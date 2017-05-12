Болгарию оставили на «Евровидении»

В Киеве прошел второй полуфинальный концерт «Евровидения-2017». В финал песенного конкурса прошли представители Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. Открыла концерт представительница Сербии, а последним выступал представитель Израиля.

Теперь известны все финалисты конкурса этого года. По результатам состоявшегося два дня назад первого полуфинала, напомним, в финал прошли исполнители из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. Всего в финале будут соревноваться 26 стран — к прошедшим полуфинальный отбор добавятся Украина как хозяйка конкурса и еще несколько стран-основательниц «Евровидения» — Франция, Германия, Британия, Испания и Италия.

Надо сказать, что по результатам двух полуфиналов за бортом конкурса остались как вполне заурядные артисты, так и чрезвычайно интересные — например, Мартина Бара из Чехии или группа Fusedmarc из Литвы. А в финал при этом прошли артисты вовсе не самые примечательные, но энергичные — например, исполнители йодлей из Румынии и их веселые соседи из Молдавии.

Интересно присутствие в финале Австралии — второй после Израиля страны, географически не относящейся к Европейскому континенту.

Вообще, полуфиналы «Евровидения-2017» проходят подчеркнуто аполитично — ведущие и исполнители показывают, что все нормально, и во внешнем мире не происходит ровно ничего, достойного их внимания. Понять их можно — сценарий шоу утвержден бог знает когда и вносить в него актуальную повестку никто в здравом уме не будет. Тем не менее, конкурс этого года посвящен не только тому, кто выйдет в финал из двух полуфиналов, и кто в итоге станет победителем.

Разумеется, вся история с российской певицей Юлией Самойловой уже ушла в прошлое — въезд на Украину ей украинские власти запретили, которые своего решения не изменили даже под давлением руководства Европейского вещательного союза. То есть Россия оказалась отстраненной от «Евровидения-2017» — впервые по такой причине, как недопуск участницы в страну проведения. Она поедет на «Евровидение» в следующем году — если, конечно, ЕВU не вздумает наложить на Россию какие-либо очень сильные санкции.

Но буквально накануне второго полуфинала героем нового скандала стала представляющий Болгарию Кристиан Костов.

Российский гражданин, родившийся в Москве и принимавший участие в российской версии проекта «Голос. Дети», Костов еще в июне 2014 года выступил в российском Крыму — то есть вроде бы совершил то же самое правонарушение, что и Самойлова. Но оказалось, что нет — СБУ заявило, что никаких законов певец не нарушал, поскольку эти законы были приняты после его визита на полуостров. Кроме того, на тот момент ему было 14 лет.

В общем, несмотря на призывы отдельных украинских законодателей, высылать и даже допрашивать Костова никто не будет. И слава богу — потому что выступил представитель Болгарии очень достойно, и вполне заслуженно пробил себе дорогу в финал.

Любопытно, что он еще до начала конкурса был одним из фаворитов, да и перед началом второго полуфинала был третьим в рейтинге ставок букмекеров.

Во время полуфинала Костов лишь подтвердил свою заявку на высокое место в финале — на фоне остальных выступающих 17-летний исполнитель выгодно выделялся, хотя его композиция Beautiful Mess оказалась похожа сразу на все поп-песни «Евровидения». Но для конкурса такая похожесть допустима — лишь бы человек был хороший.