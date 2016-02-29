Экспонат на миллиард: как российские бизнесмены утоляют жажду прекрасного

Разбогатев, многие российские миллиардеры начали коллекционировать предметы искусства. Вагит Алекперов увлекся монетами, Петр Авен — русским искусством, а Давид Якобашвили — механическими музыкальными инструментами. Со временем, коллекции бизнесменов разрослись настолько, что их выставляют в российских и зарубежных музеях, а также в музеях, созданных миллиардерами. В мае 2016 года откроется еще один музей с экспозицией, собранной миллиардером — Музей русского импрессионизма Бориса Минца. В построенном бизнесменом здании на территории культурно-делового комплекса «Большевик» выставят более 70 полотен русских импрессионистов.

Борис Минц Состояние: $1,6 млрд, №53 в списке Forbes Музей русского импрессионизма

Борис Минц, председатель совета директоров О1 Group, по его словам «болеет» русскими импрессионистами. Собирать картины он начал в начале 2000-х, когда закончил свою политическую карьеру (последняя должность — начальник Управления президента по вопросам местного самоуправления в 1996-2000 гг.). В 2013 году его коллекция насчитывала около ста картин. В основном, это пейзажи авторов русской школы конца XIX и первой половины XX века. В 2012 году принадлежащая Минцу девелоперская компания O1 Properties купила здание фабрики «Большевик», а через год сразу за ней началось строительство «Музея русского импрессионизма».

Для посетителей музей откроется в мае 2016 года. Основная экспозиция будет посвящена развитию русского импрессионизма на протяжении столетия, начиная с 1870-х годов. В музе можно будет увидеть полотна Константина Коровина, Игоря Грабаря, Константина Юона, Петра Кончаловского, Юрия Пименова и многих других. На цокольном этаже разместится более 70 картин основной экспозиции, два верхних этажа отведены для временных выставок.

Вагит Алекперов Состояние: $12,2 млрд, №6 в списке Forbes Музей Международного Нумизматического Клуба (МНК) В 2015 году в отреставрированном особняке в районе Арбата президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов открыл музей нумизматики, в котором выставлена часть его коллекции. В экспозиции более 700 монет, 226 из них — древнегреческие и римские, 125 — золотые монеты царской России.

Самая старая монета в коллекции — золотая гекта города Фокея 480-450 годов до н.э. Ее, по данным Forbes, за 12 500 швейцарских франков Алекперов купил в 2012 году на аукционе Nomos. Самая молодая монета — серебряные 20 копеек 1931 года — стоит не менее $7 000.

Коллекционированием, признается Алекперов, он интересовался с детства. Будущий миллиардер постоянно что-то собирал — спичечные коробки, винные наклейки, марки. В средней школе соседка по дому подарила ему дореволюционные бумаги, хранившиеся в семье. С этого и началась, рассказывает Алекперова, его любовь к истории денег и монетам.

В конце 70-х, когда, по словам бизнесмена, он уже хорошо зарабатывал, приезжал из Западной Сибири в Москву и покупал монеты для своей коллекции на Таганке, где было неформальное место сбора коллекционеров. Сейчас у Алекперова работает группа экспертов, следящая за нумизматическим рынком. Сын Алекперова любовью к монетам не проникся, и музей не будет поддержан правом наследования. «Будет создана система, которая позволит музею и клубу функционировать долгие годы и после меня», — говорит Алекперова.

Давид Якобашвили Состояние: $0,95 млрд, №102 в списке Forbes Частный музей «Собрание» У частного инвестора и мецената Давида Якобашвили внушительная коллекция механических музыкальных инструментов и кабинетной бронзы. Бронзу миллиардер коллекционирует в течение 10 лет и за это время не продал ни одного предмета, за исключением нескольких вещей, купленных Christie’s и Sotheby’s, которые Якобашвили пришлось вернуть из-за неуверенности в их подлинности.

Музыкальные инструменты он начал собирать с подачи своего шведского друга Билла Линдваля, владельца строительной компании. В 2003 году Якобашвили купил у друга коллекцию из 450 инструментов, которую тот собирал в течение 40 лет. Линдваль боялся, что если оставит собранное детям, они не продолжат его дело и распродадут экспонаты. У самого Якобашвили к тому времени уже было несколько шарманок от живущего в Грузии мастера Акопа Китесова.

