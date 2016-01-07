Чем могла быть Вифлеемская звезда

Согласно Евангелию от Матфея, Вифлеемская звезда — яркое небесное тело, которое указало волхвам путь к дому, где родился младенец Иисус. Звезда зажглась на востоке, когда Иисус появился на свет, и привела волхвов в Иерусалим, откуда царь Ирод направил их в Вифлеем Иудейский. «Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец», — говорится в Евангелии от Матфея.

Если допустить, что описанные в Евангелии события являются правдой, встает вопрос о том, что из себя представляла Вифлеемская звезда. Очевидно, что привлечь внимание волхвов могло только действительно необычное и яркое небесное тело, однако,

по мнению богословов, звезда вообще могла не являться реальным небесным объектом.

Так, толкователь Священного писания Феофилакт Болгарский писал: «Слыша о звезде, не думай, что она была одна из видимых нами: нет, то была божественная и ангельская сила, явившаяся в образе звезды. Поелику волхвы занимались наукою о звездах, то Господь и привел их этим, для них знакомым знаком, подобно как Петра рыбаря, изумив множеством рыб, привлек ко Христу. А что звезда была сила ангельская, видно из того, что она ярко светила днем, шла, когда шли волхвы, сияла, когда не шли они: особенно же из того, что она шла с севера, где Персия, на юг, где Иерусалим: но звезды никогда не ходят от севера к югу».

В 1614 году немецкий астроном Иоганн Кеплер выяснил, что в 7 году до н.э. произошла серия из трех соединений Юпитера и Сатурна. Ученый предположил, что сближавшиеся друг с другом планеты могли быть видны с Земли, и именно это явление стало известно под названием Вифлеемская звезда. Впрочем, современные расчеты показывают: расстояние между планетами составляло около двух диаметров Луны, а это значит, что Юпитер и Сатурн вряд ли могли произвести на волхвов такое впечатление.

В 3 — 2 годах до н.э. произошла серия из семи соединений космических тел, включая три соединения Юпитера и Регула (самой яркой звезды в созвездии Льва), а также необычайно близкое соединение Венеры и Юпитера 17 июня 2 года до н.э. и в августе 3 года до н.э. Впрочем, эти события являются не слишком хорошими претендентами на роль Вифлеемской звезды: соединения планет были видны на западе при заходе Солнца, а значит, не могли указать волхвам путь на юг и привести их из Иерусалима в Вифлеем.

Комета Галлея была видна с Земли в 12 году до н.э. в течение примерно 60 дней и теоретически могла бы являться неплохим кандидатом на роль звезды, однако в то время астрономы уже умели отличать кометы от других космических тел и считали их плохим предзнаменованием.

Еще один похожий на вспыхнувшую новую звезду объект наблюдался корейскими и китайскими астрономами в 5 году до н.э. Этот объект был виден на протяжении 70 дней и при этом не двигался — так же, как и Вифлеемская звезда, которая как бы «висела» над домом Марии и ее младенца.

Вифлеемская звезда была сверхновой звездой, вспыхнувшей рядом с галактикой Андромеды, отдаленной от Земли на расстояние 2,52 млн световых лет.

Несмотря на то, что обнаружить следы сверхновой звезды или определить точное время ее вспышки в другой галактике чрезвычайно сложно, ученым удалось найти остатки сверхновой в галактике Андромеды.

Одна из теорий гласит, что выражение «на востоке», употребленное в Евангелии, можно трактовать не просто как указание на сторону света, а хоть и малоизвестный, но вполне конкретный астрономический термин — гелиакический восход. Это выражение означает первый после некоторого периода невидимости утренний восход звезды или планеты. До гелиакического восхода звезда на протяжении некоторого времени находится на дневном небе и является невидимой, после чего в определенный момент восходит на восточной стороне неба на фоне утренней зари.

Впрочем, другие переводчики древнего текста уверяют, что Евангелие не содержит специфичной астрономической лексики, и выражением «на востоке» автор хотел только указать на сторону света.

Астроном Майкл Мольнар утверждает, что звездой на Востоке стали события, случившиеся 20 марта и 17 апреля 6 года до н.э. — покрытие Юпитера Луной. Покрытие — это астрономическое явление, при котором один космический объект проходит перед другим, заслоняя его часть.

покрытие Юпитера Луной не могло быть видимым с Земли невооруженным глазом, а значит, его вряд ли можно было бы принять за яркую звезду.

С другой стороны, когда волхвы пришли к царю Ироду, который направил их из Иерусалима в Вифлеем, царь был удивлен этим визитом. Это означает, что «путеводной звезды» волхвов он не видел — а вот они, будучи людьми образованными и сведущими в астрономии, вполне могли заметить покрытие.

Несмотря на немалое количество теорий, которые могли бы объяснить появление на небе Вифлеемской звезды, ни одна из них не является общепризнанно верной.