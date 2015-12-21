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Определены полуфиналисты конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина»
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Определены полуфиналисты конкурса исполнителей патриотической песни «С чего начинается Родина» 

Газета.Ru 21 декабря 2015
Фото: соцсети
В ходе голосования интернет-пользователей определены 10 полуфиналистов конкурса исполнителей патриотической песни «С чего начинается Родина».
Конкурс, организованный энтузиастами-музыкантами из Санкт-Петербурга, приурочен к 100-летию со дня рождения автора слов этой песни — Михаила Львовича Матусовского.
Как отмечается, победитель среди полуфиналистов будет выбран в очном состязании на съемках итогового конкурса-концерта. Лучший исполнитель получит в качестве приза съемку видеоклипа.
В состав членов жюри конкурса войдут солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, Юлия Савичева и Сергей Стиллавин. Вести конкурс будет Ирена Понарошку.
Всего на конкурс было прислано более 300 заявок. Между тем число просмотров конкурсных видео, выложенных на канале в YouTube, превысило 2 млн
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