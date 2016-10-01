Галкин вне конкурса

«Меня зовут Катя и я из Москвы» — так представилась в подводке к своему выступлению на пятом сезоне шоу «Голос» телеведущая Екатерина Гордон . Впрочем, не только телеведущая — она пела в женской группе, сама пишет песни. И на «Голосе» исполнила одну из них, «Забирай рай» из репертуара Ани Лорак

В случае с Екатериной повернулся только Билан , который признался, что угадал певицу по голосу, но его решение взять ее в свою команду было вполне обдуманным.

За пятый выпуск «Голоса» наставники еще раз оказались в тяжелых размышлениях — когда на сцене один из конкурсантов на несколько голосов пел «Волшебную флейту» Моцарта, причем на немецком языке. Полина Гагарина повернулась с криком: «Это — Галкин» примерно через минуту после начала выступления, ей поверил Билан, который тоже нажал кнопку, а вот Агутин и Лепс — нет, не поверили.

Но в итоге все остались при своих — известный пародист Максим Галкин выступал на «Голосе» вне конкурса и на место в команде кого-либо из судей не претендовал.