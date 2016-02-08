«Дом-2» без камер

На канале ТНТ начинается сериал «Остров» — комедия о выживании в тропическом раю, в которой можно узнать «Дом-2» и Павла Деревянко.

Девять молодых людей — четыре юноши, четыре девушки и местный житель по имени Хунь (Роман Хан) — отправляются на необитаемый тропический остров для съемок в одноименном реалити-шоу. Все они прошли строгий отбор, у них есть немного еды и цели, не все из которых связаны с победой. Их ждет куча подготовленных организаторами заданий, и каждый из них попытается выиграть, выполняя абсурдные условия конкурсов и даже проявляя при этом недюжинную смекалку.

Единственная проблема в том, что яхта съемочной группы взорвалась, так что соревнование на острове никого не интересует, а откровения участников никто не снимает.

Более того, ни на телеканале, который запустил это шоу, ни в целом мире никто не знает, где этот остров находится. В курсе ситуации только Хунь, но он не в состоянии рассказать все, что знает, остальным пленникам острова, поскольку говорит только на родном языке, который не знают участники.

На телеканале ТНТ начинается показ комедийного сериала «Остров», в котором пародируются реалити-шоу в общем, о выживании в частности. Но главным объектом пародии стала одна из самых рейтинговых программ канала — «Дом-2».

Дело даже не в том, что «Остров» снимался в тех же самых бунгало на Сейшелах, где с ноября 2014-го обитают строители любви; ради съемок сериала их, кстати, попросили съехать, возможно, на время. Основная схожесть в том, что островитяне, как и резиденты «Дома-2», пытаются составить пары — хотя вроде бы по условиям их конкурса это и не обязательно: победителем «Острова» может быть только один.

«Дом-2», если кто не знает, идет уже добрый десяток лет и заканчиваться (как первый и уже основательно позабытый «Дом») не планирует. В нем меняются места обитания героев (они жили в Москве, Подмосковье и вот добрались до Сейшелов), все время появляются новые персонажи, кто-то становился звездой — довольно специфической, следует признать. Шоу не подкосил запрет на мат и обнаженные тела в эфире, пережило оно и судебный запрет на дневной показ.

Со временем «Дом-2» превратился в жупел для каждого поборника нравственности или сторонника качественного телевидения.

Во взглядах на это шоу точки зрения этих двух сообществ совпадают: одни призывают его закрыть, другие — иногда — запретить едва ли не на законодательном уровне. Но, кажется, все же есть понимание, что если вынести подобный вопрос на повестку дня Государственной думы, то это станет едва ли не большим маразмом, чем все одиннадцать лет «Дома-2».

Многие претензии к шоу скорее справедливые, чем надуманные. Но одного нельзя отнять — программа регулярно входит в топ-100 российского телевидения по рейтингу, несмотря на то, что начинается уже после полуночи. Ну и, разумеется, когда -либо должно было появиться шоу, которое его высмеивало — в дополнение к многочисленным шуткам сатириков и кавеэнщиков.

Сразу стоит сказать, что на ТНТ с задачей справились: «Остров» — это тот «Дом-2», которым его хотели бы видеть все критики.

Конечно, ни о каком соревновании в «Острове» речи не идет — совершенно неважно, кто из героев победит. Да и угадать внутри «Острова» обитателей «Дома-2», не являясь фанатом последнего, очень сложно, а сравнивать их с профессиональными актерами, воплощающими на экране задумки сценаристов, наверное, не стоит.

«Остров» построен по канонам классического ситкома. У героев сериала выпуклые характеры и они четко расписаны по типам. Вот столичная штучка и актриса Ольга (Янина Студилина), вот «красавчик» Герман (Денис Косяков), вот «качок» Эльдар (Кирилл Мелехов), а вот несовершеннолетняя дочка олигарха из Лондона Надя (Анфиса Вистингаузен). Есть «простая девушка» из провинции Люся (Ирина Вилкова), совершеннейший увалень Леша (Евгений Кулик) и влюбчивая Марго (Анастасия Асеева).

Правда, они немного проигрывают тренеру личностного роста Костику (Григорий Калинин), который передвигается в коляске и всеми манипулирует.

А заодно следит за соблюдением условий испытаний, пресекает попытки нарушить правила, по возможности пытается наладить сотрудничество между участниками и довольно мастерски изображает актера Павла Деревянко в комедийных ролях; получается довольно забавно.

В принципе, «Остров» сделан для совершенно определенной аудитории — не совсем той, что с упоением смотрела недавние хиты ТНТ — «Измены» Вадима Перельмана и «Озабоченных» Бориса Хлебникова. Скорее эта комедия подойдет для тех, кому нравятся «Интерны» (тем более что они скоро заканчиваются). Ну или той, что всегда хотела посмотреть «Дом-2», но стеснялась.