Сколько красной икры можно купить по цене «однушки»

В самый канун Нового Года умы большинства россиян заняты одной проблемой — как в трудных экономических условиях организовать впечатляющий праздничный стол. «СП» решила подсчитать, сколько красной икры и других традиционных деликатесов можно купить, если иметь на руках сумму денег, сопоставимую по величине со стоимостью самой востребованной квартиры на первичном рынке столицы в не самые «тучные» времена.

Наиболее интересным для подавляющего большинства нынешних потенциальных покупателей жилья объектом, судя по последним заявлениям риелторов Москвы, по-прежнему остается однокомнатная квартира в панельной многоэтажке эконом-класса. В среднем один квадратный метр в ней, согласно аналитическим данным компании «МИЭЛЬ», оценивается в 146,2 тысячи рублей, а примерный общий бюджет покупки составляет 4,2 миллиона.

В то же время средневзвешенная стоимость одного килограмма самого главного съестного атрибута Нового Года — мандаринов — в магазинах популярных ритейлерских сетей столицы, судя по информации на тематических интернет-порталах, колеблется на уровне 90 рублей. Таким образом получается, что потенциальный покупатель «однушки» может в одночасье стать владельцем без малого 46,7 тонны солнечных фруктов. В пересчете на грузовики это две загруженных под завязку так называемые «еврофуры».

Учитывая, что в одном килограмме порядка 10 мандаринов, а безопасная максимальная среднесуточная норма потребления для одного человека, по мнению диетологов, составляет 3-4 плода, то выходит, что этими «плодами счастья» смогут ежедневно питаться потомки гражданина в течение 10 поколений подряд.

Второй частый гость на новогоднем столе среднестатистического россиянина — красная икра. Средняя цена одной 140-граммовой банки этого деликатеса приемлемого качества составляет на данный момент 400 рублей. Нехитрые математические вычисления показывают, что икорный эквивалент бюджетной столичной однушки составляет 10,5 тысячи банок (1,47 тонны).

Если предположить, что в каждый Новый Год одной семье из трех человек требуется в среднем пара банок, то встречать этот праздник с характерными бутербродиками при таком раскладе можно более 5 тысяч раз подряд.

Третий обязательный ингредиент полуночной застольной трапезы для семьи, не избалованной особым достатком, — сырные, мясные и рыбные нарезки. Учитывая, что по особым случаям россияне стараются выставить на стол продукты чуть более высокой ценовой категории, чем те, которые потребляют в повседневности, можно предположить, что среднестатистической семье понадобится в этом случае как минимум килограмм сыра (около 600 рублей за килограмм), одна палка сырокопченой колбасы средним весом в 800 граммов (800 рублей при цене 1000 рублей за килограмм) и 300-граммовая упаковка слабосоленого филе семги (примерно 650 рублей за килограмм).

Если не покупать однокомнатную квартиру, а все накопленные непосильным трудом 4,2 миллиона потратить исключительно на эти продукты, то в активе останутся либо 7000 килограммов сыра, либо более 5,2 тысячи палок мясных изделий не самого плохого качества, либо почти 6,5 тысячи кусков рыбы. Первого запаса хватит, чтобы ежедневно съедать по килограмму в течение 19 лет, второго достанет на 14 лет, а третьего — на 17 лет при аналогичном графике.

Ну и, конечно же, очень редкий новогодний стол обходится без алкогольных напитков. Традиционно сопровождающее бой курантов шампанское (а если быть точнее, то в подавляющем большинстве случаев игристое вино, если не газированный винный напиток) сейчас в сетевых бюджетных супермаркетах продается по цене от 200 до 500 рублей (для удобства возьмем среднеарифметическое е значение, 350 рублей). К праздничному столу каждая семья берет в среднем две-три бутылки. То есть на 4,2 миллиона рублей можно купить 12 тысячи бутылок.

С крепким алкоголем получается примерно такая же картина. Бутылку бренди или похожего напитка на основе коньячных спиртов не самого ужасного разлива в магазинах шаговой доступности можно приобрести за 700 рублей. Следовательно, в «загашнике» гражданина, обладающего четырьмя с лишним миллионами рублей, может оказаться порядка 3000 литров 40-градусного продукта.

Пожалуй, многие поклонники Бахуса по достоинству оценили бы подобный «винный погреб», запасов которого хватило бы на несколько сотен праздничных застолий подобного уровня.

Все вышеприведенные расчеты показывают, какой объем продуктов можно приобрести по цене однокомнатной московской квартиры, если приобретать их по отдельности. Теперь попробуем оценить их количество в новогоднем комплекте.

Итак, как уже упоминалось выше, к праздничному столу одной условной российской семье из четырех человек требуется (без учета ингредиентов для салатов) как минимум:

2 килограмма мандаринов (180 рублей); 2 банки красной икры (800 рублей); 1 килограмм сыра (600 рублей); 0,8 килограмма колбасы (800 рублей); 0,3 килограмма соленой семги (650 рублей); 2 бутылки шампанского (700 рублей); 1 бутылка крепкого алкогольного напитка (700 рублей).

Общая средневзвешенная стоимость указанного набора — 4430 рублей. Таким образом, имея на руках средства для покупки ходовой московской «однушки», граждане могут не беспокоиться о наличии этого «продуктового набора» на протяжении без малого 950 встреч самого главного праздника страны. Конечно, если внести сюда еще и продукты, необходимые для приготовления некоторых наиболее распространенных салатов, а также горячего, бюджет застолья оказался бы более высоким.