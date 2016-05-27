ВДНХ сразила Венецию масштабом

28 мая в Венеции начнет свою работу юбилейная XV Международная биеннале архитектуры Biennale di Venezia — одна из самых значимых архитектурных выставок планеты, которая проводится раз в два года.

Экспозиция российского павильона называется V. D. N. H. Urban Phenomenon и рассказывает о прошлом, настоящем и будущем самой известной и масштабной выставки страны, существующей в Москве с 1939 года. Рассказ о ВДНХ разворачивается на двух уровнях.

Нижний посвящен истории и показывает отдельные артефакты советского времени, воссозданные группой молодых скульпторов.

— При входе в черном зале нас встречает золоченый рельеф Евгения Вучетича и черно-белая динамическая инфографика, рассказывающая о развитии ВДНХ. Дальше — крипта с белыми скульптурами. Работы молодых талантливых архитекторов и скульпторов на тему ВДНХ создавались на протяжении полугода. Для нас их присутствие принципиально. Аналитические рисунки сделал Алексей Резвый, студент санкт-петербургской Академии художеств. За полгода ему удалось сделать впечатляющие вещи, — сказал «Известиям» комиссар российского павильона, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Семен Михайловский.

На верхнем уровне представлена видеоинсталляция, погружающая в атмосферу современной ВДНХ. Здесь круговая панорама с видео. Слева — кабинет исследователя и студия проектировщика с огромным генпланом на всю стену. Новые технологии соединяются с традиционной презентацией. Возможные сценарии будущего разрабатываются совместно с архитекторами, студентами и посетителями экспозиции.

По словам исследователя истории ВДНХ и автора первого путеводителя по выставке Павла Нефедова, верхний уровень — это «открытый вопрос, который мы адресуем всем посетителям».

— Мы говорим, что у нас есть такое наследие. Мы понимаем, что оно должно быть сохранено, доступно для людей, и дальше начинается масса вариантов: что, по-вашему, мы должны с ним делать, как мы можем рациональнее его использовать? Мы не хотим давать готовых ответов, — подчеркивает Нефедов. — Мы предлагаем посетителям — сегодня это специалисты — подумать над такой ситуацией. Конечно, мы не скрываем тоталитарного прошлого этого комплекса. Но цивилизация, создавшая ВДНХ, давно исчезла, а пространство осталось, и мы хотим, чтобы это пространство жило, было активным. Как? Ответов на этот вопрос может быть много.

Проблема освоения большого пространства, похоже, стоит только перед Россией. Остальные страны озабочены эксплуатацией гораздо меньших территорий, что отражено и в теме биеннале — «Репортаж с фронта», предложенной кураторам чилийским архитектором Алехандро Аравеной.

Имеется в виду фронт, на котором оказались миллионы жителей деревень, пытающихся переселиться в города. Задача архитекторов — предложить условия их размещения, недорогое и практичное жилье. Эта тема взволновала представителей стран Латинской Америки и Азии.

А представителей Евросоюза волнует необходимость разместить беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Об этих проблемах можно узнать в павильонах Австрии и Германии. Там решаются вопросы доступности жилья для переселенцев, ищутся варианты уплотнения и перепрофилирования под жилье бизнес-центров.

На фоне проблем с поиском места под жилье в Европе, Латинской Америке и Азии экспозиция российского павильона стоит немного особняком. Российская экспозиция — не о том, где взять пространство, а как его рационально использовать.

— Говоря о ВДНХ, мы представляем себе огромную территорию с комплексом зданий, фонтанов. А в мире про это совершенно не знают. И первое впечатление людей от увиденного здесь — потрясение. Такой огромный архитектурный парковый ансамбль, который мало кто видел, — говорит Нефедов.

То, что увидят гости Биеннале в Венеции, можно будет посмотреть в Москве, когда экспозиция российского павильона переедет на ВДНХ. Но это случится не скоро, в начале 2017 года.

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