«Ментам» здесь не место

В конце 2015 года на НТВ пришло новое руководство: гендиректором канала был назначен Алексей Земский, а главным продюсером стал Тимур Вайнштейн. К 2018 году они планируют изменить имидж канала и догнать Первый и «Россию 1» по размеру аудитории, ведь в последние годы главный поставщик остросюжетных сериалов про борьбу полицейских и бандитов растерял и выручку, и зрителей. «Лента.ру» изучила, как уже изменился канал и что ждет зрителей НТВ в обозримом будущем.

В погоне за рейтингом НТВ чересчур увлекся сериалами про бандитов и звездными скандалами, поэтому, когда прежнее руководство начало экспериментировать с новыми форматами, массового притока аудитории не последовало. Проекту «Хочу к Меладзе» зрители предпочли «Голос», та же судьба постигла танцевальные и пародийные шоу. В итоге с начала 2016 года НТВ, по данным TNS, опустился на четвертое место по популярности у зрителей, а 7 и 8 марта его смотрели всего 5,4 процента телеаудитории.

О необходимости радикальных перемен на канале заговорили еще в 2015 году, когда управлять «Газпром-медиа», куда входит и НТВ, назначили Дмитрия Чернышенко. Гендиректор канала Владимир Кулистиков, который был идеологом НТВ последние десять лет, получил почетную отставку, а на его место пришел Алексей Земский, 25 лет продюсировавший развлекательные телепроекты, в том числе культовое шоу «Про это» с Еленой Хангой. Главным редактором НТВ назначили ставленницу Чернышенко Александру Костерину, а генпродюсером стал совладелец «ВайТ Медиа» (WeiT Media) Тимур Вайнштейн. Его компания владеет правами на шоу «Один в один», участвовала в производстве сериалов «Пепел», «Родина» и ряда проектов для «СТС Медиа». Перемены начались незамедлительно.

В январе 2016 года Вайнштейн заявил, что намерен построить «старое новое НТВ» и вернуть каналу былую славу. К 2018 году НТВ планирует догнать по рейтингам Первый канал и «Россию 1», а зрители увидят множество новых проектов, в том числе слегка переосмысленные остросюжетные сериалы.

Главный упор сделают на известные медийные лица. На НТВ вернутся ведущие, некогда прославившие канал, но затем покинувшие его. В первую очередь это Алексей Пивоваров, проработавший на НТВ 20 лет и ушедший оттуда в 2013 году. В майские праздники канал покажет его документальный фильм «Мир. Труд. Пасха».

С 1 марта в эфире НТВ вновь появилась бессменная ведущая «Женского взгляда» Оксана Пушкина, которая с 2015 года занимает должность омбудсмена по правам ребенка Московской области. Теперь она ведет на НТВ программу «Зеркало для героя», в которой гости ее прежних передач анализируют свою жизнь. Разговор сопровождается включениями из прошлых интервью героев.

Надо отметить, что манера ведущей претерпела значительные изменения. Если раньше ее главной задачей было раскрыть собеседника, то сейчас Пушкина склонна провоцировать гостей и порой не стесняется в выражениях. Так, в последней передаче от 14 марта ведущая устроила перепалку с Анастасией Волочковой. Балерину и гостей студии пригласили поговорить о спектакле «Пришел мужчина к женщине», но вместо этого на протяжении всей передачи ведущая пыталась убедить балерину изменить свою жизнь и отказаться от скандальных фотосессий, а в итоге назвала ее фриком. После этого Волочкова обвинила Пушкину в публичной порке, заявила о желании покинуть студию и в какой-то момент расплакалась.

В конце программы Пушкина разговаривает сама с собой перед зеркалом и приходит к выводу, что ей не стоит менять свое поведение.

НТВ активно экспериментирует с утренней линейкой передач и тасует их в зависимости от рейтингов. Сначала главную утреннюю программу отдали Юлии Высоцкой, которая ранее вела на канале только воскресные кулинарные шоу. С сентября по конец ноября 2015 года сразу после Высоцкой в эфир выходила программа «Лолита», где звезды российского шоу-бизнеса откровенничали с певицей Лолитой Милявской. На остальных каналах в это время обычно шли передачи о здоровье.

