Голливуд недосчитается прибыли в летнем сезоне

Американской «Фабрике грёз» предрекают худший летний сезон по кассовым сборам за последние 10 лет. Согласно прогнозам, прибыль от традиционно успешных летних блокбастеров не превысит $4 млдр, в то время как в прошлом году она составила $4,45 млрд В качестве одной из главных причин снижения доходов кинопродюсеры называют отсутствие новых ярких кинопроектов и растущая конкуренция кинотеатров с сервисами типа Netflix, позволяющих смотреть кино легально и в превосходном качестве, не выходя из дома. О том, как потеря полумиллиарда долларов может заставить голливудские студии пересмотреть свою стратегию и привести к самым неожиданным последствиям для киноиндустрии — в материале RT.

Американские кинокомпании ожидают худшего за десятилетний период летнего сезона. Прибыль, полученная от традиционно успешных летних блокбастеров упадёт с $4,45 миллиардов до $4 миллиардов. Несмотря на относительно небольшую потерю, для киноиндустрии этот показатель может означать более серьёзные последствия. В качестве одной из главных причин кинопродюсеры называют засилье многочисленных продолжений, перезапусков и римейков.

В течении прошедшей декады, продолжения узнаваемых зрителям фильмов гарантировали прибыли, однако за последние два года этот тренд пошёл на убыль. В 2016 году такие фильмы как Стартрек: Бесконечность, Люди Икс: Апокалипсис, День независимости: Возрождение и Алиса в стране чудес не принесли студиям ожидаемых сборов, показав результате хуже, чем предыдущие фильмы этих серий.

«В этом году флагманские проекты просто не настолько сильны, как раньше. Пираты Карибского моря? Пятая часть. Трансформеры? Тоже пятая часть», — приводит газета The LA Times слова Криса Аронсона, топ-менеджера студии 20th Century Fox.

Fox выпустил уже шестой фильм из киносаги «Чужие» и третий фильм перезапущенного фантастического сериала «Планета Обезьян». Студия Sony третий раз за десять лет перезапускает киносериал «Человек-паук» с новыми актёрами.

«Ситуация очень мрачная. Вся летняя линейка целиком состоит из сиквелов и франшиз, долго так продолжаться не может», — рассказал газете другой продюсер.

Кто на новенького

Усталость зрителей от римейков и продолжений стала настолько ощутима, что заставила некоторые студии перейти к решительным мерам. Так в марте кинокорпорация Paramount Pictures заявила, что прекращает финансирование франшизы «Терминатор». По словам функционеров студии, отказ от съёмок шестой части фильма связан с негативной реакцией критиков на предыдущий эпизод и неудовлетворительными сборами.

«Всё кончено для «Терминатора» и Арнольда. Студия полностью остановила работу над сиквелом. Нет никаких планов снимать новый эпизод», — сообщили в компании.

Конкуренцию масштабным студийным фильмам теперь составляют и набирающие популярность сериалы, отмечают аналитики. Ещё один провальный сезон может поставить под вопрос стратегию выпуска блокбастеров с бюджетами с сотни миллионов долларов каждый летний викенд.

«Мы все видели как сиквелы показали низкие результаты прошлым летом. Если это произойдёт снова, студиям придётся принимать самые широкие и решительные меры. В итоге, последние два лета больше всего обсуждали сериалы «Очень странные дела» и «Игра престолов», — приводит издание The Hollywood Reporter слова аналитика Джеффа Бока из компании Exhibitor Relations.

Кинотеатр на дому

Несмотря на опасения, фильм «Стражи Галактики. Часть 2» основанный на популярных комиксах Marvel открылся в США с впечатляющими сборами в $145 миллионов, и скорее всего займёт верхние строчки в таблицах кассовых сборов с дополнительными $60 миллионами. В международном прокате фантастический фильм уже перевалил за $500 миллионов.

Однако второй викенд летнего сезона вызвал опасения среди кинокомпаний, когда высобюджетный фэнтэзи-боевик студии Warner «Меч короля Артура» собрал всего $14,5 миллионов за премьерный викенд. Он тоже задумывался как начало для обширной киновселенной с множеством продолжений.

«Делать фильмы для самой широкой аудитории, которая только возможна, становится всё труднее», — заключает Крис Арансон.

Падению прибылей киностудий также способствуют и стриминговые сервисы Netflix, Hulu и Amazоn, предоставляющие зрителям на дому сотни сериалов и фильмов по более низким ценам. Их растущая популярность уже стала одной из причин недавней забастовки телесценаристов в Голливуде.