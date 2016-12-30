В меню… таблетки? Какие лекарства взять с собой за новогодний стол

Новый год — самый радостный… и самый экстремальный праздник. Сначала мы встречаем его всю ночь, поглощая обильные яства и напитки, а потом продолжаем в таком же стиле питаться и пить ещё несколько дней, пока не придёт пора работать.

Прежде всего это серьёзная нагрузка на пищеварительную систему. Она начинает сдавать даже у самых здоровых. По­этому врачи не против, если вы будете помогать ей с помощью некоторых лекарств. Понятно, что речь идёт о так называемых безрецептурных препаратах, официально продающихся в аптеках свободно. Самолечение ими подразумевает, что пациент сперва консультируется по поводу их приёма с врачом. Сегодня такую консультацию нам даёт Алексей Буеверов, врач-гастроэнтеролог, специалист по заболеваниям печени, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова:

— При переедании и погрешностях в питании проблемы с пищеварением могут возникать у очень многих, в том числе и у здоровых людей. С другой стороны, есть функциональные заболевания, при которых нарушается двигательная активность кишечника, желудка или желчевыводящих путей. Как правило, они тоже обостряются при нарушении пищевого режима, типичного для новогодних праздников. В их лечении и профилактике часто можно обойтись безрецептурными лекарствами. Для таких состояний типичны быст­рое насыщение, чувство переполнения желудка, тяжесть в этой области, могут возникнуть отрыжка и даже тошнота. Это проявления так называемой функциональной диспепсии. Для её устранения идеальны препараты домперидона (мотилиум, дамелиум, домет, мотилак и т. д.). Они активируют двигательную активность желудка и кишечника и способствуют нормальному прохождению пищи.

Нередко всё это сопровождается изжогой, в таких случаях помогут антациды (гевискон, маалокс, алмагель, фосфалюгель и т. д.). Таких лекарств много, они нейтрализуют избыток соляной кислоты. Изжога бывает и единст­венным симптомом переедания. Кстати, возникновение её в ночное время более вероятно, и в этом плане новогоднее застолье больше способст­вует её развитию, чем обычная дневная трапеза. Очень важно все лекарства использовать правильно. Например, антациды принимают только после еды, когда изжога уже возникла. А прокинетики, наоборот, назначают за 30-60 минут до начала еды, так они лучше подготавливают пищеварительный тракт к приёму пищи.

Желчная тема

Другая проблема — так называемая дискинезия желчевыводящих путей. Для неё характерно чувство тяжести и неприятные ощущения в правом подреберье. В такой ситуации могут помочь спазмолитики или желчегонные препараты. К первым относятся не только различные препараты типа но-шпы, содержащие в качестве активного вещества дротаверин, но и лекарства с мебеверином (дюспаталин, спарекс и т. д.) и гиосцином (бускопан, спанил). Они устраняют спазмы и расслабляют сфинктеры — это что-то вроде устройств, которые открывают и закрывают просвет желчных путей, регулируя ток желчи. В результате восстанавливается нормальное её продвижение в кишечник, где она необходима для процесса пищеварения.

Желчегонных средств тоже очень много — одестон, аллохол, холензим, холосас, лив-52, кукурузные рыльца, цветы бессмертника и т. д. По их поводу есть спорные мнения. Теоретически считается, что эти препараты могут сдвинуть желчные камни, если они есть (не каждый человек догадывается об их наличии). Тогда это способно привести к закупорке протоков. Но фактически этого не происходит, что было показано в ряде исследований. Если проявления дискинезии желчных путей бывают эпизодически, то спазмолитики и желчегонные лучше принимать до еды, если состояние возникло впервые, можно и после. На фоне пищевых перегрузок, особенно при приёме большого количества овощей, бобовых и продуктов, богатых клетчаткой, может быть обильный стул и диарея. Нужно отличать это состояние от пищевого отравления — при нём не бывает интоксикации и повышения температуры. В таких случаях помогут адсорбенты — активированный уголь, полисорб, препараты на основе глины (смекта, неосмектин) и т. д.