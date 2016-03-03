Королева эпизода: не стало актрисы Натальи Крачковской

Утром третьего марта в Первой градской больнице Москве умерла Наталья Крачковская. Снявшись в 90 фильмах, она стала поистине народной актрисой: фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кино.

Любимица Леонида Гайдая, непревзойденная мадам Грицацуева, «знойная женщина, мечта поэта». Наталья Крачковская не сыграла ни одной главной роли, но эпизоды с ее участием стали настоящими бриллиантами.

Она любила юмор, не боялась смеяться над собой и к отсутствию серьезных драматических ролей относилась легко, объясняя, что под ее типаж надо писать отдельный сценарий, а это дело непростое. Наталью Петровну часто приглашали на телепрограммы о толстушках, и она практически никогда не отказывала: с радостью вспоминала курьезные случаи, ругала слово «толстяк», предлагая заменять его определением «роскошный» и рассказывала, как поклонник дал ей второе имя — «сто килограммов мечты».

В кинематографе Крачковская (девичья фамилия — Белогорцева) оказалась неслучайно: она с детства мечтала играть, и, окончив школу, подала документы сразу в два вуза — в исторический институт и во ВГИК. И поступила, обойдя 256 студентов-конкурентов — столько человек претендовало на одно место в главном киновузе страны.

Потом была страшная автоавария: врачи буквально по кусочкам собирали будущую актрису, боялись давать обнадеживающие прогнозы. Спасло невероятное желание жить и творить. На глазах изумленных медиков девушка поправлялась молниеносными темпами, а вскоре и вовсе вернулась в профессию. С мужем Владимиром Крачковским, который был на 15 лет старше, Наталья познакомилась на съемках фильма «Половодье», где он работал звукооператором.

Неожиданный, но оглушительный успех пришел к актрисе в 1971 году, когда весь Советский Союз увидел шедевр Леонида Гайдая — картину «Двенадцать стульев». Режиссер долго искал актрису на роль мадам Грицацуевой. «Мне б такую, как жена Крачковского», — не раз говорил он коллегам. «Так и снимай ее!» — засмеялся Владимир, услышав от мэтра критерий отбора. На том и порешили. Наталья блистательно прошла пробы, сомнений не оставалось: эта роль ее и только ее.

Следующей вехой в кино стал фильм Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Роль жены Бунши оказалась настолько яркой и фонтанирующей, что фразы, произнесенные Натальей Леонидовной, разлетелись на цитаты. Случилось на съемках и непредвиденное: актриса из-за болезни сбросила 20 килограммов. «Нееет. Так дело не пойдет. Будем кормить», — протянул Гайдай и назначил любимой актрисе антидиету из сдобы, манной каши, вермишели с маслом и блинчиков со сметаной. Вес пришел в норму — Крачковская вернулась к работе.

Две ярчайшие роли стали для Крачковской как наградой, так и в некотором роде испытанием. Образ пышной красавице намертво приклеился к актрисе, и режиссеры опасались приглашать ее на лиричные или трагические роли. Ну какая может быть Дездемона из мадам Грицацевой? Наталья Леонидовна не обижалась, наоборот, даже в самый краткий эпизод она старалась вложить столько души и смысла, и что ее якобы второстепенные роли зачастую вытесняли главные.

В 90-ые годы Наталья Леонидовна много снималась в комедиях Михаила Кокшенова, участвовала в сериалах, а в последнее время ездила на гастроли с антрепризными спектаклями. Так, 8 марта ее ждали в подмосковном Протвине. Сейчас организаторы экстренно убирают афиши спектакля, развешанные по всему городу. Но если афиши можно убрать за несколько часов, то память о замечательной актрисе, подарившей своему зрителю столько счастливых мгновений, будет жить еще долго.

10 фраз, ставших визитной карточкой Натальи Крачковской «И тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня тоже вылечат…»

"Ах ты, хулиган, а еще очки надел!"

"Старушка! Ах ты, нахал! Да я на пять лет тебя моложе!.. "

"Интеллигент! Выучили вас на свою голову! Облысели все!.. "

"Однако, у вас характер… Была б я вашей женой, я бы тоже ушла"

"Александр Сергеевич, извините, что беспокою вас во время вашей семейной драмы. Иван Васильевич не у вас?"

"Это дичь? А ваши цены не дичь?"

"— А чьих кистей произведения?

— К сожалению, кистей нет!

— Неважно, кисти мы сами приделаем!"

"Не смешите меня, два синих цыпленка и полкило огурцов — триста рублей?"

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