Линдваль, продав коллекцию, оставил себе несколько шарманок и до сих пор в свое удовольствие иногда играет на свадьбах. А Якобашвили за два года расширил экспозицию до 1500 экземпляров и теперь строит частный музей «Собрание», в котором будут выставлены механические инструменты и коллекция кабинетной бронзы, которой у Якобашвили более 800 экспонатов.

Андрей Филатов Состояние: $0,85 млрд, №112 в списке Forbes Коллекция картин в стиле революционного романтизма Совладелец группы «Н-Транс» Андрей Филатов самой выгодной инвестицией в искусство считает работы революционного романтизма. По его мнению, картины в стиле соцреализма покупать выгоднее, чем картины Поля Гогена, Пабло Пикассо и других известным мастеров. «Советские картины сейчас можно купить за $1млн, — сказал Филатов в интервью агентству Bloomberg, — а потенциал их роста может быть десятикратным».

В итоге, Филатов владеет одной из самых больших коллекций в этом стиле. Ее стоимость миллиардер оценивает в $500 млн В планах Филатова открыть собственный музей в Лондоне или в другом крупном городе за пределами России.

Алексей Семин Состояние: $0,8 млрд, №118 в списке Forbes Усадьбы, обставленные предметами мебели XV–XIX веков Алексей Семин, владелец инвестиционной группы ASG, покупает антикварные вещи. В его коллекции более 1000 полотен старых мастеров Италии, Голландии, Англии, Испании, Фландрии и Германии, более 2000 предметов мебели XV–XIX веков, около 300 часов европейских мастеров, 800 предметов художественной бронзы, серебра и фарфора и 28 шпалер. В Казани, откуда Семин родом, он создал Международный институт антиквариата, который изучает, структурирует и популяризует его коллекцию.

Собирать коллекцию Семин начал в 1990-е годы. В первое время его интересовало русское искусство: форфор, бронза, самовары. Но поскольку этим увлекались и другие разбогатевшие россияне, Семин решил выделиться и, задавшись целью создать коллекцию, способную конкурировать с региональными музеями, переключился на на западноевропейское искусство XVI–XVIII веков.

Для своей огромной коллекции Семин приобрел 26 исторических здания в родной Казани и 6 усадеб в Московской области, которые он реставрирует. В 2006 году он купил замок Левевилль под Шартром, в 80 км от Парижа. Кроме техники в нем нет ни одного современного предмета — все XVIII века.

Роман Абрамович Состояние: $9,1 млрд, №12 в списке Forbes Коллекция современного искусства Собирать предметы искусства бывший владелец «Сибнефти» Роман Абрамович начал с покупки работ старых мастеров. В его коллекции до сих пор есть полотна XVII–XVIII веков. После знакомства с Дарьей Жуковой он всерьез заинтересовался современными художниками. Самые дорогие покупки он совершил весной-летом 2008 года, когда был создан музей современного искусства «Гараж» Дарьи Жуковой. Тогда он приобрел картину «Социальный смотритель спит» Люсьена Фрейда, «Триптих» Фрэнсиса Бэкона и «Венецианка I» Альберто Джакометти. В 2013 году Абрамович купил 40 работ Ильи Кабакова за $60 млн По оценкам эксперта коллекция миллиардера стоит как минимум $1 млрд

Петр Авен Состояние: $5,1 млрд, №20 в списке Forbes Коллекция русского искусства Самая лучшая в мире частная коллекция русского искусства принадлежит президенту Альфа-банка Петру Авену. В 2009 году был впервые выпущен ее каталог на 530 страниц. Помимо картин, которых у Авена 400 экземпляров, миллиардер владеет еще двумя крупнейшими коллекциями. В первой — довоенный советский фарфор — около 1500 предметов. Во второй — 40 майолик Михаила Врубеля. Самую дорогую картину Авен купил в ноябре 2012 на аукционе Christie’s в Нью-Йорке — за «Эскиз к импровизации №8» Василия Кандинского он отдал $23 млн В мае 2015 года в Нью-Йорке открылась выставка «Русский модернизм: пересечения стилей немецкого и русского искусства, 1907–1917», экспонаты для которой предоставил Авен. Показывал картины Авен и в пушкинском музее и в галереях Австрии и США.

Миллиардер покупает и скульптуры современных авторов. Правда, отдельно от коллекции. Для украшения сада в своем особняке в Лондоне.

