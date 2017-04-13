Зачем MTV возвращает в эфир шоу, взорвавшее мозг целому поколению

«Ахи-вздохи, малолетки-дуры»

Телеканал MTV в России (для тех, кто думал, что его уже нет в помине, — нет, он живет и здравствует в кабеле) задумал перезапустить передачу «12 злобных зрителей» — проект, который в начале нулевых перевернул представление о телевидении, без зазрения совести растоптав все предрассудки. В начале 2000-х программа стала главным рупором молодежи. Шоу называли самым живым, самым честным, самым безбашенным, однако у старшего поколения происходящее на экране порой вызывало легкий шок. «Лента.ру» вспоминает, кого из будущих звезд «злобные зрители» спалили огнем критики и почему проект так любило поколение MTV.

MTV запустилось в России в середине 1998 года и поначалу полностью следовало парадигме старшего американского брата. Эфир в основном состоял из видеоклипов, что для России было в новинку, а редакция телеканала пребывала в неограниченном творческом полете. Платили мало, зато продюсерам, редакторам и диджеям предоставляли полную свободу — основатель канала Борис Зосимов позволял коллективу делать что угодно.

Он же, к слову, и был инициатором создания «12 злобных зрителей» — кальки с американского шоу 12 Angry Viewers. На американском ТВ проект не прижился, и его свернули после двух сезонов, зато в России программа полюбилась молодежной аудитории, которая сквозь экран почувствовала, что это телевидение для них и про них.

Лицом программы стала Яна Чурикова — студентка журфака, поначалу работавшая помощником корреспондента во «взрослой» передаче «Времечко». Как у многих на MTV, у нее не было богатого профессионального опыта, зато были горящие глаза и желание делать классные проекты. Поначалу Яна писала тексты для эфиров и не думала, что попадет в кадр, ведь в те годы она была далека от идеалов телевизионной внешности (по собственному признанию, весила килограммов 95), что, однако, не помешало ей завоевать любовь ровесников.

Первый выпуск «Злобных» вышел в июле 1999 года. В то время на худсоветы канала могла заглянуть условная уборщица и заявить, что «этот клип отстой», вспоминала Чурикова спустя годы. Поскольку аудитория MTV состояла преимущественно из молодежи, оценивать видео, которые потенциально могли попасть в эфир MTV, приглашали обычных зрителей разного возраста, культурного уровня и взглядов.

В первом же выпуске обаятельная и раскованная ведущая, одетая по канонам конца 1990-х — начала 2000-х и оперирующая молодежным сленгом, нарекла программу самой демократичной на российском телевидении. И во многом это была правда.

Средний «злобный зритель» предпочитал альтернативные или рок-группы, поэтому попсовые и рэп-команды в эфире программы с жаром распекались. Самые отчаянные из «злобных» приглашались в следующий выпуск, чтобы еще более красноречиво песочить претендентов на эфир MTV.

Под молот критики «злобных» попало немало исполнителей. Первыми огонь приняли на себя группа «Ахи-вздохи» с популярной песней «Малолетка дура-дурой» и Татьяна Овсиенко с клипом «Я буду лететь за тобой». Творчество молодых саратовцев нарекли трэшем, а эстрадную исполнительницу — трэш-дивой.

Доставалось и музыкантам, впоследствии получившим широкое признание. Много позже, когда канал сменил акционера, а программа трансфирмировалась в «13 злобных зрителей», рэпер Василий Вакуленко принес на шоу клип своего проекта «Ноггано» на песню «Жора».

Мнение жюри, которое к тому моменту составляли уже не простые зрители, а звезды отечественной эстрады и рока, по поводу творчества группы разошлось. Прохору Шаляпину и Татьяне Булановой клип понравился, а вот Юлии Ковальчук и дебютировавшему в качестве музыкального критика Юрию Лозе — нет. Он заявил, что парни из «Ноггано» «смешали „Кукрыниксы“ и Gorillaz», и посетовал на то, что «идеи вообще какой-то» в клипе нет.

Не оценили «злобные» и начинающего Noize MC, который пришел на программу с клипом на песню «Мое море» и режиссером фильма «Розыгрыш», саундтреком к которому выступала эта композиция. Против проголосовали пять членов жюри.

Особенно злобно была настроена бывший продюсер Земфиры Анастасия фон Калманович, заявившая, что песня ей как поклоннице «Басты» и «Ноггано» совершенно не понравилась. Между гостями студии завязался отчаянный спор, венцом которого стало высказывание музыкального критика Вадима Пономарева: он подметил, что исполнитель попросту неграмотен, поскольку не видит различия между воздухом, о котором идет речь в песне, и кислородом. «Это великолепный литературный анализ», — парировал Noize и принялся троллить оппонентов, объясняя, что вообще-то песни бывают метафоричными.

Проект пережил два перезапуска — в 2003-м и 2008 годах. Шоу вели Пьер Нарцисс, Андрей Григорьев-Аполлонов, Таня Геворкян, Михаил Гребенщиков, Юрий Пашков и даже Александр Маршал. С 2008 года до закрытия программы ведущим был Таир Мамедов, известный по Comedy Club. Передача по-прежнему «давала жару»: чего стоит только выпуск со Стасом Барецким, в присущей ему блатной манере рассыпавший «респекты» актерам, с которыми он выпивал. Признание Барецкого досталось Константину Хабенскому и Михаилу Боярскому.

Но это все равно был уже совершенно другой проект. Шалости, который позволял себе старый MTV, не смогли перекрыть звездные зрители. Матерная тирада шоумена Барецкого и его пассажи о порно не шли в сравнение с эффектом, который в начале 2000-х произвел эфир тогда еще «12 злобных», в котором виджеи поменялись местами со зрителями, а эфир вел один из наиболее «злобных зрителей» Григорий Алексанян, гражданский муж Яны Чуриковой. Апогеем передачи стал момент, когда с Алексаняна стянули штаны и били его по оголенным ягодицам ракеткой для пинг-понга через трафарет с логотипом MTV.

Этот эфир транслировался днем, и трудно вообразить, что подобный эпизод мог бы появиться на нынешнем отечественном телевидении даже в позднее время. Но даже если бы и появился, едва ли это изумило бы молодежь, искушенную куда более откровенным контентом с YouTube.

И все же «12 злобных зрителей» в начале 2000-х выполнили свою миссию: объяснили подраставшему тогда поколению на понятном ему языке (со словечками типа «параллельно», «фиолетово», «здоровски», «лажа», «заценить»), что каждый имеет право на собственное мнение и способен влиять на процессы вокруг.

Очередной перезапуск проекта состоится 14 апреля. Канал анонсировал, что в нем примут участие легенда MTV Александр Анатольевич и бывшая ведущая «Злобных» Яна Чурикова, наставник шоу «Танцы» Мигель, Валерия с Иосифом Пригожиным, рэпер Хаски, Алена Водонаева, музыкальные критики и многие другие. Судя по восторженным отзывам бывших зрителей «12 злобных» в соцсетях, его перезапуска ждут.

Однако нынешний MTV растерял былое величие и влияние на аудиторию. В 2013 году его сослали на кабельное и спутниковое ТВ со значительно меньшей аудиторией, чем эфирное. На частотах MTV в федеральном эфире вещает канал «Пятница». Обновленное шоу — один из немногих шансов для канала погреться в лучах былой славы.