Обнищавших артистов выгонят из шоу-бизнеса

Этот Новый год станет последним, когда клубы, рестораны и концертные залы могут порадовать своих гостей настоящей живой музыкой. В Госдуму внесен законопроект, по которому концертной деятельностью могут заниматься только богатые люди. Инициатива уже вызвала огромное возмущение у музыкантов.

По новому закону выступать на большой сцене смогут только члены так называемой саморегулирующей организации. В ней объединятся промоутеры. У организации должен быть свой сайт, устав и не меньше 50 человек участников. Десятки знаменитых артистов написали письмо, осуждающее новый закон. В их числе и Роман Луговых.

Лидер группы «Ромарио» уверен, что нововведение губительно отразится на российском шоу-бизнесе.

"На таких, как я скажется этот закон. Я не принадлежу ни к какому лейблу, клану. Я независимый артист, меня в официальной системе координат нет", — пояснил он свое отрицательное отношение к проекту закона.

От рядового артиста до Гуру сцены — артисты оказались против предлагаемых перемен. Борис Гребенщиков в интернете на своей страничке опубликовал открытое письмо протеста.

В музыкальном сообществе запахло расколом. Знаменитые и именитые артисты стали против авторитетных продюсеров и организаторов шоу.

Годовой взнос в новое арт объединение -150 тысяч рублей, а еще нужно пройти фейс-контроль, доказав приемной комиссии, профпригодность. Сторонники закона таким образом страхуются от обмана и неприятностей, объясняя все заботой о зрителях и слушателях.

Активный разработчик закона Иосиф Пригожин считает, индустрия только благодаря таким мерам сможет выжить. Чтобы сохранить привычную прибыль, получать банковские кредиты, и работать со страховыми компаниями, продюсерам необходим особый статус, поясняет Пригожин.

Музыкальное сообщество обвиняет инициаторов закона в монополизации рынка. Если контроль за концертами и гастролями будет сосредоточен в одних руках, то не исключена коррупция и цензура, поясняют они.

Артисты вторых и третьих эшелонов, беспокоятся, что благодаря новому закону в телевизорах страны, останутся только знакомые до боли лица, постоянные участники «голубых огоньков». А у остальных попасть в обойму просто не получится.

Инициаторы закона поясняют, что артисты просто не умеют читать, ведь единая структура — это порядок и контроль, а не серые гонорары. Организаторы концертов должны выйти из сумрака. И благодаря новому закону они будут не только считать прибыль, но и отвечать за все мероприятие.

А вот представители рок-групп отмечают, что Госдума фактически обрекла молодых неформатных исполнителей за сценой на вечное забвение. Ведь российский андеграунд хорошо известен своей публике именно потому, что музыканты могли свободно играть где угодно. Новый закон, такие вольности запрещает. К тому же у молодых и талантливых, как правило, нет денег, чтобы оплачивать клубные площадки, которые, для них станут золотыми. У артистов остается один путь, уйти в подполье, играть в подземном переходе.

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