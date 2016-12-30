Киев обвинил Деда Мороза в работе на российские спецслужбы

Декоммунизаторы против Нового года

Дед Мороз и Снегурочка, возможно, являются активной российской агентурой, soft power (мягкой силой) Кремля. Об этом сегодня, 28 декабря, написал на своей странице в Facebook советник украинского президента Олег Медведев.

«Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Возможно, они активные агенты российских спецслужб, soft power Кремля. Или это чуждое нам наследие финно-угорского фольклора? Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?» — задумался Медведев.

При этом он добавил, что мучается этими размышлениями «уже полдня», потому что это нужно для «профессиональной политической консультации».

По сообщениям СМИ, в начале декабря власти Киева издали распоряжение о том, чтобы на улицах горожан не поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Как пишут «Вести», приветствовать киевлян в этом году будет Святой Николай. «Дед Мороз — вымышленный персонаж, пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить», — пояснил организатор главной елки Украины основатель этнокультурного проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий

Напомним, декоммунизировать Деда Мороза и Снегурочку решили после того, как в декабре прошлого года представители родительской общественности Ивано-Франковска обратились с письмом в городское управление образования и науки, назвав сказочных персонажей пережитками «старой» системы и потребовали отстранить их от торжества. В письме общественников отмечалось, что вопрос о присутствии этих сказочных персонажей в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях ставится «с целью помощи и поддержки в „декоммунизации“ системы образования». Авторы письма также отметили, что у украинского народа есть «святой Николай и Рождество Христово».

— Несмотря на некоторую кажущуюся несерьезность темы, располагающую к иронической реакции на пост господина Медведева, это не тот случай, когда стоит говорить о «клинике», — считает директор Восточно-украинского центра стратегических инициатив Роман Травин.

— С точки зрения той политики, которую проводит киевская власть, вопрос о Деде Морозе и Снегурочке в таком ключе вполне логичен: стоит задача максимально дистанцироваться и обособиться и от современной России, и от общего прошлого. В целом, с точки зрения социальных технологий, нынешние украинские идеологи действуют пусть и не очень изобретательно и тонко, зато системно и последовательно. Поэтому было бы удивительно, если бы к этим сказочным персонажам было другое отношение.

К слову, мы видим в последние годы, аналогичные процессы и в противоположном лагере. В интернете в предпраздничные и праздничные дни появляется масса материалов серьезных и юмористических, с «правильным» Дедом Морозом и «неправильным» Санта Клаусом, а также о том, как их отличать. То есть этот вопрос важным представляется не только украинским «гиперпатриотам».

Кстати, Деда Мороза пытаются «декоммунизировать» уже не первый год. В прошлом году тоже была информация о том, что и по линии Министерства образования , и по линии Министерства культуры Украины ответственные чиновники не рекомендовали участие Дедов Морозов и Снегурочек в праздничных представлениях в школах, детсадах и некоторых других учреждениях. А еще задолго до событий 2014 г. на Украине под новый год «активисты» вешали чучела Деда Мороза и Снегурочки.

Общие символы и герои — это очень важная составляющая общей цивилизационной культуры. Поэтому, если вы хотите эту культуру изменить, повлиять на сознание ее носителей, необходимо символы и героев заменить на других. Понятно, что сказочные персонажи не в первом ряду, но вот пришел и их черед, потому что во многих других сферах это уже сделано.

«СП»: — Приживется ли эта «декоммунизация»? Украинские дети перестанут верить в Деда Мороза? Как быстро?

Пока приживается не так хорошо, как хотелось бы инициаторам. И так чтобы совсем и повсеместно, я уверен, что не приживется в принципе. Однако, раскол в украинском обществе будет усиливаться даже в таких вопросах. И конфликты будут случаться даже из-за Деда Мороза на праздники и среди взрослых, и среди детей. Пока в массе своей народ, да и большая часть учителей относится к этому совершенно без энтузиазма. Но, если работать системно, как это делали с историей, то будет и тут результат.

