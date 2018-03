Почему ДиКаприо получит «Оскар»

Леонардо ДиКаприо, «Выживший», Сильвестр Сталлоне и Кейт Уинслет — букмекерские конторы предсказывают, кто получит «Оскар» в этом году.

28 февраля в Лос-Анджелесе в 88-й раз вручат премию «Оскар», награду, которая подводит итоги года для американского — и мирового тоже — кино. Про церемонию, которая пройдет в кинотеатре «Долби», уже сейчас многое известно. Вести его будет комик Крис Рок, который после недавнего скандала с отсутствием чернокожих актеров в номинационных списках, пообещал несколько шуток и гэгов на эту тему — видимо, чтобы хоть немного снизить уровень противостояния. На церемонию не придут режиссер Спайк Ли и актер Уилл Смит — в знак протеста против «такого белого „Оскара“. Зато там будет вице-президент США Джо Байден — по сообщению Reuters, он должен будет объявить выступление Леди Гаги, которая исполнит номинированную на премию песню „Til It Happens to You“ из документального фильма „Зона охоты“.

Единственное, что пока неизвестно — кто же станет обладателем заветной статуэтки рыцаря по имени Оскар.

Голосование членов Американской киноакадемии завершилось на этой неделе, сейчас подсчитываются голоса почти 6 тысяч человек, и только 28-го, прямо на сцене „Долби“, запечатанные конверты будут открыты. Но есть те, кто уже обладает тайным знанием — букмекеры. Правда, ставки на возможных победителей „Оскара“ они начинают принимать задолго до самой церемонии, а их уверенность в собственном прогнозе основывается на многолетнем опыте и анализе текущих тенденций. Прогнозы на самом деле не такие точные, как хотелось бы.

По большому счету, букмекеры не уверены даже в одной из наиболее очевидных (с точки зрения всевозможных предсказателей) номинаций — „лучший актер“. По всем признакам в этом году приз за лучшую мужскую роль должен наконец-то достаться Леонардо ДиКаприо, блестяще сыгравшему траппера и маунтимена в историческом вестерне Алехандро Гонсалеса Иньярриту „Выживший“. Для актера это пятая номинация на „Оскар“ именно в этой категории и, возможно, академики захотят наконец-то наградить настырного претендента. И причины для этого у них есть — ДиКаприо получил за эту роль „Золотой глобус“ и BAFTA, его отметила и Гильдия киноактеров — то есть все возможные ключевые точки на пути к победе он уже прошел.

В итоге букмекеры принимают на ДиКаприо ставки из расчета 1/100 — то есть в случае победы фаворита сто поставленных долларов принесут всего один.

Такие ставки предлагают сразу две ведущие британские конторы — Ladbrokes и William Hill. Но отказываться от денег тех, кто уверен в победе оппонентов Лео, они тоже не спешат. Например, можно поставить на Эдди Редмэйна за „Девушку из Дании“ и Майкла Фассбендера за „Стива Джобса“ (оба по 16/1 на William Hill, 20/1 и 33/1 соответственно — на Ladbrokes), на Брайана Крэнстона за „Трамбо“ (50/1 и 66/1) или на Мэтта Деймона за „Марсианина“ (66/1 и там, и там).

Редмэйн, скорее всего, второй подряд „Оскар“ не получит — год назад его наградили за роль физика Стивена Хокинга.

А вот Фассбендер вполне может рассчитывать на награду — академики иногда принимают весьма парадоксальные решения, хотя члены отдельных Гильдии и входят в состав киноакадемии. А вот у Крэнстона и Деймона шансов на премию все же мало — первый сыграл в не очень раскрученном фильме, а второй — в фантастике, за которую можно наградить режиссера (как два года назад Альфонса Куарона за „Гравитацию“), но не актера. Сандра Буллок, напомним, осталась без премии.

Впрочем, если „Оскар“ ДиКаприо и на этот раз не достанется, возможно, его утешит сделанный в Якутии полуторакилограммовый серебряный Эллэй — фигурка монголоида, который держит золотой ритуальный якутский сосуд чороон. Его изготовил ювелир Руслан Неустроев, а серебро для статуэтки собирали всей республикой.

На „Оскар“ в главной номинации „лучший фильм“ претендует в этом году восемь картин, но самые высокие шансы, по мнению букмекеров, у трех из них. В первую очередь это все тот же „Выживший“, где смешались история США, борьба с дикой природой и месть: William Hill оценивает шансы вестерна как 4/9, а Ladbrokes — 1/2.

