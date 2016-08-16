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«Я сделала все, что смогла»
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«Я сделала все, что смогла» 

Газета.Ru 16 августа 2016
В последний момент пробившаяся на Олимпиаду российская пловчиха Юлия Ефимова в своем первом финале в Рио-де-Жанейро завоевала серебряную награду. От пережитых эмоций в глазах спортсменки после заплыва были слезы…
Четыре комплекта наград разыгрывалось в понедельник в олимпийском бассейне в Рио-де-Жанейро, однако российских болельщиков особо волновал только один из финалов — тот, к которому так долго плыла Юлия Ефимова.
На самом деле, долго продолжался ее путь «на берегу», где для того, чтобы попасть на Игры, ей пришлось пройти все круги бюрократического ада — и отстранение, и суд, и одобрение комиссии Международного олимпийского комитета.
На водной дорожке у главной российской надежды в плавании все шло гораздо быстрее. Уверенно пройдя квалификационные заплывы на стометровке брассом, она выиграла и свой полуфинал. Единственной соперницей, кто сумел опередить Юлию, стала американка Лилли Кинг, однако крошечные 0,02 секунды не значили ничего — Ефимова в финале была одной из двух главных претенденток на золото.
«Последние год-полтора были сумасшедшими. Я не понимала, что происходит. Я просто счастлива находиться здесь и готова к гонке», — отметила Юлия после первого своего заплыва в олимпийском бассейне.
Представители России были и еще в двух финалах понедельника — Александр Красных на дистанции 200 метров вольным стилем и Евгений Рылов на 100 метрах на спине.
В вечерней же сессии первой из россиян на дорожку вышла Вероника Попова, в полуфинале 200 м вольным стилем показавшая общий девятый результат и не попавшая с ним в медальный заплыв.
Красных финишировал последним в своем финале, пусть и отстал от 7-го места всего на 0,01. А героем этого заплыва стал не его победитель китаец Сунь Ян (1.44,65), а представитель ЮАР Чад Ле Кло (1.45,20), лидировавший три четверти дистанции. Но вот на весь путь сил у него не хватило, и он оказался вторым, пусть и не пропустив вперед американца Конора Двайера (1.45,23).
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