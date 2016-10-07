Бандеровские «герои» теперь вне закона

Весьма неприятный сюрприз готовят для украинских националистов польские законодатели. К очередной годовщине УПА* — 14 октября, когда Украина будет чествовать своих новых «героев», идеи Степана Бандеры в Польше станут уголовно наказуемы. Так же, как и отрицание геноцида на Волыни.

Необходимые поправки в закон об Институте национальной памяти (IPN) и Комиссии по преследованию преступлений против польского народа уже подготовили Министерство юстиции Польши и депутаты от партии «Кукиз’15». В случае одобрения их Сенатом — что, скорей всего, произойдет уже в самое ближайшее время — Волынская резня станет, по сути, правовым аналогом Холокоста.

Как известно, отрицание геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны во многих европейских странах карается вплоть до тюремного заключения. Теперь те же правовые нормы будут защищать память поляков, ставших жертвами этнических чисток, которые украинские националисты из ОУН-УПА* проводили с 1939-го по 1945 год на Волыни и в Восточной Галиции.

Что касается самого названия «Волынская резня», то оно, как напоминает РИА «Новости» , связано с событиями, произошедшими 11 июля 1943 года, когда бандеровцы атаковали одновременно 150 польских деревень.

До сих пор точного количества жертв не знает никто, но, по данным исследователей, под знаменами УПА тогда были зверски истреблены от 100 до 130 тысяч человек, в основном, женщин, детей и стариков. Летом этого года — напомним — польский парламент принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида от рук украинских националистов.

Новый закон — это следующий шаг. Он вводит криминальную ответственность за отрицание этого факта. Теперь тех, кто пропагандирует идеи Бандеры и отрицает античеловеческую сущность ОУН-УПА, в Польше будут штрафовать и сажать в тюрьму на три года.

Случайно или нет, но обсуждение нового закона в Сейме фактически совпало с выходом на большой экран художественной ленты польского режиссера Войчеха Смажовского «Волынь», рассказывающей о тех самых трагических событиях 1943 года.