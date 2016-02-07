Оккупация, война и хаос: почему Запад вновь лелеет образ «плохого русского»

Напряжённость в отношениях между странами всегда отражается на риторике, звучащей с международных трибун, и в заявлениях политических элит. Однако слова политиков — не единственный способ изменить мнение публики о той или иной стране. Западные телезрители снова увидели на своих экранах давно забытого врага — Россию. С выходом новых сериалов и фильмов о военной агрессии РФ в Норвегии и Латвии RT решил разобраться, почему западные режиссёры решили вернуться к столь любимому со времён холодной войны образу России как «воплощения зла».

Кинопремьеры последних лет обрели «нового», уже почти забытого западными зрителями злодея — Россию. В интервью Ларри Кингу на RT британский актёр Шон Бин посетовал, что сам когда-то играл «злого русского». «Тогда был такой период, который сейчас в некоторой степени возвращается», — отметил Бин. Ранее в роли узурпатора континентальной Америки в альтернативной истории на телеэкранах выступал СССР. Какое место сегодня Запад уготовил современной России в сознании телезрителей и станет ли РФ отвечать тем же?

Забытая угроза

В конце 2015 года на норвежском телевидении состоялась премьера сериала «Оккупированные». По сюжету российская армия при поддержке международного сообщества занимает территорию Норвегии. Как поясняет норвежская версия издания Local, это происходит после того, как к власти в скандинавской стране приходит «радикальная экологическая партия» и останавливает добычу нефти и газа. Сериал стал самым дорогим в истории норвежского ТВ и был продан для показа в Великобританию, Германию, Францию, Швецию, Данию, Финляндию, Исландию и страны Бенилюкса.

А в начале февраля на британском телеканале BBC2 состоялась премьера телепроекта «Третья мировая война: внутри командного пункта». В основу сценария была положена гипотетическая «агрессия со стороны России»: действие картины начинается с вторжения российских войск в Латвию. В псевдодокументальном фильме бывшие дипломаты и отставные военачальники собираются вместе, чтобы решить, как действовать в рамках предложенного сценария. В частности, даже обсуждают возможный ядерный удар по России.

Политолог, профессор МГИМО Елена Пономарёва в беседе с RT в первую очередь отмечает, что никаких приготовлений против прибалтийских стран или Швеции в России не ведётся, о чём власти РФ заявляли неоднократно, хотя реакция прибалтийских стран на такие фильмы, по её словам, очевидна.

« Латвийский МИД заявил, что этот фильм демонстрирует агрессивность России. Разного рода фильмы, статьи, которые публикуются в достаточно уважаемых журналах — это довольно серьёзный сценарий. Главная задача таких медийных вбросов — подготовить общественное мнение Запада относительно Российской Федерации, создать образ агрессора», — считает Пономарёва.

«Фильм был воспринят как некий прогноз от НАТО. Достаточно показать фильм — и это воспринимается как объективная реальность. Происходит несоответствие оценки реальности, в которой мы живём, и виртуального мира», — отмечает политолог.

Она также обращает внимание на то, что такое информационное противостояние возвращает мир в самые худшие времена холодной войны.

«Идёт речь о создании такого образа, при помощи которого можно будет воздействовать на нашу страну. Думаю, что такого рода фильмы имеют цель посеять сомнения в том числе внутри российского общества. Из такого рода фильмов России нужно делать соответствующие выводы, но продолжать при этом свой путь и предлагать свои проекты глобального развития», — резюмирует Пономарёва.

Взгляд из Голливуда

Тенденция к возвращению русских на телеэкраны в качестве злодеев начала формироваться ещё до периода напряжённости в отношениях с Европой и США. Своеобразным первопроходцем, вернувшим Россию в качестве «плохого парня» на экран, стал фильм о спецагенте ЦРУ Джеке Райане.

В фильме «Джек Райан:Теория хаоса» главный герой серии романов Тома Клэнси и их экранизаций противостоит заговору, организованному русским олигархом Виктором Черевиным. Русские заговорщики, ведомые злодеем Черевиным, планируют обрушить финансовую систему США с помощью террористической атаки на Уолл-стрит. Коварные замыслы российского олигархата успешно расстраивает главный герой — бравый агент ЦРУ.

Кинокритик и радиоведущий Роман Григорьев считает, что Россия всегда представала в западном кино в образе неотёсанного, но вместе с тем опасного врага. Григорьев также уверен, что такая тенденция является политически мотивированной.

«На самом деле они всегда показывали русских эдакими чурбанами. Последние 20-30 лет из фильма в фильм русский — это пьяница, мафия, помятый мужик в стоптанных башмаках со щетиной. Я считаю, что это политически мотивировано. Они изображают нас такими, потому что у них (США. — RT) два врага — Китай и мы <…> Показывая такой наш образ, они демонстрируют самим себе, что с нами лучше не связываться. Это смешно. Это показывает в некоторой степени убожество фантазии, невиданность стереотипов», — рассказал Григорьев в интервью RT.

По мнению Григорьева, отчасти такой образ России в голливудских фильмах также формируется из-за загадочности русского менталитета для американцев.

«Мы для них — большая загадка. Вроде мы и в космос первыми полетели, а можем и лаптем щи хлебать, — заключил Григорьев. — Но мы беззлобная нация. Мы ни на кого никогда не нападаем. Мы спокойно почиваем на лаврах исторической судьбы и наследия, нам незачем выдумывать каких-то врагов. Представьте себе блокбастер, где США нападает на нас через Владивосток. Это будет воспринято как какая-то дичь!»

