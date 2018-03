Галкин вне конкурса 

За пятый выпуск «Голоса» наставники еще раз оказались в тяжелых размышлениях — когда на сцене один из конкурсантов на несколько голосов пел «Волшебную флейту» Моцарта, причем на немецком языке. Полина Гагарина повернулась с криком: «Это — Галкин» примерно через минуту после начала выступления, ей поверил Билан, который тоже нажал кнопку, а вот Агутин и Лепс — нет, не поверили.

Но в итоге все остались при своих — известный пародист Максим Галкин выступал на «Голосе» вне конкурса и на место в команде кого-либо из судей не претендовал.

Как и в каждом из выпусков «слепых прослушиваний» шоу «Голос», несколько известных персон пытались пробиться в одну из команд — и, надо заметить, на этот раз удачно. Самым экзотичным, пожалуй, оказался Чарли Армстронг с Барбадоса, который уверенно, но без особых оснований называет себя внуком Луи Армстронга, а на отборе спел композицию блюзмена Барри Уайта «My First My Last My Everything».