые несчастные мирные сирийцы, погибшие от российских бомбардировок. На фоне закадровый голос читает текст о том, что главная цель операции российских ВКС в Сирии — удержание у власти еще одного диктатора Башара Асада.

Подробно разбирать это творение немецких телевизионщиков не было бы смысла — такие фильмы-агитки снимаются самыми разными телеканалами по всему миру, а показать человека тираном или, наоборот, миротворцем — это, что называется, дело техники и технологии: грамотно подобранная музыка, тон диктора, монтаж — и вуаля — добрый Дедушка Мороз предстает перед зрителями серийным маньяком-педофилом.

Но есть одно «но», на которое обратили внимание российские коллеги документалистов из ZDF — журналисты канала «Россия-1». В качестве одного из главных героев в фильме показывается доброволец из Калининграда, якобы воевавший на стороне ополченцев Донбасса. «Назовем его Игорь» — так, скрывая настоящее имя «бойца», его представляют авторы ленты. Настоящее же имя человека, снявшегося в фильме — Юрий Олегович Лабыскин, и это 27-летний безработный из Калининграда, который никогда нигде не воевал, а просто согласился подкалымить на немецкое ТВ, покрасовавшись с автоматом в руках за 50 тысяч рублей.

Гораздо меньше — около двух тысяч рублей — заплатили девушке с ребенком, которые сыграли в фильме семью «добровольца», но у них и работы меньше было — нужно было всего лишь несколько минут походить с телеоператором по парку в Калининграде.

Самому же Юрию пришлось выехать на натурные съемки в Донбасс, учиться правильно держать автомат, по многу раз репетировать и прогонять перед камерой заявленные в сценарии эпизоды — пока режиссер не убедится, что все это выглядит достаточно натурально. «К вопросу, видел ли я русских военных, он меня готовил очень долго, — рассказывает Лабыскин в репортаже „Вестей“, — Объяснял, как сказать, как сформулировать, как рассказать. Тренировали это в течение трех-четырех дней. По 2-3 раза в день».

В качестве экспертов об участии российских военных в конфликте на Украине в фильме уверенно говорят командующий объединенными войсками НАТО в Европе американский генерал Филипп Бридлав и бывший сотрудник Института США и Канады РАН Игорь Сутягин, к слову, обвиненный в 2004 году в шпионаже, а затем переданный американской стороне и уехавший на ПМЖ в Великобританию. Это чтоб у немецкого зрителя совсем не оставалось сомнений — на экране чистая правда.

Немецкие телевизионщики уже не первый раз попадаются на фальшивках — ранее в новостях того же ZDF показали кадры, снятые военкором «Вестей» Евгением Поддубным в Углегорске на позициях ополченцев, выдав их за съемки украинских журналистов, якобы попавших под обстрел. В общем, педантичности, так свойственной немцам, их журналистам явно не хватает. Попадаются на мелочах.

Можно вспомнить и вышедший год назад документальный фильм «Топ-секреты допинга: как Россия производит своих победителей» немецкого журналиста Хайо Зеппельта, ставший причиной громких разбирательств и последующего отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. К тому фильму тоже было много вопросов, например, почему главными информаторами там выступили бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов, уволенный оттуда еще в 2011 году, и его жена — легкоатлетка Юлия Степанова-Русанова, дисквалифицированная за допинг в 2013 году — то есть люди, явно ангажированные?

Но вернемся к «Человеку власти». Фильм, хоть и сделанный по всем законам жанра, рейтингов не собрал — немцам, по всей видимости, уже просто надоели страшилки про Россию. Те, кто фильм видел, потом писали в интернете комментарии, называя фильм «отвратительным и омерзительным» и негодуя, что снят он был на их, налогоплательщиков, деньги (ZDF, напомню, канал государственный).

В российском же сегменте интернета и вовсе — тишина. Никаких эмоциональных возмущений, никакого привычного ехидства в адрес авторов.

Для сравнения давайте вспомним хрестоматийный уже случай с интервью украинской беженки Галины Пышняк «Первому каналу», в котором она рассказала о якобы распятом украинскими военными на главной площади Славянска маленьком мальчике.

Тот сюжет, кстати, действительно был просто ошибкой — корреспондент «Первого канала», работавшая ежедневно два месяца в лагерях для беженцев на границе с Украиной, взяла очередной комментарий, его поставили в эфир. Знаете, когда вам каждый день десятки людей рассказывают об ужасах войны, которые они пережили (а именно это представляет собой работа журналиста в лагере беженцев), слова о распятом мальчике перестают казаться ирреальными. В Донбассе тогда происходило много очень страшных вещей. Журналисту там просто не было необходимости сознательно «лепить» какую-то придуманную историю, и непридуманных хватало.

Но как тогда ликовали интернет-бойцы! Как бурлили фейсбук и твиттер! С каким упоением репостились «разоблачения»! Как актуально вдруг зазвучала цитата из Горького: «А был ли мальчик?» Трудно было удержаться и не сострить.

У диванных борцов с «кремлевской пропагандой», наконец, появилась тяжелая печать, которую можно было шлепать на все, что лично им казалось неправдой. «Распятый мальчик» — это звучало буквально как приговор.

Того мальчика не было, как не было и никакого «мальчика-ополченца» из Калининграда, разница в том, что журналисты ZDF изготовили свою подделку сознательно. И на нее так же сознательно никто не отреагировал. Пропаганда, ведь, как известно, существует только в одной стране, во всех остальных — ошибки журналистов и досадные недоразумения.

Кирилл Кирьянов, главный редактор Ria.ru