Американский кинокритик Шон Стоун также усматривает в устойчивости такого образа политический мотив, однако полагает, что стереотип русского в кино продвигает небольшая, но влиятельная группа людей, контролирующих самую кассовую часть Голливуда.

«Голливудская машина на самом деле не такой уж и отлаженный механизм. Конечно, у него есть своя структура с несколькими большими студиями, которыми управляют около 10 медиакорпораций-монополистов. Но это не относится ко всем, кто там работает. Поэтому там до сих пор выходят хорошие фильмы, в которых симпатизируют России и помнят о том, что мы были союзниками во время Второй мировой войны. Несмотря на это, к сожалению, в этой системе присутствует тенденция скатываться к мышлению времён холодной войны. Особенно после кризиса на Украине популярные СМИ упорно продвигают подобные взгляды. Так что такое мышление переходит и в Голливуд, и мы можем увидеть больше таких фильмов, как «Красный рассвет», — полагает Стоун.

Американский кинокритик также уверил RT, что Голливуду не удастся демонизировать Россию, как во времена холодной войны, скоро её место займёт другой карикатурный образ внешнего врага.

«СМИ и Голливуду нужен образ внешнего врага, так что этот фокус сместился с арабов на китайцев, а потом, когда они поняли, что Китай — огромный рынок для продажи фильмов, это место заняла Северная Корея. Так что русские то занимают, то уходят с этого места. Я думаю, что публика, зрители немного настороженно относятся к русским, но здесь определённо нет такого страха, как хочется думать популярным СМИ и Голливуду. У нас здесь уже не холодная война, люди больше на это не купятся», — заключил Стоун.

Глас народа

RT также решил поинтересоваться мнением самих американских зрителей — прохожих на улицах Вашингтона. Результат не заставил себя ждать. На вопрос о том, могут ли они назвать фильмы, в которых россияне фигурируют в образах «плохих русских», граждане США с ходу вспоминали уже ставший популярным сериал «Карточный домик», а также фильм 1988 года «Рэмбо-3». Интересно, что на обратный вопрос, который задавали на улицах Москвы, о фильмах с отрицательными героями-американцами россияне не сразу нашлись, что ответить.

Старый враг

Образ русского захватчика в основном был сформирован голливудскими фильмами времён холодной войны. Разогревая страх перед внешним агрессором, неоконсервативная администрация Рональда Рейгана активно продвигала такую точку зрения не только с политической трибуны, но и в популярном кино. Впрочем, по сравнению с 80-ми годами прошлого века современный образ русского захватчика претерпел не так уж много изменений.

Возможно, одним из самых одиозных пропагандистских фильмов времён холодной войны стал уже упомянутый «Красный рассвет», противоречивый фильм 1984 года режиссёра Джона Милиуса. Милиус, прославившийся приключенческим фэнтези «Конан-варвар», планировал снять более современную и жёсткую версию романа «Повелитель мух». Однако руководство студии убедило Милиуса переместить фокус фильма с борьбы группы брошенных детей с природой на противостояние превосходящей силе захватчиков. Следуя духу времени и напряжённой атмосфере холодной войны, злодеем в новой версии сценария стала Красная армия, вторгшаяся на Северо-Американский континент при поддержке Кубы.

Роли офицеров Красной армии и ВС Кубы в фильме исполняли американские актёры, которым в ряде сцен пришлось говорить на «фонетическом» русском языке.

Признанный Книгой рекордов Гиннесса в год выхода самым жестоким фильмом, «Красный рассвет» стал одним из ярчайших образцов антироссийской пропаганды даже в США и продолжает быть объектом многих американских шуток о недопонимании с Россией.

Третий фильм о приключениях спецназовца Джона Рэмбо был снят в 1988 году и так же, как и «Красный рассвет» был посвящён вторжению американских войск, однако не в США, а в Афганистан. Начинавшийся как серьёзный триллер об изменившемся внутри страны отношении к ветеранам Вьетнамской войны, к третьему фильму сериал превратился в откровенно пропагандистский бурлеск, где в одной из ключевых сцен, призванных продемонстрировать миру русскую жестокость, советский полковник Зайсен пытал наставника Рэмбо с помощью огнемёта.

Примечательно, что фильм открывается посвящением «храбрым моджахедам», которое впоследствии было заменено на обращение к «народу Афганистана».

«Рэмбо-3» стал не единственным американским фильмом времён холодной войны, посвящённым «вторжению» Красной армии в Афганистан.

Вышедший в том же 1988 году фильм «Зверь» режиссёра Кевина Рейнольдса рассказывает о группе советских танкистов, намеренно разрушающих пуштунский кишлак, убивающих гражданское население и отравляющих колодцы.

Группа отважных моджахедов преследует отбившийся от группы танк Т-62 и находит общий язык с брошенным своим экипажем за идеологическую неблагонадёжность водителем-механиком Константином Коверченко. В кульминации картины раскаявшийся в своих злодеяниях Коверченко помогает моджахедам подбить танк.

Ставший культовым в узких кругах благодаря впечатляющим натурным съёмкам и музыкальному сопровождению фильм «Зверь» по-прежнему остаётся ярким примером идеологической войны Голливуда против России.