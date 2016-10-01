Галкин вне конкурса 

В пятом выпуске пятого сезона «Голоса» нашли наставников телеведущая Катя Гордон, стилист и фотограф Аслан Ахмадов, внук Луи Армстронга и Дария (Нуки) Ставрович, а Максим Галкин спел не своим голосом и всех обманул.
«Меня зовут Катя и я из Москвы» — так представилась в подводке к своему выступлению на пятом сезоне шоу «Голос» телеведущая Екатерина Гордон. Впрочем, не только телеведущая — она пела в женской группе, сама пишет песни. И на «Голосе» исполнила одну из них, «Забирай рай» из репертуара Ани Лорак.
Несколько выпусков назад пробовал свои силы на этом конкурсе ее бывший муж Александр Гордон, но его исполнение композиции «In The Death Car» судьи шоу — Григорий Лепс, Леонид Агутин, Дима Билан и Полина Гагарина — посчитали издевательством над собой (или скорее каким-то экспериментом организаторов) и на кнопки дружно не нажали.
В случае с Екатериной повернулся только Билан, который признался, что угадал певицу по голосу, но его решение взять ее в свою команду было вполне обдуманным.
За пятый выпуск «Голоса» наставники еще раз оказались в тяжелых размышлениях — когда на сцене один из конкурсантов на несколько голосов пел «Волшебную флейту» Моцарта, причем на немецком языке. Полина Гагарина повернулась с криком: «Это — Галкин» примерно через минуту после начала выступления, ей поверил Билан, который тоже нажал кнопку, а вот Агутин и Лепс — нет, не поверили.
Но в итоге все остались при своих — известный пародист Максим Галкин выступал на «Голосе» вне конкурса и на место в команде кого-либо из судей не претендовал.
Как и в каждом из выпусков «слепых прослушиваний» шоу «Голос», несколько известных персон пытались пробиться в одну из команд — и, надо заметить, на этот раз удачно. Самым экзотичным, пожалуй, оказался Чарли Армстронг с Барбадоса, который уверенно, но без особых оснований называет себя внуком Луи Армстронга, а на отборе спел композицию блюзмена Барри Уайта «My First My Last My Everything».