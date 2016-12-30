О чем российские политики просили Деда Мороза в детстве и сейчас

«Хотел велосипед, а мне не покупали»

Пока на Украине Деда Мороза заподозрили в работе на спецслужбы, в России он остается добрым волшебником, который творит чудеса в Новый год и приносит под елку подарки. Верят в него, как выяснила «Лента.ру» , не только дети, но и некоторые российские политики и чиновники. Они рассказали, с чем обращались к Деду Морозу в детстве, что попросили бы сейчас и поделились советами для начинающих волшебников.

Мария Захарова, официальный представитель МИД: «Просила игрушек, а приносил книги. Сейчас передаю Деду Морозу письма от дочки и слежу, чтобы он исполнял ее желания». «Просила игрушек, а приносил книги. Сейчас передаю Деду Морозу письма от дочки и слежу, чтобы он исполнял ее желания».

Евгений Ройзман, глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской думы: «В детстве я хотел велосипед, а мне не покупали — отец боялся, что я буду по автомобильным дорогам ездить. Но поскольку Дед Мороз приходит зимой, я у него велосипеда не просил. «В детстве я хотел велосипед, а мне не покупали — отец боялся, что я буду по автомобильным дорогам ездить. Но поскольку Дед Мороз приходит зимой, я у него велосипеда не просил.

Сейчас для меня самый желанный, приятный и комфортный подарок — книга. Особенно когда люди понимают, что интересно. Меня это ни к чему особо не обязывает, и в то же время мне приятно, и я всегда помню, кто и что мне дарил».

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы: «В детстве, как и многие мальчишки, увлекался коллекционированием моделей машин, поэтому на Новый год ждал именно этого подарка от Деда Мороза. Сначала моя коллекция состояла только из изделий отечественного автопрома — «Москвич», ЗИЛ, ЗИС, скорая помощь, и только потом появились зарубежные автомобили». «В детстве, как и многие мальчишки, увлекался коллекционированием моделей машин, поэтому на Новый год ждал именно этого подарка от Деда Мороза. Сначала моя коллекция состояла только из изделий отечественного автопрома — «Москвич», ЗИЛ, ЗИС, скорая помощь, и только потом появились зарубежные автомобили».

Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации: «У нас подарки были очень скромные, поэтому так хотелось, чтобы в подарках были мандарины и чтобы их было много: хватило не только на меня, но и на всю нашу дружную семью. Просила и новогодний костюм — костюм елочки, Снежной Королевы, Снегурочки. Большинство ходило в таких красивых, ярких новогодних костюмах, а мы с мамой делали, что могли, из подручного материала. «У нас подарки были очень скромные, поэтому так хотелось, чтобы в подарках были мандарины и чтобы их было много: хватило не только на меня, но и на всю нашу дружную семью. Просила и новогодний костюм — костюм елочки, Снежной Королевы, Снегурочки. Большинство ходило в таких красивых, ярких новогодних костюмах, а мы с мамой делали, что могли, из подручного материала.

Мы хорошо праздновали Новый год, все — своими руками. Мой дядя был стеклодувом и делал новогодние игрушки сам. Поэтому, несмотря ни на что, всегда было безумно весело и хорошо, все были рядом.

Сейчас, в эти траурные дни после авиакатастрофы, хочется мира, стабильности, доброжелательности во взаимоотношениях между людьми. Самое главное — хочется, чтобы в нашей стране все было хорошо. Люди жили в достатке, могли полноценно праздновать Новый год, чтобы в семьях и между партиями, между властью и гражданским обществом были добрые отношения».

Мария Максакова-Игенбергс, оперная певица, бывший депутат Госдумы: «Меня родители не вводили в заблуждение относительно этого персонажа. Я в Деда Мороза не верила и ничего у него не просила. У меня папа традиционно отмечал католическое Рождество. Наряжали елку в канун 23 декабря, 24-го продолжали — собирали гостей, читали какие-то выбранные им фрагменты из Ветхого и Нового завета, раздавали подарки. «Меня родители не вводили в заблуждение относительно этого персонажа. Я в Деда Мороза не верила и ничего у него не просила. У меня папа традиционно отмечал католическое Рождество. Наряжали елку в канун 23 декабря, 24-го продолжали — собирали гостей, читали какие-то выбранные им фрагменты из Ветхого и Нового завета, раздавали подарки.

У меня был такой счастливый год, вернее три года, что я желаю, чтобы ничего не менялось».

Александр Руцкой, вице-президент России в 1991-1993 годах: «Я почему-то с детства в Деда Мороза не верил. «Я почему-то с детства в Деда Мороза не верил.

Нормальный человек обычно хочет спокойствия, благополучия, здоровья. А чего еще? Материальное уходит и приходит, а вот здоровье и благополучие желательно, чтобы было навсегда. Поэтому я часто говорю людям, которые стремятся получить какую-то вещь: это не главное в жизни, сегодня есть, а завтра не будет. Главное — благополучие, мир, спокойствие и уважительное отношение к окружающему, не только к людям, но и к природе».

