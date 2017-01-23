«Викинг»: что это было

Спустя две недели проката зрители «Викинга» уже знали, чего ожидать: очевидцы описывали его, как фильм, полный неоправданной жестокости, сцен физического и сексуального насилия, грязных славян и слез главного героя князя Владимира (Данила Козловский).

Но уже на третьей неделе проката «Викинг» стал вторым в списке картин, заработавших наибольшую сумму в России в долларовом эквиваленте, обогнав «Экипаж» Николая Лебедева. Если считать в рублях, фильм на третьей неделе занимал третью позицию, уступая тому же «Экипажу» и «Сталинграду» Федора Бондарчука, но к концу четвертой, похоже, и в рублях обошел «Экипаж». Сборы «Викинга» за три недели проката — $23,3 млн (более 1,3 млрд рублей).

Кроме того, «Роскино» сообщило, что фильм Андрея Кравчука стал первым в истории российским фильмом, попавшим в топ-10 мирового проката.

В этом рейтинге «Викинг» хоть и уступает блокбастерам «Изгой-один», «Кредо убийцы» и «Пассажиры», но смотрится достойно: так, российскому историческому экшену по сборам за последний уикенд удалось обойти драму «Призрачная красота» с Уиллом Смитом.

Но «Викинг» все еще не окупил себя. Работу над фильмом режиссер Андрей Кравчук и продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов начали семь лет назад — то есть, до обвала рубля. При этом, по словам Эрнста, «Викинг» — не такой уж долгострой: непосредственно съемочный процесс занял всего два года. Бюджет картины составляет 1,225 млрд рублей — и создатели еще не теряют надежду его окупить. Такой шанс им, скорее всего, предоставится: права на показ «Викинга» уже приобрели более 60 стран, среди которых Германия, Испания, Швейцария и Чехия. Кроме того, подписаны соглашения с Китаем, странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки — одним словом, отрывок из истории Древней Руси в этом году увидят и Запад, и Восток.

Именно историческая достоверность картины и стала одной из главных тем общественных дискуссий. Не поверили в показанную на экране реальность не только зрители, поспешившие после возвращения из кино свериться со школьным учебником, — историки-профессионалы и историки-любители также взялись сопоставлять факты из летописи с тем, что показано в «Викинге».

Колумнист Егор Холмогоров в газете «Взгляд» привел целый перечень грубых исторических ошибок «Викинга» и заявил, что фильм «рассчитан на двоечников». Он раскритиковал образ воеводы Свенельда (который в реальности имеет к Владимиру очень косвенное отношение, а в киноленте предстает одним из главных героев), обвинил сценаристов в том, что они грубо исказили эпизод с изнасилованием язычницы Рогнеды и взятием Корсуни, проигнорировали кучу значимых исторических фактов и добавили ненужный и неуместный союз с печенегами.

И публицисты-критики, и зрители обратили внимание на то, что Русь в «Викинге» выглядит уж слишком немытой:

грязно-серые славяне одеты в обноски и почти купаются в грязи, Киев предстает в виде холмика, обнесенного забором, — никакого величия, никакой былинной «златотканной луды» и русского узорчья. Такое принижение народа в собственных глазах, по мнению зрителей, было оскорбительным и было включено режиссером намеренно, чтобы показать контраст между святой Русью и плебейским язычеством.

За «Викинга» вступился специалист по истории древнерусской литературы Михаил Одесский. Он отчасти подтвердил мнение Холмогорова о том, что ссылаться на «Повесть временных лет» при изображении событий X века нельзя: монах Нестор (впрочем, не доказано, что это был именно он) не имел цели описывать фактологическую правду о подвигах и злодеяниях князя Владимира, выступал не стенографистом событий, а морализатором. Их дело было — показать божественное неприятие греха братоубийства и уберечь от него людей будущего.

По мнению Одесского, Владимир в фильме — ровно такой, каким его должна была зафиксировать история: немного запутавшийся человек, стоящий перед сложным выбором; вымазанный кровью братской резни, но раскаивающийся и готовый встать на истинный путь и поставить на него свой народ. Историк подчеркнул, что летопись — только версия происходящего, а правды не историки, не уж тем более зрители картины не знают и знать не могут.

Следовательно, «Викинг» — режиссерская интерпретация, мнение, которое не претендует на то, чтобы быть единственным.

В эксклюзивном интервью «Газете.Ru» Константин Эрнст подтвердил, что искать историческую достоверность в «Викинге» бессмысленно — авторы фильма и не стремились ее показать. Он подчеркнул, что «Повесть временных лет», на которую ссылаются критики, создавалась через 100 лет после описываемых в ней событий. То есть, фактически, «ПВЛ» — это литературное произведение.

«Викинг» следует изложенным в «Повести» фактам, но мы позволили себе трактовку — в рамках экранизации литературного произведения», — утверждает продюсер.

Эрнст сказал, что «Викинг» — лента не об истории, а о людях: о Владимире, его выборе, судьбе народа, которая зависела от этого выбора. И о каждом из нас, ибо за прошедшую тысячу лет люди, как считает продюсер, почти не изменились.

Еще один продюсер картины Анатолий Максимов напомнил первичную мотивацию создателей фильма. В интервью «Газете.Ru» он признался, что ему было тяжело представить, что события тысячелетней давности могли стать такими актуальными для очень и очень многих, но это случилось. Максимов объяснил, почему создатели фильма заменили летописное «варяги» на заимствованное «викинги», использовали «неправдоподобные» лодки-драккары, и сняли несметное количество кровавых сцен.

