«Чтобы на страну не напали враги». Что дети пожелали россиянам на Новый год

Родители задали своим детям простой вопрос: «Что бы вы пожелали всем россиянам на Новый год?», и вот, что из этого получилось.

В этом году, как и в предыдущих, с Новым годом страну будет поздравлять президент. Но теплые слова для россиян нашлись не только у Владимира Владимировича Путина . Что дети пожелали всем жителям нашей огромной Родины, читайте в материале АиФ.ru.

Вика, 7 лет: Желаю всем любви, чтобы у них все было хорошо, чтобы им Дед Мороз дарил подарки. Я бы хотела, чтобы он им подарил игрушки, конфетки, телефоны, планшеты, мира, добра и чтобы люди ему рассказывали стихи.

Юра, 8 лет: Я бы пожелал всем нашим жителям страны добра, улыбки, счастья и чтобы они побольше двигались. Я думаю, что Дедушка Мороз россиянам подарит какие-то очень привлекательные подарки, чтобы когда россияне открыли коробки, они увидели улыбку! Здоровья и счастья. Я думаю, что Дед Мороз подарит какие-то счастливые кристаллы.

Настя, 8 лет: Счастья, чтобы они были всегда вместе, чтобы им было вместе хорошо, а то люди часто ссорятся. Я хотела бы, чтобы они были не бедными, потому что, если они бедные, что они могут? Они могут только в лес поехать за орешками, чтобы у них еда хотя бы была.

Саша, 5 лет: Я хочу, чтобы на нашу страну не напали враги… ну, что-нибудь планете такое дать, чтобы людям всем это нравилось. Все время должно быть лето, это людям будет нравиться, потому что можно ходить в сандалях, босичком, если не будешь на асфальте гулять, только на травке. Можно погулять в сандалиях, красивых туфельках.

Артем, 5 лет: Всякие игрушки, всякие самолеты, всякое лего, всякие краски, букет. Здоровья!

Маша, 5 лет: Хорошего счастья, чтобы Дед Мороз всем подарил подарки: куклы, лошадки, Монстер Хай и разные игрушки. Для мам можно подарить на Новый год цветы или что-то там, а папам — лосипед или что-то там.

Максим, 8 лет: Чтобы наша сборная по футболу лучше играла в футбол.

Варя, 5 лет: Я бы пожелала здоровья, счастья, добра и хороших подарков. Мальчикам, например, машинки, девочкам всякие куколки, пианино всякие, музыкальные инструменты всякие, игрушки.

Лева, 4 года: Я хочу им принести подарки, а сам я хочу два робота.