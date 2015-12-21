Определены полуфиналисты конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина»

Определены полуфиналисты конкурса исполнителей патриотической песни «С чего начинается Родина»

В ходе голосования интернет-пользователей определены 10 полуфиналистов конкурса исполнителей патриотической песни «С чего начинается Родина».

Конкурс, организованный энтузиастами-музыкантами из Санкт-Петербурга, приурочен к 100-летию со дня рождения автора слов этой песни — Михаила Львовича Матусовского.

Как отмечается, победитель среди полуфиналистов будет выбран в очном состязании на съемках итогового конкурса-концерта. Лучший исполнитель получит в качестве приза съемку видеоклипа.

В состав членов жюри конкурса войдут солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, Юлия Савичева и Сергей Стиллавин. Вести конкурс будет Ирена Понарошку.

Всего на конкурс было прислано более 300 заявок. Между тем число просмотров конкурсных видео, выложенных на канале в YouTube, превысило 2 млн