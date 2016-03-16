«Моторы войны» приедут в Москву

Посидеть на танке, поесть солдатской каши и подробно изучить ретромобили с непростой историей из разных стран можно на выставке «Моторы войны». Она пройдет в Москве с 18 по 20 марта в «Крокус Эскспо». Под крышей павильона известные реставраторы представят редчайшие экземпляры, на восстановление которых и поиски оригинальных деталей ушли годы. Почему на эту выставку стоит заехать всей семьей «Газете.Ru» рассказал ее директор и участник Вячеслав Ленн.

— Вячеслав, эта весенняя выставка стала традиционной. Чем будете удивлять в этом году, какими экспонатами вы особенно довольны?

— На «Моторах войны», как всегда, будет очень много уникальных ретромобилей. Как минимум — 75 экземпляров, а, как максимум, их наберется около сотни. При составлении экспозиции мы не гнались за количеством. Самое главное тут качество и интересные варианты. Увидеть их где-то в коллекциях или музеях совсем непросто. Так что это настоящий шанс для любителей автомобилей и военной истории увидеть такую технику. Большинство представленных ретро-каров отреставрированы с использованием 100 процентов оригинальных деталей. Это означает, что они восстановлены в первоначальном виде.

Здесь мы покажем автомобили времен Второй Мировой Войны из СССР, Германии, Франции, Чехии, а также машины из Канады и США. «Звездами» станут два автомобиля М-1 с подтвержденной историей.

Первый из них принадлежал советскому военачальнику Ивану Коневу. Однажды Конев решил передать эту машину на завод ГАЗ, а уже оттуда ее забрал и восстановил коллекционер Евгений Шаманский. Вторая «Эмка» принадлежала «Маршалу Победы» Георгию Жукову. Каким-то образом она оказалась брошенной в запасном штабе командования в Самаре, бывшем городе Куйбышев. Там-то мы ее и нашли во время очередного поискового мероприятия около семи лет назад. Долгие годы ушли на восстановление находки и сейчас «Эмку» Жукова можно будет впервые увидеть практически в первозданном виде благодаря использованию только оригинальных запчастей. Также очень интересно будет посмотреть на знаменитую «Катюшу» и на ЗИС-42.

— Какие мастерские будут участвовать в выставке, что еще они отреставрировали и готовы показать?

— Мастерская Игоря Шишкина построит настоящий военный ангар. Там будут стоять БА-10, Horch 830, Mercedes-Benz 170, ГАЗ ААА. Часть своей коллекции представит Государственный военно-технический музей: например, у них можно будет увидеть легкий пулеметный бронеавтомобиль «Фиат-Ижора». Вадим Задорожный привезет советскую самоходную артиллерийскую установку СУ-76, Universal Carrier — «универсальный транспортер» 1930-х годов и периода Второй мировой войны, известный также как «Брен Кэрриер».

Из моей мастерской мы привезем Horch 901, автофургон «Феномен Гранит», Halftrak M-17 — до этого их не показывали широкой публике.

Можно будет изучить трактор Famo Rubezahl, а также редкий французский артиллерийский тягаяч Lorraine. Немцы его переделали, установив на нем 105-миллимитровое орудие и создали таким образом свою самоходную артиллерийскую установку. У нас можно будет увидеть единственный в мире сохранившийся экземпляр. До 2000 года она была на свалке в городе Кан во Франции, где немцы потеряли эту установку в боях. Там ее нашел один из коллекционеров, после чего наша мастерская выкупила у него этот автомобиль.

— Будут, конечно же, все известные коллекционеры, представители музеев ретро-техники. Для нас очень важно, что выставку откроют дочь Жукова — Эра Георгиевна и дочь Конева — Наталья Ивановна. Придут сюда и потомки советских героев — полководца Ивана Баграмяна, маршала Константина Рокоссовского.

— Многие родители приходят с детьми, а они очень любят полазить и потрогать автомобили. В этот раз будет интерактивная часть?

— Машины ограждать мы не будем — все их можно будет подробно изучить, но садиться в них, конечно же нельзя.

Дети смогут полазить на настоящих танках — их будет больше десяти. Им мы также предложим угоститься настоящей солдатской кашей, которую приготовили на полевой кухне.

Конечно, будут разные конкурсы и мастер-классы. Так, мальчики смогут пройти курс молодого бойца — их научат собирать и разбирать оружие. А девочкам мы приготовили курсы медсестер. У автомобилей будут работать реконструкторы в военной форме и одежде времен СССР — фотографироваться с ними будет интересно не только детям. В центре выставки будет установлен автомобиль, оборудованный под сцену, с которой постоянно будут выступать известные артисты и петь военные песни. Комитет памяти маршала Жукова привезет несколько оригинальных мундиров, которые носили наши выдающиеся военокомандующие в разное время: довоенные, военные и послевоенные.

— Как экспонаты готовят к выставкам? Ведь многие обычно стоят в законсеревированном виде в музеях и гаражах.

— Выставка — это праздник для наших автомобилей. Их приводят в порядок, меняют масло, заводят. Большинство приедут в «Крокус Экспо» на эвакуаторах. Конечно, ретромобили бы сделать это и своим ходом, но их нужно беречь, кроме того, теперь выбросы от них не соответствуют современным экологическим требованиям.

— Вход для взрослых 500 рублей. Дети до семи лет и ветераны ВОВ могут посетить выставку бесплатно.