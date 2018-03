Что любят смотреть Путин, Обама и другие политики

Новогодние каникулы — время отдохнуть от суровых рабочих будней в домашней атмосфере, за просмотром любимых фильмов и телепередач. Политики, как бы ни было сложно это представить, тоже время от времени любят провести вечер у киноэкрана.

Известно, что любимый фильм

Владимира Путина

— «Чапаев» 1934 года режиссёров братьев Васильевых. Об этом стало известно во время прямой линии с президентом в 2014 году. Когда у Путина спросили, какой его любимый фильм, он ответил: «Чапаев, конечно».

«Чапаев» вышел на советские экраны 5 ноября 1934 года. Тогда, после премьеры в «Титане», из-за ажиотажа его крутили почти во всех кинотеатрах города в течение нескольких недель. С 1978 года фильм включен в число ста шедевров мирового кино, а образ главного героя — красного командира Чапаева — завоевал народную любовь целых поколений. Во время Великой Отечественной войны режиссёрами ленты был выпущен короткометражный ролик, где Чапаев произносит речь, вдохновляющую советских солдат и призывает их «бить фашистов».

Любимый фильм канцлера Германии

Ангелы Меркель

— музыкальная драма «Легенда о Пауле и Пауле» 1973 года режиссёра Хайнер Каров — история запретной любви подающего надежды руководителя из министерства Паула к Пауле — приемщице стеклотары с двумя детьми.

О своей любви к киноленте Ангела Меркель рассказала в 2013 году во время проекта Немецкой киноакадемии «Мой фильм» («Mein Film»), в рамках которого политики и общественные деятели германии представляли вниманию общественности любимые фильмы.

По словам главы правительства, ей было всего 19 лет, когда «Легенда о Пауле и Пауле» впервые появилась на экранах. Картина поразила девушку своей глубиной, необыкновенным сочетанием поэтичности и реализма. И не её одну: в 1973 году фильм собрал у экранов три миллиона зрителей и вошёл в историю как один из самых успешных кинолент гэдээровского производства. Однако, лента Хайнера Карова была жёстко раскритикован партийной номенклатурой, которую возмущала воспетая в фильме жизненная установка главной героини, ставившей «личные интересы» выше «общественных». В итоге фильм был запрещён к показу, а исполнители главных ролей эмигрировали из ФРГ.

Любимый фильм президента Казахстана

Нурсултана Назарбаева

— советская мелодрама «Весна на Заречной улице», снятая в 1956 году режиссёрами Феликсом Миронером и Марленом Хуциевым. По словам директора Российского Госфильмофонда

Николая Бородачёва, в 2006 году, когда лента праздновала свой 50-летний юбилей, Нурсултан Назарбаев заказал себе сорок копий любимого фильма. «Я лично проверил „исходники“, — сказал Бородачёв, — „они были в прекрасном состоянии, и фильм будет жить вечно!“

https://www.youtube.com/watch?v=D_gqxP2C_js песня

»Весна на Заречной улице» был одним из самых популярных кинофильмов 50−60 годов в СССР. Лейтмотив картины — песня «Когда весна придёт» в исполнении Николая Рыбникова приобрела большую известность, став для зрителей одной из самых любимых советских песен из кинофильмов.

Как сообщала казахстанская газета Gazeta. kz, в 2010 году, поздравляя женщин республики с наступающим 8 марта, по просьбе директора института репродукции человека

Салтанат Байкошкаровой

президент Казахстана исполнил главную песню любимого кинофильма вместе с гостьями.

Королева Англии

Елизавет II обожает смотреть сериалы. Будучи поклонницей «Игры престолов» она даже посещала съёмочную площадку фильма. А популярный британский сериал «Аббатство Даунтон» королева смотрит, что называется, «с пристрастием»: Елизавета отслеживает в нём все исторические ляпы и неточности. Так, она заметила, что одной из серий, относящейся по времени к периоду Первой мировой войны, герой надел медали, которые появились только после Второй мировой. Также в сериале звучала песня под аккомпанемент фортепиано, которая была написана только через шесть лет после показанных в фильме событий. А однажды создатели киноэпопеи забыли убрать из кадра пластиковую бутылку, что тоже подметила королева. Кстати, с созданием любимого сериала «Аббатства Даунтон» Елизавета также познакомилась воочию, побывав на их съёмочной площадке.

Бывший президент Франции

Николя Саркози

затрудняется назвать общественности один любимый фильм, объясняя это тем, что существует целое множество шедевров мирового кино, которые сложно сравнивать. Однако, Саркози всё же выделяет немую психологическую драму «Страсти Жанны Д’Арк» Карла Дрейера, повествующую о последних днях жизни национальной героини Франции, и «Лолиту» Стэнли Кубрика. По словам экс-президента, «Лолита» — вневременной, вечный шедевр и по тому, как этот фильм сделан, и по составу исполнителей — Питер Селлерс там играет одну из самых потрясающих своих ролей.