Дмитрий Рыболовлев Состояние: $8,5 млрд, №14 в списке Forbes Собрание картин импрессионистов, а также Модильяни и Пикассо Для экс-владельца «Уралкалия» покупка предметов искусства — инвестиции. Рыболовлев никогда не афишировал, что владеет полотнами великих мастеров. О том, что в собственности Рыболовлева знаменитые работы Пабло Пикассо («Свадьба Пьеретты»), Клода Моне («Кувшинки»), Винсента Ван Гога («Пейзаж с оливковым деревом»), Амедео Модильяни, Поля Гогена и Марка Ротко стало известно в 2008 году. Именно тогда жена бизнесмена начала процесс раздела имущества.

Вячеслав Кантор Состояние: $2,3 млрд, №41 в списке Forbes Музей искусства авангарда (МАГМА) На основе частной коллекции Вячеслава Кантора, владельца химического холдинга «Акрон», в 2001 году был создан Музей искусства авангарда (МАГМА). Идея музея — показать вклад художников еврейского происхождения, родившихся в России, в искусство XX века. «Я решил, что „самое русское, самое еврейское и самое выдающееся“ — это тот вид спорта, где я точно смогу стать чемпионом при моих ресурсах», — сказал миллиардер в интервью Forbes в 2010 году. Все художники, чьими работами владеет Кантор, были мигрантами.

Первую удачную покупку коллекционер совершил в начале 2000-х — наследники Валентина Серова продали ему картину «Похищение Европы» за $1 млн Сейчас картину оценивают как минимум в $20 млн За полотном «Видение. Автопортрет с музой» Марка Шагала охотился 7 лет. Тогда, как рассказал Кантор, наследник перед смертью дал поручение продать картину по оговоренной с миллиардером цене и именно ему. Всего в коллекции около 400 работ 33 художников, которые формально принадлежат учрежденному Кантором музею. Общая стоимость коллекции оценивается в $500 млн Виктор Вексельберг Состояние: $14,2 млрд, №4 в списке Forbes Частный музей Фаберже Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова», вернул в Россию коллекцию пасхальных яиц Фаберже. В 2004 году он выкупил коллекцию из 215 предметов у основателя журнала Forbes Малькома Форбса, которую тот собирал около 30 лет. Среди них были девять императорских пасхальных яйца, табакерки, чернильные приборы, броши и ценные экспонаты.

После удачной покупки Вексельберг создал фонд «Связь времен», который к 2013 году владел крупнейшим в мире частным собранием русского прикладного искусства XIX-XX веков, насчитывающим более 4000 экспонатов. В ноябре 2013 году в Шуваловском дворце Санкт-Петербурга открылся частный музей Фаберже, где можно увидеть коллекцию фонда. На реставрацию Шуваловского дворца Вексельберг потратил около $40 млн Александр Смузиков Состояние: $0,5 млрд, №167 в списке Forbes Коллекция русского авангарда — Казимир Своему состоянию бизнесмен обязан одной сделке: в 2008 году за $891 млн он продал сеть своих автозаправок TНК-BP. Сейчас Смузиков известный коллекционер и меценат. Основа его коллекции — полотна Казимира Малевича и его круга. В 2012 году Смузиков купил собрание книг русского авангарда, в которой более 200 экземляров. «Супрематизм» Малевича» с 34 рисунками, изданная в 1920 году — самая ценная из них. В том же 2012 году в Третьяковской галерее прошла выставка принадлежащих Смузикову картин Казимира Малевича, Ильи Чашника и Николая Суетина под названием «Нас будет трое…».

Алексей Ананьев Состояние: $1,25 млрд, №65 в списке Forbes Музей «Институт русского реалистического искусства» Коллекция совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева изначально была домашней. Сейчас она насчитывает около 5 000 картин и считается одной из крупнейших собраний соцреализма. В декабре 2011 года в здании старинного корпуса бывшей ситценабивной фабрики в Москве открылся созданный бизнесменом «Институт русского реалистического искусства». В музее можно увидеть картины Гелия Коржева, Виктора Попкова, братьев Ткачевых, Виктора Иванова, Юрия Пименова, Сергея Герасимова, Аркадия Пластова, Александра Дейнеки, Георгия Нисского и других известных художников.

Свою любовь с социальному реализму Ананьев объясняет тем, это время ему понятно и близко: «на вторую половину ХХ века пришлось мое детство, юность, поэтому все, что изображали художники этого периода, я прожил вместе с ними», — говорит бизнесмен. Ананьев, кстати, сам заканчивал художественную школу.