В новом году эфир Высоцкой слили с другим, более глобальным проектом «Новое утро», которое поочередно ведут две пары — Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышов или Марк Тишман с Ольгой Жук. Программа НТВ значительно отличается от утренних эфиров на других федеральных каналах — ведущие пытаются рассмешить аудиторию.

От шоу Лолиты Милявской в итоге решили отказаться. Теперь с девяти утра и до обеда на канале идут сериалы «Возвращение Мухтара» и «Москва. Три вокзала».

Зато на фоне широкого зрительского интереса к здоровому образу жизни в конце февраля было перезапущено шоу «Еда живая и мертвая», в котором журналист Сергей Малоземов сравнивает поедание копченой рыбы с курением сигарет, исследует здоровье спортсменов-веганов и призывает не есть йогурты натощак.

Еще одной громкой премьерой в новом году стало дневное ток-шоу «Место встречи». Правда популярность ему принесло не копирование формата у выходящего на Первом «Время покажет» и не ведущие шоу Андрей Норкин и Ольга Белова. Дело в том, что НТВ выдал запись передачи за прямой эфир. В сети заметили, что на «Место встречи» и «Время покажет», шедшие в одно и то же время под плашками «прямой эфир», пришли одни и те же эксперты. На Первом канале утверждают, что их прямой эфир был подлинным, НТВ эту историю пока никак не комментирует.

Другой скандал разразился почти сразу после прихода Земского. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что по его инициативе НТВ снял про нее фильм, который, однако, за день до премьеры сняли с эфира. По словам журналистки, в картину в эфир не пустила Костерина, из чего Собчак сделала вывод, что на НТВ решения принимает не Земский. По словам источника «Ленты.ру» на медиарынке, причиной разногласий могла стать неопытность Земского, который пока не до конца понимает границы дозволенного на федеральном канале.

Желание НТВ поскорее выпустить в эфир новые проекты заметно невооруженным глазом, и порой это становится причиной забавных курьезов. В начале февраля канал выложил на свой YouTube-канал незавершенную версию 12-го эпизода нового сериала «На глубине». В нем видно, что герои ведут беседу в автомобиле, стоящем посреди павильона на фоне зеленого экрана.

Скомканной пока выглядит и эфирная сетка НТВ. Качественные шоу или программы вроде «Центрального телевидения», за которую Вадим Такменев получил «ТЭФИ», по-прежнему чередуются с низкобюджетными остросюжетными сериалами про бандитов и приключения молодого Березовского. Не исчезли из эфира и скандальные передачи «Ты не поверишь» и «Говорим и показываем». В последнем выпуске гостем «Говорим и показываем» стал эпатажный шоумен Гоген Солнцев, который предсказуемо затеял драку в студии.

Но генпродюсер НТВ не видит ничего критичного в том, что на канале соседствуют столь разные передачи, ведь, по мнению Вайнштейна, НТВ растерял аудиторию именно из-за однообразного контента.

Работник одного из федеральных каналов в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что сегодня НТВ оказался в крайне непростой ситуации. Как федеральный канал он вынужден делать контент для широкой аудитории, в то время как его основными зрителями остаются взрослые мужчины, отдающие предпочтение детективным сериалам. Рекламодателей же в первую очередь интересует женская аудитория. Сохранить и преумножить ее непросто, особенно в условиях, когда у канала не хватает средств на запуск потенциально рейтинговых дорогостоящих проектов.

Кризис на рекламном рынке, а также снижение и старение аудитории НТВ привели к тому, что за 2014 год выручка канала снизилась на 12,4 процента — до 20,3 миллиардов рублей, а за 2015 год — еще на 23 процента — до 15,6 миллиарда рублей. Именно нехватка собственных финансовых ресурсов сегодня не позволяет каналу радикально изменить концепцию.