Американский президент

Барак Обама

называет себя киноманом, выделяя, как и Саркози, целую серию своих любимых фильмов. В неё вошли: голливудская романтическая драма «Касабланка» 1942 года режиссёра Майкла Кёртиса, художественная лента «Пролетая над гнездом кукушки»

Милоша Формана, эпический фильм «Лоуренс Аравийский» Дэвида Лина о событиях Арабского восстания 1916−1918 годов и другие. Среди всех кинолент, особую любовь Обама выражает первой и второй часть «Крёстного отца»

Френсиса Форда Копполы. По словам президента, лучшая сцена первого фильма — начало, где Марлон Брандо говорит: «Вы не уважаете меня. Вы это знаете и теперь вы хотите, чтобы я вам помог». Этот момент, по мнению Обамы, задает тон всему фильму.

Среди американских президентов особым кинолюбителем считают

Билла Клинтона. По словам 42-го главы Штатов, в детстве он буквально пропадал в кинотеатрах, просматривая почти каждый фильм, который появлялся в прокате. Кино пробуждало воображение юного Билла и вдохновляло его на другие дела. Самым любимым фильмом Клинтона до сих пор является картина «Ровно в полдень», которую он впервые посмотрел в шестилетнем возрасте и с тех пор пересматривал более двадцати раз.

Фильм Фреда Циннемана — классика вестерна. Детективная история рассказывает о шерифе Уилле Кейне (Гэри Купер) которому в день его свадьбы почти в одиночку приходится остановить возвратившегося в город преступника, некогда уже арестованного Кейном.

Любимый фильм

Си Цзипина

— «Спасти рядового Райана»

Стивена Спилберга. Глава Китайской Народной Республики — большой любитель американской культуры. За свою жизнь он был в Штатах шесть раз, а его дочь

Си Минцзэ

в настоящее время учится в Гарвагде. О своих симпатиях к голливудскому кино Си Цзипин сообщил общественности ещё когда вступал в должность генерального секретаря Коммунистической Партии Китая в 2012 году. Тогда он признал себя фанатом американских фильмов о Второй мировой войне.

По сюжету драмы-боевика «Спасти рядового Райана» американский отряд из восьми человек получает задание отправиться в тыл врага на поиски солдата Джеймса Райана, три родных брата которого почти одновременно погибли в боях. Фильм принес популярность тогда ещё начинающему актеру

Мэтту Дэймону, сыгравшему роль рядового Джеймса. К слову, сегодня актёра Метта Деймона в шутку называют самым ценным человеком Америки, которого страна снова и снова готова спасать ценой многих жизней. Недавно на экраны вышел фильм «Марсианин», по сюжету которого весь мир работал на то, чтобы вызволить героя Мета Деймона — астронавта Марка Уотни — с красной планеты.

Папа Римский

Франциск

— фанат творчества Федерико Феллини. Его любимый фильм — драма «Дорога» 1954 года. О своих предпочтениях в искусстве он рассказал в прошлом году в интервью американскому изданию The Guardian. Франциск уверен, что Папа Римский должен быть творческим, и старается соответствовать своим убеждениям. Понтифик играет на фортепиано, обожает творчество Баха («Страсти по Матфею») и Моцарта («Great Mass in C minor»); его вдохновляют картины Караваджо («The Calling of St Matthew») и Шагага («Белое распятие»), а также опера Джакомо Пуччини «Турандот».

В интервью The Guardian Франциск рассказал, что в детстве любил итальянские фильмы с Анной Маньяни и Альдо Фабрици. Среди своих нынешних предпочтений понтифик отметил «Дорогу» Феллини и военную драму 1945 года «Рим, открытый город» Роберто Росселлини. Фильм «Дорога» — история странствующей молодой женщины Джельсомины, волею судьбы связавшей свою жизнь с жестоким звероподобным Дзампано, в понимании понтифика проводит параллель с жизнью святого Франциска Ассизского. Картина Росселлини «Рим, открытый город», по словам Франциска, важна тем, что история любви в ней передана посредством религиозного признака, в котором священник и атеисты могут быть объединены общей идеей человечности.

И напоследок — любимый фильм Иосифа Сталина: руководитель СССР очень любил отечественное кино, но больше всего ему нравилась советская музыкальная комедия «Волга — Волга» режиссёра Григория Александрова. Фильм, вышедший на экраны 24 апреля 1938 года, считается «эпическим» полотном о жизни и достижениях Советского Союза. В 1941 году «Волга — Волга» получила Сталинскую премию первой степени.

Актёр Григорий Александров в своих воспоминаниях писал, что в 1942 году на просмотр киноленты Сталин пригласил посла США Уильяма Гарримана и помощника Рузвельта Гарри Гопкинса. «Волга — Волга» произвела на гостей впечатление, и тогда Генсек подарил её копию президенту Рузвельту.

Рузвельт, посмотрев фильм, поначалу не понял, почему Сталин прислал именно его, и чтобы разобраться попросил перевести слова песен. Когда прозвучала песня, посвящённая пароходу «Севрюга»:

«Америка России подарила пароход:

С носа пар, колёса сзади,

И ужасно, и ужасно,

И ужасно тихий ход…»

он воскликнул: «Вот теперь понятно! Сталин упрекает нас за тихий ход, за то, что мы до сих пор не открыли второй фронт».

https://www.youtube.com/watch?v=-fGnbX9IkkU песня