«В основе любого языческого мировоззрения лежит кровь, потому что кровь для них — это душа мира, а человек — одно целое с природой, не выше, но и не ниже ее, — рассказал продюсер, — Мы хотели посмотреть на это трезво, тем более что, как мне кажется, мы в значительной степени живем сегодня в неоязыческом мире. Может быть, это не очень приятно знать, но, по-моему, это правда».

Были в общественной дискуссии и те, кто интересовался не исторической подоплекой фильма, а его философским содержанием: так, режиссер и сценарист Михаил Местецкий горячо поблагодарил создателей фильма за рассказ о ранней киевской Руси и за светскую интерпретацию сложной религиозной парадигмы отказа от язычества и обретения христианства.

«Если серьезно, у нас вообще нет светского языка, говорящего об этих вещах, — написал Местецкий на своей странице в Facebook,

— Это то ли какие-то «иже херувимы», вызывающие чувство унылой неловкости, либо же сухой язык «Истории Государства Российского», где принятие христианства Русью объяснено парой политических задач князя».

К вопросу продвижения картины создатели подошли серьезно — они не только показали картину Владимиру Путину, но и подарили ему копию оружия, которым пользуются герои фильма.

Рекламы вообще было много: о том, что в прокат выходит фильм «Викинг», в котором будет много драк, секса и Данилы Козловского, знали даже те, у кого нет телевизора. Много шутили на эту тему фанаты британского сериала «Шерлок»: премьеру нового сезона приключений британского гения-сыщика Первый канал прерывал лишь рекламой Козловского на коне.

В общественном поле с успехом разошлась ассоциация «Викинга» с «Игрой престолов»: американский сериал напоминают и «выдуманная» история, и наличие незаконнорожденного правителя, и географический масштаб съемок, и обилие убийств и сексуальных сцен. Зрители предполагают, что Данилу Козловского выбрали на главную роль только потому, что влюбиться в него так же легко, как в неубиваемого Джона Сноу. Однако отзывы кинолюбителей вовсе не похожи на дифирамбы в адрес российского актера:

Козловский, по их мнению, не до конца раскрыл характер своего героя и показался, скорее, растерянным и униженным, чем сильным и харизматичным.

Другие зрители утверждают, что «Викинг» больше напомнил им «Властелина колец»: у создателей картины получился тяжеловесный эпос на фоне живописных пейзажей с разладом княжеств и центральным эпизодом захвата города, похожей на сцену из фильма «Две крепости». Отзывы в данном случае менее ядовиты и более положительны: критики отметили мастерски созданные декорации и работу каскадеров, натуральность съемки и достижения монтажа.

Мощное визуальное впечатление для многих окупило вольность в описании исторических фактов, и даже детали обмундирования актеров-викингов, яркие, хоть и не соответствующие описываемой эпохе, больше порадовали, чем огорчили зрителей.

Некоторые критики подошли к осмыслению «Викинга» с большим чувством юмора и предположили, как бы выглядел фильм, если бы его снимали другие режиссеры. Так, например, «Викинг» Вуди Аллена показал бы меланхоличного Владимира, весь фильм анализирующего свои детские обиды и комплексы, в то время как его дружинники обмениваются аутентичными сказками и историями. В «Викинге» Дмитрия Дьяченко главные роли сыграли бы актеры «Квартета И», а Никита Михалков вручил бы своему князю игрушечную ладью, на которую он бы поглядывал с вопросом: «Как это случилось?» и периодически что-нибудь пел.

Все это многообразие мнений и событий, разумеется, нуждается в некотором осмыслении. И прежде всего, здесь можно сказать, что факт вещь упрямая: «Викинг» уже безусловно стал одним из главных кинособытий 2017 года и пошатнуть его в этом статусе будет непросто. Другое дело, что однозначно определить знак этого события на первый взгляд невозможно. Вал негативных отзывов и критики со стороны любителей русской истории уравновешивается здесь мнениями других экспертов и теми зрителями, которые не сочли зазорным рассказать о пролитых над эпосом слезах и о том, как «Викинг» «заставил задуматься».

Однозначный ответ на вопрос плох он или хорош таким образом, в общем, оказался не так важен.

Более или менее все зрители сходятся на том, что картина сделана мастеровито и дорого, на уровне, до которого российское кино поднимается крайне редко — на этом и остановимся.

Куда интересней здесь то, что абсолютно казалось бы неактуальный сюжет, никак не соотносящийся с сегодняшним днем (если не брать в расчет сюжет с установкой памятника князю Владимиру на Боровицких воротах), так основательно задел россиян, которые не поленились посвятить новогодние праздники русскому средневековью.

Объяснение этого феномена — дело времени несколько более продолжительного, чем три недели проката. Возможно дело тут в том, о чем в один голос говорили Эрнст, Максимов и сыгравший Свенельда Максим Суханов: Крещение — важнейший, поворотный момент русской истории, который по сей день толком не отрефлексирован в массовом сознании и культуре.

«Викинг» в этом смысле не то, чтобы сказал что-то новое, а напротив — в максимально яркой и безоценочной форме обозначил проблему, подал повод для дискуссии. Остается только верить, что после ухода картины из расписания кинотеатров, этот разговор будет продолжен.