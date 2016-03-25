Киев представил себя и Брюсселем, и Парижем

Майданная вспышка неадекватности на Украине по масштабу все больше похожа на настоящую эпидемию. И если судить, к примеру, по последним заявлениям замдиректора национального Института исследования экстремизма (есть, оказывается, такой в «незалежной») Богдана Петренко, которые приводит ИА «ПолитНавигатор», эпидемия эта поражает всех без разбору. Невзирая на лица, должности, звания.

Во всяком случае, та порция очередного «аналитического» бреда, которую выдал на-гора этот «эксперт», комментируя для местных журналистов террористическую атаку на Брюссель, заставляет усомниться не только в его профессиональной компетентности, но и в душевном здоровье.

По словам Петренко, в бельгийской столице «действовал Кремль», интересы которого якобы «сошлись с ИГИЛ*». Правда, «официально доказать это невозможно».

В довершение он изложил слушателям собственный сценарий, как российские спецслужбы начнут взрывать «незалежную» под видом исламистов.

«Для Украины есть угроза со стороны российских спецслужб, которые будут выдавать себя за исламских террористов, — заявил эксперт. — Со стороны исламских террористов реальной угрозы нет, потому что Украина не входит в сферу их интересов. Та же информационная логика терактов заключается в том, чтобы этот теракт был освещен максимальным количеством СМИ. Если ИГИЛ будет совершать террористические акты на Украине, это может пройти мимо некоторых выдающихся иностранных изданий».

Бред фееричный, конечно. Но ведь все это транслирует не пациент «психушки», а заместитель руководителя авторитетной, вроде бы, структуры…

— Насчет «авторитетной структуры» позволю себе с вами не согласиться. Поскольку сегодня на Украине в системе госвласти нет структур, по сути, которые могли бы адекватно и с ответственностью делать какие-либо заявления. Тем более, какие-то предпринимать шаги, — комментирует ситуацию завкафедрой регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС, профессор Владимир Штоль. — Украинское государство — это квазигосударство. Фактически, маргинальная структура.

«СП»: — Тогда кому и что хотят доказать, неся подобную ахинею?

— Что касается якобы причастности российских спецслужб к тем террористическим актам, которые произошли в Брюсселе, то это, по моему мнению, такой новый пропагандистский конек, который украинские псевдо-политики оседлали. И на какую-то определенную перспективу он вполне себе будет иметь продолжение.

То есть, это еще один повод представить миру «дежурного виноватого» во всем. А для нынешних украинских властей «виноватый дежурный», безусловно, Россия. Только если раньше это была мифическая «агрессия на востоке Украины», то сейчас на нас хотят «повесить» и ситуацию в Европе.

«СП»: — Где тут логика?

— Украина, видимо, просто не знает, чем еще привлечь к себе внимание западной общественности и политических кругов. Старые «завлекалочки» уже не работают. А ситуация в стране — и в политике, и в экономике — все хуже и хуже. Вот они и придумывают всякие небылицы, продолжая лепить из нашей страны образ врага — теперь уже в контексте террористической угрозы.

И эта история, я думаю, будет иметь продолжение. Но наши руководители, в том числе и премьер-министр, уже один раз отреагировали на подобные провокационные заявления. Оценка дана. И не стоит, наверное, зацикливаться на этой ситуации, и продолжать пиар-кампанию украинских политиков, которые будут педалировать эту тему в дальнейшем.

«СП»: — Кстати, тот самый глава СБУ Грицак, который получил квалификацию «придурка» от Дмитрия Медведева за то, что приплел Россию к трагедии в Брюсселе, заявил накануне о грандиозном успехе своего ведомства. Разоблачили «российского шпиона», который планировал подорвать СБУ, Раду, кабмин и администрацию президента. Правда, он никакой не исламист — возглавлял гражданский корпус националистического батальона «Азов». То есть, был «патриот», стал — «агент Кремля»…

— Все соотносится с тем, что я говорил. Это как снежный ком — из ничего вырастает целая лавина. Помнится, и сам Порошенко летал в Европу с куском обшивки автобуса, якобы пробитого российской миной. Размахивал там липовыми паспортами каких-то российских псевдо-военнослужащих. Почему у военнослужащих гражданские паспорта? У них должны быть удостоверения офицеров — это другой вид документов.

Придумать можно, что угодно — голь на выдумки горазда, как известно. Поэтому украинские политики и общественники, «патриотически настроенные», сейчас будут собирать все возможное. Главное ведь запустить «утку», а там — пусть разбираются.

Никаких доказательств участия России или ее спецслужб в той ситуации, которая имеет место в Европе или на востоке Украины, не представлено. Я думаю, их и не представят. Но разговоры вестись будут.

«СП»: — И как на все это реагировать?

— Спокойно и адекватно. Но по мере возможности наиболее провокационные и абсурдные заявления комментировать. Потому что эта новая карта еще будет разыгрываться украинскими спецслужбами, как наиболее привлекательная.

Да, антироссийская истерия на Украине усиливается. В принципе, так или иначе, антироссийская агитация велась все последние двадцать пять лет независимости. Но в известной степени она нивелировалась российскими СМИ, которые действовали на Украине. Сегодня, начиная с Майдана, украинское население живет, по сути, в информационном вакууме, но под постоянным пропагандистским прессингом. А если вам каждый день на протяжении двух лет рассказывают, что сосед у вас негодяй, то вы вольно или невольно начинаете в это верить.

На взгляд доцента кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александра Гущина, проблема «в глубоком провинциализме украинской политической элиты»:

— У них нет адекватного понимания собственного места в европейском контексте. И понимания своего места в нынешнем раскладе отношений Россия-Запад. Им не знакомы механизмы принятия политических решений и решений на уровне спецслужб. Это — первое.

Второе. Истерия, которая называется «российская угроза», по-прежнему рассматривается определенными силами на Украине (не всеми, конечно, но многими), как один из способов консолидации политической элиты. И некой игры, направленной на поддерживание напряжения между Европой, Соединенными Штатами и Россией. Потому что они заинтересованы в этом напряжении. Не случайно очень похожие на заявления этого эксперта высказывания мы слышали из уст главы СНБО Турчинова и председателя СБУ Грицака. И это все, безусловно, подливает «масла в огонь».

С точки зрения определенных пиар-эффектов внутри страны, это может достичь определенных целей. С точки зрения воздействия на какие-то европейские элиты и европейское гражданское общество — вряд ли. Даже в контексте предстоящего референдума в Голландии, это вряд ли изменит в негативную сторону отношение к России.

Но некоторые наши политики, к сожалению, демонстрируют тот же самый ненужный радикализм. Я имею в виду последние заявления Жириновского. Что, как мне кажется, не должно иметь место. Должно быть понимание того, как ты выглядишь со стороны.

«СП»: — Украинские политики явно этим не озабочены…

— Там идет работа на внутреннее потребление. На консолидацию. На сохранение вот этого образа — «Россия-агрессор».

Другое дело, что на одних идеях Майдана и на эксплуатации негативного образа России страну не построить. Поэтому они пытаются все время какие-то новые формы вычленить. Был Донбасс. Был Крым. Сегодня они пытаются спекулировать на террористической угрозе для европейцев.

Я думаю, что эти заявления какого-то серьезного влияния на политику не окажут. На уровне принятия решений — Путин, Керри-Порошенко — эти вопросы не обсуждаются. А идет именно политический диалог. Очень сложный.

*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, ДАИШ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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