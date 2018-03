Джамале оставили победу

Европейский вещательный союз (EBU) не будет пересматривать итоги «Евровидения-2016», и победителем останется украинская певица Джамала.

«Победитель конкурса был определен профессионалами музыкальной индустрии и телезрителями, вы внесли по 50% в этот результат.

Джамала выиграла благодаря широкой поддержке как судей, так и тех, кто голосовал по телефону.

Она победила — благодаря выдающемуся исполнению эмоциональной песни, рассказавшей личную историю», — сказано в официально заявлении.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2016» проходил с 10 по 14 мая в Швеции. В финале первое место заняла Джамала с композицией «1944», посвященной депортации крымских татар. Второе место досталось представительнице Австралии Дэми Им, спевшей песню «Sound of Silence», а третье — российскому певцу Сергею Лазареву, исполнившему «You Are the Only One». В этом году на «Евровидении» впервые оценки жюри и зрителей суммировались, а разрыв между Джамалой и Лазаревым составил всего 43 балла.

При этом Дэми Им стала лидером голосования профессионального жюри, а Лазарев — первым в телеголосовании.

Сразу после завершения конкурса на сайте Change.org. появилась петиция с требованием пересмотреть итоги «Евровидения-2016». Ее подготовил пользователь сайта Артур Ованнисян из Еревана, который в описании цели сбора подписей указал, что победитель этого года — не тот, кто должен был одержать победу. Он написал, что петиция предназначена организаторам конкурса — Европейскому вещательному союзу, которые должны прислушаться к не согласным с результатами фанатам..

Петиция быстро начала набирать голоса поклонников конкурса.

Уже к концу понедельника, 16 мая, ее подписало 30 тысяч человек, через 15 часов их число достигло 200 тысяч, а к моменту появления ответа от EBU — превысило 300 тысяч.

Чиновники вещательного союза не могли не обратить внимание на такую активность тех, кто смотрит конкурс. Они пообещали рассмотреть обращение и вскоре опубликовали свой вердикт.