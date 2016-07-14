Когда ждать Чужого

Сигурни Уивер уверена в пятом фильме о расе Чужих, в сценарии Нила Бломкампа и в том, что Ридли Скотт после выхода второго «Прометея» позволит развивать созданный им мир дальше и завершить историю лейтенанта Рипли.

Режиссеру Нилу Бломкампу все же удастся снять пятую часть «Чужого» и окончательно завершить историю сражений лейтенанта Эллен Рипли и расы инопланетных паразитов. Об этом рассказала в интервью Entertainment Weekly исполнительница этой роли актриса Сигурни Уивер. Правда, она выразила сожаление, что работа над картиной задерживается: съемки планируется начать только в следующем году, после выхода фильма «Чужие: Завет», который снимает сам Скотт и который входит в предполагаемую трилогию приквелов, первой частью которой был «Прометей» (вышел в 2012-м).

«Это великая история, и мне нравится, что сюжет моей героини наконец подошел к завершению», — сказала Уивер в интервью изданию.

По ее словам, фильм Бломкампа раскроет тайну Чужих и расскажет, что же это за раса: «В этой картине есть и дань той работе, которую проделали режиссеры третьей и четвертой частей, поскольку мы уходим в совсем другом направлении после событий „Чужих“.

Серия фильмов „Чужой“ была начата в 1979 году одноименной картиной Ридли Скотта, ставшей одним из лучших образцов космической фантастики. В 1986 году Джемс Кэмерон продолжил франшизу картиной „Чужие“ (30-летие этого фильма будет отмечаться на следующей неделе, а основные торжества пройдут на конвенте Comic Con в Сан-Диего 23 июля), а уже в 90-е вышли еще две части — Рипли в них также сыграла Сигурни Уивер, но, как она неоднократно говорила, развитие ее персонажа оказалось совсем не таким, как она ожидала.

Пятую часть серии начинали разрабатывать сразу после выхода четвертой (в 1997-м), но первоначальные сценарии были отвергнуты, под нож пошли даже идеи Кэмерона. Дело сдвинулось с мертвой точки только в 2010-е.