«СП»: — Что еще из элементов культуры может завтра оказаться soft power Кремля? Что еще «декоммунизируют»?

— Уже сейчас все, что связано с Россией, с общей историей пытаются вытеснить повсеместно и примеры тому есть во всех сферах. Думаю, что вскоре недостаточно патриотичными могут оказаться многие деятели культуры, которые еще недавно считались классиками. Приведу пример, пусть не из культурной сферы, зато очень показательный. Это отношение к Богдану Хмельницкому, который не так давно был главным героем в украинском пантеоне, сейчас же к нему куда более сдержанное отношение, все идет к тому, что скоро его действия будут во всех учебниках описываться, как очередная «зрада».

Еще пример — празднование Рождества. Некоторые на Украине очень бы хотели, перенести его на 25 декабря, об этом не один раз заявлял Турчинов, об этом же как-то говорил и глава украинской греко-католической церкви, вопрос в последние годы поднимается в ведущих СМИ. Понятно, что пока такой перенос всерьез не обсуждается, но вбрасывается эта тема, вероятно, вполне осознанно, чтобы общество к ней постепенно привыкало.

«СП»: — Есть ли на Украине реальная soft power Кремля? Или это только страшилки?

— Вот так чтобы прямо Кремля — очень сомневаюсь. Ее-то и в более спокойные времена было нужно было сильно поискать на Украине. Сейчас же всерьез говорить об этом вообще нет никакого смысла.

Но вот в целом «мягкая сила» России, конечно, есть. Это общая история. Это литература. И речь не только о Гоголе с « Тарасом Бульбой » или Булгакове с «Днями Турбиных», но и о сугубо русских классиках или современных писателях, которых все равно читают больше украинских. Это и советский кинематограф, и современные сериалы, пусть и далеко не первого сорта, герои которых стали общими и для России, и для Украины, и жителей некоторых других стран. Это общий рынок поп-музыки. Это соцсети: «Вконтакте» и «Одноклассники». Это собственно русский язык, которым на Украине владеют в той или иной степени все. И все это работает совершенно независимо от Кремля.

Другое дело, что опять же не стоит абсолютизировать влияние «мягкой силы», вон сколько примеров, когда русскоязычные и русскокультурные люди настроены радикально антироссийски. Но тем не менее, это влияние очень беспокоит украинскую власть, и она с ним пытается бороться по мере сил абсолютно по всем направлениям. При этом, конечно, говорится не от том, что это влияние следствие того, что для жителей Украины привлекательна сама русская культура, как элитарная, так и массовая, а о том, что это результат целенаправленной пропаганды Кремля.

—Это не клиника, а цинизм, помноженный на интеллектуальный дефицит, — уверен украинский политолог Юрий Городненко.

— Олег Медведев — известный на Украине «специалист» по пиар-технологиям. Видимо уже нет сил или не хватает интеллекта что-либо изобретать для привлечения информационного внимания к Киеву. Вот и попал под руку Дед Мороз.

«СП»: — Кто-то на Украине вообще верит в подобный горячечный бред?

— Вера украинцев Порошенко и его окружению не нужна. Главное, чтобы об этом с утра до вечера говорили международные СМИ, привлекая внимание к киевском режиму. Тогда есть шанс получить в будущем хоть какие-то финансы на очередные антироссийские пиар-акции.

«СП»: — Кто еще в группе риска? Кого еще могут заподозрить в том, что они российские агенты?

— Судя по тому, что фантазия таких пиарщиков как Медведев исчерпывается — в будущем можно ожидать повторения в новых вариациях. То есть будет все тот же сценарий: артисты-писатели-режиссеры и… Дед Мороз.

«СП»: — Насколько велика опасность того, что «декоммунизация» может серьезно травмировать сознание поколений украинцев. Если они с детства будут думать, что дед Мороз — российский шпион…

— История часто показывает нам, что запретный плод сладок. А значит чем больше будут запрещать СССР, тем быстрее привлекут к нему внимание. Уверен, что, чем лучше, интересней, насыщенный будет жизнь в России, тем больше простые украинцы потянуться к ней…