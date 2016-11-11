Умер Леонард Коэн

Продюсер альбома, сын певца Адам, говорил в недавнем интервью, что величие отца в полном отсутствии ностальгии.

И действительно — эти песни вполне могли бы подарить патриарху любовь миллионов, даже будь они его дебютом. Впрочем, в случае с его биографией нет ничего зазорного и в ностальгии.

Сын иммигрантов из Польши и Литвы, внук ковенского раввина, он посмеивался, что в детстве его готовили к участи святого — его род вел свое происхождение от ветхозаветного первосвященника Аарона. У родившегося в середине 1930-х Леонарда были, разумеется, несколько иные интересы. Уже во время учебы в университете он выпустил первый сборник стихов, ставший итогом увлечения Йейтсом и Генри Миллером . В те же годы он впервые попробовал себя в музыке, собрав студенческую фолк-группу, но дальше дело не пошло. Коэн посвятил себя литературе и, вполне по моде того времени, отправился бродяжничать.

Судьба привела его на остров Идра в Греции, где он встретил Мэриэнн Илен — свою первую настоящую музу, которой были посвящены первые песни с дебютного альбома «Songs Of Leonard Cohen», увидевшего свет в 1967 году.

Пластинку, названную собственным именем, Коэн уже вполне мог себе позволить: к концу 1960-х он издал еще несколько сборников стихов (в том числе знаменитые «Цветы для Гитлера») и два романа — «Любимая игра» и «Прекрасные неудачники», которые вывели молодого автора в ряд культовых литераторов эпохи битничества. Собственно, занятия музыкой, которым был посвящен остаток долгой жизни Леонарда, он в какой-то момент с фирменной усмешкой объяснил финансовой выгодой.