«Звездные войны» дошли до миллиардов

Бокс-офис США: седьмые «Звездные войны» наконец одолели два миллиарда, третья «Кунг-фу панда» понравилась Китаю, а американские зрители не оценили ни пропавшего Цезаря от братьев Коэнов, ни зомби в декорациях «Гордости и предубеждения».

Седьмой эпизод «Звездных войн» все же преодолел отметки в $2 млрд в мировом прокате и в $900 млн в американском. Потребовалось ему на это 52 дня, что, конечно, несколько больше, чем ожидали аналитики, но другим фильмам такие выручки даже не снились. Сборы поставленного Джей Джеем Абрамсом «Пробуждения Силы» в прокате США, скорее всего, надолго останутся недосягаемыми для других релизов: картина намного опережает даже ближайшего конкурента (у «Аватара» $760,5 млн), а уж из фильмов, вышедших недавно, к этому результату ближе всего только «Мир Юрского периода» ($652,2 млн). Если учитывать весь мир, то «Пробуждение Силы» занимает третью строчку — после недосягаемого «Аватара» ($2,787 млрд) и «Титаника» ($2,186 млрд). Когда новый эпизод космической оперы только выходил в прокат, были надежды, что он сможет стать вторым, но помешала низкая выручка в Китае — тамошних зрителей продолжение легендарной саги практически не заинтересовало. С другой стороны, свои деньги «Титаник» заработал в два приема — после конвертации в 3D и повторного появления в кинотеатрах; если брать только первый релиз, то «Звездные войны 7» уже вторые, пусть и витуально.

На фоне таких достижений становится совершенно неважным, что за уикенд с 5 по 7 февраля в США и Канаде «Пробуждение Силы» заработал лишь $6,9 млн и занял только четвертое место.

А лидером прошедших выходных стала «Кунг-фу панда 3» — мультфильм о добродушном китайском медведе, знатоке боевых искусств по имени По заработал еще $21 млн и довел общие сборы до $151,2 млн Для 145-миллионного фильма такая выручка выглядит совсем не впечатляюще, но в ней не учтены данные из Китая, где третья «Кунг-фу панда» делает то, что не удалось «Звездным войнам». По предварительным данным, за две недели мультфильм собрал в китайском прокате более $100 млн В России «Кунг-фу панда 3» также второй раз подряд станет первой и, скорее всего, преодолеет в российском прокате отметку в 600 млн рублей.

Второе место в американском прокате досталось новинке — фильму о Голливуде 50-х «Да здравствует Цезарь!».

Новая работа братьев Коэнов — рассказ об одном дне из жизни голливудского продюсера Эдди Манникса (Джош Бролин). На соседних студиях снимают масштабные пеплумы, музыкальные комедии с моряками и мюзиклы со звездными актрисами; под угрозой оказывается постановка исторического «Цезаря» — кто-то похитил исполнителя главной роли (Джордж Клуни) и теперь требует за него выкуп. Но именно решением таких проблем и занимается Мэннокс. Критики «Да здравствует Цезарь!» оценили положительно (79% свежести на Rotten Tomatoes), а вот зрители оказались от фильма не в восторге и поставили ему оценку «С-».

За стартовый уикенд картина братьев Коэнов заработала $11,4 млн В принципе, в этом нет ничего страшного. 22-миллионный фильм, скорее всего, окупится только в американском прокате, да и стартовая выручка мало отличается от других работ Коэнов — например, «Игр джентльменов» ($12,6 млн в 2004-м) или «Невыносимой жестокости» ($12,5 млн в 2003-м). Лучший из их фильмов по стартовым сборам — «Железная хватка», заработавшая в 2010 году $24,8 млн В российский прокат «Да здравствует Цезарь!» выйдет в начале марта.

Третье место рейтинга американского проката досталось «Выживщему» — вестерн Алехандро Гонсалеса Иньярриту (который буквально вчера получил за него приз Гильдии режиссеров) довел общую выручку до $297 млн, из которых на прошедший уикенд пришлось $7,1 млн За пятое место боролись еще два свежих релиза. Один из них пережил настоящий «производственный ад» — о начале съемок фильма «Гордость и предубеждение и зомби» было объявлено еще в декабре 2009 года, вскоре после выхода по романа Сета Грэм-Смита, творчески переосмысляющего атмосферу книги Джейн Остин. В начале к проекту были приписаны режиссер Дэвид О. Рассел и актриса Натали Портман. В итоге после многочисленных замен Портман осталась продюсером фильма, а поставил его Бёрр Стирс («Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», «Папе снова 17»); также в картине снялись двое Ланнистеров из «Игры престолов» — Лина Хиди и Чарльз Дэнс.

На пользу ленте все эти пертурбации не пошли — и «Гордость и предубеждение и зомби» стали только шестыми, заработав за уикенд $5,2 млн Впрочем, 28-миллионный бюджет, наверное, вынесет такой плохой старт. В России фильм выйдет в середине февраля.

А пятое место досталось простой мелодраме «Выбор», экранизации одноименного бестселлера Николаса Спаркса 2007 года. Главный герой ведет свободный образ жизни и не собирается связывать себя семейными узами, но появление симпатичной соседки в корен меняет его планы. Критикам фильм категорически не понравился (ретйинг на Rotten Tomatoes — 8%), зато зрители приняли его лучше, чем «Цезаря» Коэнов — с оценкой «B+». За выходные «Выбор» заработал $6 млн Российский прокат картины пока не ожидается.