Виталий Милонов, депутат Госдумы седьмого созыва: «Мне всегда было радостно получать подарки, поэтому я для себя оставлял некий элемент загадочности. Дед Мороз приносил мне подарки, и это было приятным сюрпризом. «Мне всегда было радостно получать подарки, поэтому я для себя оставлял некий элемент загадочности. Дед Мороз приносил мне подарки, и это было приятным сюрпризом.

Конечно, он есть, а кто в него не верит? Я и сейчас верю в Деда Мороза. Попросил бы у него полет в кабине пилотов. Я часто летаю из Петербурга в Москву — чаще, чем мне хотелось бы. Я очень хочу как-нибудь полететь в кабине пилотов. Я знаю, что это нельзя. Но буду стараться».

Василий Власов, самый молодой депутат Госдумы: «К игрушкам я спокойно относился. У Деда Мороза просил здоровья бабушке и дедушке. Дедушек уже у меня не осталось, к сожалению, все ушли в мир иной. «К игрушкам я спокойно относился. У Деда Мороза просил здоровья бабушке и дедушке. Дедушек уже у меня не осталось, к сожалению, все ушли в мир иной.

Я в таком возрасте, когда многие уже не верят в Деда Мороза. Это герой для наших детей, для наших младших братьев, сестер.

Моя бабушка сейчас в больнице. Лучшим подарком на Новый год было бы, чтобы ее поскорее выписали».

Александр Хинштейн, советник директора Росгвардии, бывший депутат ГД: «Даже не помню, просил ли я его о чем-то. Какое-то время верил, пока в школу учиться не пошел. В детском саду верил. Помню, как Дед Мороз пришел в сад, мне было года четыре. Он сказал, что до него нельзя дотрагиваться, потому что тот, кто до него дотронется, замерзнет. Я хорошо помню, как пришел домой и сказал маме, что был Дед Мороз, дотрагиваться нельзя, иначе заморозит. «Даже не помню, просил ли я его о чем-то. Какое-то время верил, пока в школу учиться не пошел. В детском саду верил. Помню, как Дед Мороз пришел в сад, мне было года четыре. Он сказал, что до него нельзя дотрагиваться, потому что тот, кто до него дотронется, замерзнет. Я хорошо помню, как пришел домой и сказал маме, что был Дед Мороз, дотрагиваться нельзя, иначе заморозит.

Сейчас я бы попросил, чтобы все было хорошо у моих родных — у моего сына, у моих родителей, у моей жены».

Геннадий Гудков, предприниматель, бывший депутат Госдумы: «В детстве я как-то не общался с Дедом Морозом, хотя с большим уважением относился к этой фигуре. Но я рано понял, что это вымышленный персонаж. По подаркам как-то больше ждал от родителей, нежели от Деда Мороза. У нас не было принято тайком ночью в валенки что-то класть. Для своих детей и для внуков я такую традицию пытаюсь внедрить. Я уже много раз сам переодевался в Деда Мороза и поздравлял сначала сыновей, а теперь внуков. «В детстве я как-то не общался с Дедом Морозом, хотя с большим уважением относился к этой фигуре. Но я рано понял, что это вымышленный персонаж. По подаркам как-то больше ждал от родителей, нежели от Деда Мороза. У нас не было принято тайком ночью в валенки что-то класть. Для своих детей и для внуков я такую традицию пытаюсь внедрить. Я уже много раз сам переодевался в Деда Мороза и поздравлял сначала сыновей, а теперь внуков.

Если бы я писал Деду Морозу, пожелал бы три вещи: спокойствия для России, мира; мудрости и совести власти действующей; для своих родных и близких — здоровья, счастья в этом году, и чтобы были надежды, которые сбывались».

Николай Левичев, член Центризбиркома, бывший вице-спикер ГД: «Я не помню, что просил у Деда Мороза, помню, как сам был им. По этому поводу даже был опубликован святочный рассказ в «Литературной России» в 1984 году, основанный на личном опыте. Помню, как вели себя дети, когда я приходил к ним в роли Деда Мороза, какие песенки пел: «Шел с мешочком по полю, шел с мешочком по лесу и на льдине к вам приплыл с Северного полюса». «Я не помню, что просил у Деда Мороза, помню, как сам был им. По этому поводу даже был опубликован святочный рассказ в «Литературной России» в 1984 году, основанный на личном опыте. Помню, как вели себя дети, когда я приходил к ним в роли Деда Мороза, какие песенки пел: «Шел с мешочком по полю, шел с мешочком по лесу и на льдине к вам приплыл с Северного полюса».

В памяти больше желание другим делать подарки, чем выклянчивать что-то у Деда Мороза, очень рано начал его роль на себя примерять.

В основном дети просили то, что родители прятали у входной двери. Самое сложное в роли Деда Мороза — приехать по адресу, незаметно получить от родителей подарок, положить его в свой мешок, а потом, когда ребенок свою ручку туда опускает, надо было как-то ненавязчиво, умело его руку направить, чтобы он выбрал именно свой подарок».