Зачем российские порноактрисы пытаются стать блогерами

Хочу в Brazzers

Российская порноиндустрия активно осваивает YouTube. Начинающие актрисы кино для взрослых запускают собственные каналы и снимают ролики, надеясь привлечь к экранам ценителей жанра. «Лента.ру» выяснила, как девушки зарабатывают на юной аудитории видеохостинга и зачем им тысячи подписчиков в Instagram и «ВКонтакте».

Ярким примером YouTube-канала, откровенно паразитирующего на запросах незрелой аудитории, стал проект Popcorn Studio.

По сути это обычный блог, роли ведущих тут исполняют три не слишком известные порноактрисы. Задумка предельно проста: условный любопытный школьник видит три обнаженных тела, моментально забывает любимых летсплееров и начинает методично предаваться созерцательному процессу. «Три актрисы взрослого кино радуют вас каждую неделю своими шалостями. Здесь вы найдете качественный контент, которого так не хватает российскому YouTube», — утверждается в описании канала.

Стоит отметить, что визуальная составляющая здесь действительно сделана на весьма профессиональном уровне. А вот сами блоги, напротив, буквально разрывает от «креатива» местных сценаристов. Помимо постоянной демонстрации обнаженных тел девушки рассказывают откровенные истории, играют в видеоигры, обливают друг друга газировкой, а также весьма завораживающе поглощают на камеру бананы и зефир.

Неудивительно, что всего за пять месяцев аудитория Popcorn Studio выросла с нуля до 110 тысяч человек, а просмотры некоторых роликов превосходят полмиллиона. В этом проекту помогли коллаборации с популярными YouTube-блогерами.

В одном из выпусков в гости к порноактрисам наведались кумиры 12-летних школьников — авторы канала HalBer (1,3 миллиона подписчиков). На протяжении четырех минут хихикающие подростки отпускали пошлые шутки и пытались «склеить» ведущих шоу. В результате — 223 тысячи просмотров и столь полезные для дальнейшей раскрутки обвинения в развращении молодежи. В ответ авторы шоу призвали критиков не искать в нем «скрытых смыслов».

Но самым популярным роликом на канале стало совместное видео с блогером Гурамом Нармания, в свое время снимавшим пранки для проекта Rakamakafo с одной из главных звезд русского YouTube Николаем Соболевым. Следуя уже упомянутой схеме пикапа порноактрис, блогер принес проекту 860 тысяч просмотров.

Кстати, на шоу Большого Русского Босса Гурам рассказал, что именно он является создателем, продюсером и идейным вдохновителем Popcorn Studio, чем вызвал искренний интерес эксцентричного ведущего.

Спустя неделю после смелого заявления Гурама на канале Big Russian Boss Show появился ролик с участием девушек из Popcorn Studio. Они поучаствовали в специальной викторине, где соревновались за звание самой умной порномодели. За шесть дней видео не только набрало более 1,3 миллиона просмотров, но и стало одним из первых серьезных шагов к вирусной популярности порноактрис.

Дело в том, что на Popcorn Studio размещены ссылки на Instagram-профили девушек, чтобы все заинтересовавшиеся порнозвездами могли подробнее их рассмотреть, а заодно узнать сценические псевдонимы — Ally Brelseen, Kitana Lure и Kristall Rush. Тут же есть линк на группу во «ВКонтакте», где собралось уже более восьми тысяч фанатов.

Кроме того, у каждой актрисы есть несколько собственных пабликов. Например, на одно из трех сообществ 22-летней Ally Brelseen подписано 14 тысяч человек.

А еще у них немало роликов на других YouTube-каналах: от интервью и мастер-классов до инструкций по применению тех или иных интимных практик и, конечно же, совместных влогов с основателем Popcorn Studio.

Судя по всему, порноактрисы с помощью Гурама решили повторить подвиг своего американского коллеги Джонни Синса, сначала прославившегося на 4chan и Reddit, а затем ставшего для юных россиян тем самым «лысым из Brazzers». Узнав о своей популярности, Синс развел небывалую активность в Рунете: обзавелся аккаунтом во «ВКонтакте» (более 144 тысяч подписчиков), поучаствовал в вирусной рекламе Burger King и призвал россиян массово бороться с блокировкой порносайта Brazzers.

В случае с Popcorn Studio вирусная популярность позволит не слишком известным актрисам запрашивать большие гонорары и сниматься на площадках топовых порностудий, ведь в ответ они смогут предложить не только раскрученное имя, но и молодую, а значит — максимально лояльную аудиторию в социальных сетях. К тому же аппетиты девушек вряд ли остановятся на двух тысячах долларов в месяц, которые они получают с коммерческих просмотров своего канала.

Говоря о порноактрисах Popcorn Studio, нельзя не упомянуть их коллегу по цеху Лолу Тейлор, которая уже более года ведет авторский YouTube-канал. Девушка рассказывает о рабочих буднях, путешествиях, гонорарах, партнерах по съемкам и своих предпочтениях. Так что заявления администрации Popcorn Studio о «самом первом в России канале с порнозвездами в главной роли» несколько некорректны.

Несмотря на сравнительно небольшое количество подписчиков (всего 52 тысячи), Лола известна чуть ли не каждому второму пользователю видеохостинга. Причиной ее вирусной популярности стал ролик YouTube-проекта Nemagia, в котором блогеры, сами того не желая, рекламировали актрису для двух миллионов человек. Через некоторое время Тейлор появилась на одном видео с Амираном Сардаровым из «Дневника Хача», а также дала интервью популярному скетч-блогеру Эльдару Бродвею.

Канал Тейлор доверху забит предложениями о сотрудничестве и ссылками на ее аккаунты в соцсетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitch, e-mail, контакты продюсера и реквизиты электронных кошельков для фанатов, желающих поддержать «творчество» порноактрисы.

К слову, профиль девушки входит в творческое объединение YouTube 18+ Media Network, состоящий из YouTube-каналов, специализирующихся на обсуждении и пропаганде порнографии. Здесь проект соседствует с блогом популярного режиссера взрослого кино Боба Джека, порноактрисы Джины Гершон и нескольких малоизвестных блогеров.