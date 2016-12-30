Почём новый год? Сколько стоит ёлка в Москве

Мандарины, оливье, гирлянды, ёлка — без этого набора тяжело представить новогодний праздник. И если одно можно раздобыть в магазинах, то пушистую красавицу придётся поискать. Где в Москве купить живую ель и сколько она стоит — в материале АиФ.ru.

До Нового года осталось три дня. А это значит, что нужно в экстренном режиме докупать подарки, украшать квартиру, придумывать рецепты и, конечно же, наряжать ёлку. Если её ещё нет, то раздобыть зелёную красавицу можно на ёлочном базаре в любом районе Москвы. Всего в столице в этом году работают 204 легальные точки.

Все ёлочные базары выглядят одинаково. Небольшой участок, огороженный серым забором, внутри которого навалены друг на друга ели. В основном это деревья из России и Дании, уже запакованные в сетку или ещё лежащие без «оков», с пушистыми лапами. Помимо настоящей зелёной красавицы, на рынке можно приобрести небольшую сборную конструкцию из ветвей разных елей. Они крепятся к каркасу и смотрятся тоже достойно. А вот чем отличаются базары, расскажем на примере трёх точек.

«Ёлки»

Адрес: Ул. Сокольнический вал, 24 Режим работы: с 10:00 до 23:00 Встречают посетителей на базаре трое молодых людей. Именно к ним нужно обращаться за помощью с выбором дерева и просьбой скинуть несколько сотен рублей за ёлку. Торговаться здесь разрешают, но в пределах разумного. На этой точке действуют следующие расценки: российская ель стоит 900 рублей за метр, а датская — 3700 руб. /м. Лапник обойдётся покупателям в 200 рублей. Специально для измерения длины деревьев на территории базара стоит метр. «Мы спрашиваем у людей, ёлка какой высоты им нужна. Затем подыскиваем вариант, который понравится покупателю. Те деревья, что в сетке, распаковываем, показываем. И, соответственно, какой вариант пришёлся по вкусу, тот и продаём. Цену определяем так: прибавляем по 90 рублей за каждые 10 сантиметров свыше метра за русскую ёлку и 370 за дополнительные 10 сантиметров датской ели», — рассказывает продавец Антон Сысоев.

Специальной доставки на точке нет, но продавцы готовы помочь загрузить дерево в машину. За его упаковку в сетку придётся заплатить дополнительно 100 рублей. А те, кто захочет купить подставку для зелёной красавицы, должны будут выложить ещё 600 рублей за маленькую и 800 рублей за большую опору. Работать базар будет до 16:00 31 декабря. Ёлок должно хватить всем, потому что подвозят их не в конкретный день, а по мере необходимости. Сейчас на точке представлено около 70 деревьев.

«Ука»

Адрес: ул. Русаковская, 26 Режим работы: с 10:00 до 22:00 На этом базаре консультирует посетителей продавец с пятилетним стажем Юлия Барашкина. С ней торговаться не получится, потому что на точке у каждого дерева уже есть своя фиксированная цена. Её можно узнать, взглянув на этикетку, которая висит на одной из веточек. Там указано название дерева и его высота. На заборе располагается линейка, позволяющая проверить правдивость данных, а рядом — таблица, в которой указано, сколько придётся заплатить за дерево. Например, за ель рождественскую (датскую), высотой от 1 до 1,25 метра покупатель отдаст 2950 рублей. Точно такая же сосна из Канады обойдётся в 2750 рублей, а из Норвегии в 2550 руб. Русская сосна стоит дешевле — 1250 рублей, а русская ель всего 650. Самое дорогое дерево, которое есть в продаже — это ель рождественская от 3 до 3,5 метров стоимостью в 19 950 рублей.

«У нас ассортимент на любой вкус. Датские ели — они не осыпаются, а у русских — аромат яркий. Норвежские ёлочки похожи на наши, только чуть-чуть попышнее. Сосна канадская — более объёмная, пушистая. Пихта Фразера похожа на датскую, но у неё структура роста немножко другая», — рассказала Юлия Барашкина.

Она отметила, что за последние несколько лет цены на ёлки практически не менялись. Датские до сих пор стоят так же, как и пять лет назад. Вот только отечественная стала дороже примерно на 150 рублей.

Работать ёлочный базар будет до 14:00 31 декабря. Точка довольно популярная, завозят деревья сюда через день. Все нераспроданные ёлки отправят церквям на Рождество.

«Ажиотаж очень большой, особенно в выходные. Покупатели идут с утра и до вечера. А в будние дни не так много. В основном приходят пенсионеры или после работы заезжают. Самый пик продаж, думаю, будет в пятницу и субботу. Тогда пойдут семьи, которым срочно нужна ёлка», — отметила Юлия Барашкина.

Отличительной чертой этого базара от предыдущего является то, что здесь можно купить ёлочные игрушки, украшения и заказать доставку ёлки на дом.

ЗАО р-н Вернадского ИП, Алиев А. Ш.

Адрес: пр. Вернадского, 14 Режим работы: круглосуточно

Большим преимуществом этого базара является его близкое расположение от станции метро и круглосуточный режим работы. Здесь все ели и сосны стоят по 1000 рублей за метр. За каждые дополнительные 10 сантиметров покупатели доплачивают по 100 рублей. В продаже так же имеются «конструкторы» — деревья, которые собираются из различных веток. Они стоят значительно дешевле. Вообще, на этой точке можно торговаться. Продавцы в честь приближающегося праздника готовы скидывать по 200-3300 рублей.

Самое высокое дерево, которое здесь можно приобрести, составляет около 5 метров, а самое низенькое — до одного метра. Ещё продаются еловые лапы. Их цена варьируется от 100 до 150 рублей за штуку.

«Больше всего у нас пользуются спросом российские ёлочки и сосны. Они более ароматные. И людям хочется, чтобы дома был запах леса. Вообще, без ёлок точно никто не останется. У нас примерно 300 деревьев. Если что-то раскупают, то мы тут же завозим новый товар», — рассказал продавец Андрей Гулиев.

Здесь, как и на предыдущих базарах, основной поток посетителей приходится на вечерние часы и выходные. А самый большой наплыв людей продавцы ожидают с четверга по субботу. Доставка ёлки домой на точке не предусмотрена. Так что всем, кто желает обзавестись деревом, лучше приехать на своём транспорте или быть готовым везти ёлку в метро.

Работать ёлочный базар будет до 31 декабря, приблизительно до 20:00. Всё что останется, будет отправлено в церковь.

«Я уже четвёртый год ёлки продаю, и по моим наблюдениям, продажи в этом году упали. Люди стали бережливее, стараются выбрать дерево подешевле. Некоторые предпочитают искусственную ёлочку купить, чтобы потом ничего не приходилось убирать», — добавил Андрей Гулиев.

Советы по уходу за ёлками от продавцов:

1) Держать деревья в специальных подставках с ёмкостью для воды или в ведре с влажным песком.

2) Добавлять марганцовку в воду для того, чтобы ёлка оставалась зелёной.

3) Подмешать в воду аспирин, чтобы дерево стояло как можно дольше.

4) Развести в воде немного соли и сахара, чтобы ёлка не осыпалась.

5) Опрыскивать веточки из пульверизатора для стойкости.