Чуть ниже букмекеры оценивают шансы на победы еще двух претендентов: фильма о журналистском расследовании случаев педофилии в церкви Бостона „В центре внимания“ (5/2 в обеих конторах) и историю о кризисе 2008 года „Игра на понижение“ (6/1 и 7/1).

Остальные номинанты уже, можно сказать, проиграли, но если вдруг они выиграют, те, кто поставит на них, буквально озолотится: „Комната“ принесет 66/1 в одной конторе и 100/1 в другой, „Безумный Макс: Дорога ярости“ — 80/1 и 100/1, „Марсианин“ — 200/1 и 80/1 (в Ladbrokes почему-то больше верят в историю о марсианском робинзоне), „Бруклин“ — 150/1 и 100/1. По поводу „Шпионского моста“ Стивена Спилберга конторы единодушны — ставки на шпионский триллер о временах Холодной воны 200/1.

Второй год подряд обладателем статуэтки может стать снявший „Выжившего“ Инньяриту (1/9 и 1/10), а его основным конкурентом считается Джордж Миллер — на победу 70-летнего автора четырех частей „Безумного Макса“ ставки принимаются как 11/2 (William Hill) и 7/1 (Ladbrokes).

»Золотой глобус», кстати, получили «Выживший» (как драма), «Марсианин» (как комедия) и Инньяриту (как режиссер). Инньяриту же выиграл и награду режиссерской гильдии.

Среди актрис, считают букмекеры, тоже нет конкуренции, как и среди актеров. Победит в этой номинации Бри Ларсон, сыгравшая в «Комнате» — истории о молодой девушке, в одиночном заточении, где она провела долгие годы, родившей ребенка, который вырос, не видя других людей. Ларсон получила «Золотой глобус», BAFTA и приз от коллег из актерской гильдии — в общем прошла все те же ступеньки к «Оскару», что и ДиКаприо.

Букмекеры из William Hill и Ladbrokes принимают ставки на победу Ларсон, исходя их расчета 1/20.

У актеров второго плана, в принципе, тоже одна интрига — получится ли свой «Оскар» Сильвестр Сталлоне? Он уже номинировался на эту награду, почти сорок лет назад, за самого первого «Рокки» — причем и как исполнитель главной роли, и как сценарист, — но не выиграл ни одну номинацию. Теперь Сталлоне делает второй подход — с фильмом «Крид: Наследие Рокки», где он играет все того же персонажа, который теперь не дерется сам, а тренирует молодое поколение.

Подход оказался более основательным. Постаревший Рокки Бальбоа уже принес актеру «Золотой глобус» и призы от ряда менее известных премий.

Правда, премию Гильдии киноактеров он не получил — и даже не был там в числе номинантов (как и на BAFTA). Но сама Гильдия выбрала лучшим актером второго плана Идриса Эльбу (за «Безродных зверей»), который, в свою очередь, не представлен на «Оскаре».

Так что букмекеры, принимая ставки на победу Сталлоне (1/3 William Hill и 3/10 Ladbrokes) могут быть недалеки от истины. Хотя бы потому что он заслужил.

С другой стороны, соперники у него весьма сильные — Марк Райлэнс из «Шпионского моста» (9/4 и 3/1), Том Харди («Выживший», 12/1 и 16/1), Кристиан Бейл («Игра на понижение», 20/1) и Марк руффало («В центре внимания», 50/1 и 33/1). Шансы на победу у них тоже есть, так что совсем расслабиться Сталлоне сможет только 28-го, когда его имя объявят со сцены «Долби».

Среди актрис второго плана ситуация более двусмысленная.

Алисия Викандер получила премию Гильдии актеров за роль в фильме «Девушка из Дании», но при этом проиграла «Золотой глобус» и BAFTA — эти награды достались Кейт Уинслет, сыгравшей Джоанну Хоффман в «Стиве Джобсе». Букмекеры все же ставят на победу Викандер — 2/5 и 4/9. А Уинслет может подняться на сцену «Долби» вслед за свои партнером по «Титанику» только если эти предсказатели ошибаются: ее победа оценивается как 10/3 у обеих букмекерских контор.

Окончательные итоги 88-го «Оскара» станут известны 28 февраля (В России будет уже утро понедельника). Прямую трансляцию церемонии будет организовывать телеканал ABC, ее покажут во многих странах мира. Российские телезрители третий год подряд не смогут следить за этим шоу в прямом эфире, но вечером 29-го Первый канал покажет подборку лучших моментов.