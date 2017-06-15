В Москве простятся с легендой

«Он же Гога, он же Гоша»

На 89-м году жизни скончался актер и режиссер, народный артист СССР Алексей Баталов — Борис из фильма «Летят журавли», Тибул из «Трех толстяков» и Гоша из «Москва слезам не верит». Официальная причина смерти пока не названа; Баталова, скорее всего, похоронят на Преображенском кладбище в Москве, рядом с могилой его матери.

Легендарный актер Алексей Баталов скончался в ночь на 15 июня в одной из московских больниц. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на близкого друга актера, а позже подтвердила семья артиста. Актер попал в медицинское учреждение в январе с переломом шейки бедра, в феврале ему сделали операцию. С тех пор Алексей Владимирович не покидал больничные стены в течение почти пяти месяцев. Накануне, 14 июня, к Баталову приходил священник, который причастил его.

«Я, как и все женщины Советского Союза, рада видеть артиста Алексея Баталова», — так, по воспоминаниям священника Михаила Ардова, приветствовала молодого актера в родном для него доме Анна Ахматова.

К тому моменту Баталов успел уже сняться в картинах, до сих пор остающихся классикой советского кино — «Летят журавли» и «Дорогой мой человек». А родным дом Ардовых на Ордынке был и для Ахматовой, которую эта семья приютила в Москве, и для самого Баталова — сатирик и карикатурист Виктор Ардов был для него любящим отчимом.

Баталов родился в театральной семье — его родителями были Владимир Баталов (Аталов) и Нина Ольшевская работали еще вместе со Станиславским в труппе МХТ. Когда Алексею было пять лет, его родители развелись, и Ольшевская вышла замуж за Виктора Ардова. Во время войны он ушел на фронт военным корреспондентом, а Ольшевская с сыном уехала в эвакуацию в Бугульму. Там она организовала театральную труппу, в которой

Баталов впервые вышел на сцену — правда, в качестве рабочего сцены и актера массовки.

В дальнейшем, правда, он появлялся больше на экране, чем на сцене. В кино он пришел очень рано — первую роль Баталов получил в 17 лет, сыграв одного из школьников в военной драме о Зое Космодемьянской. А после выпуска из Школы-студии МХАТ начал сниматься очень активно — играл в «Большой семье» Иосифа Хейфица (этот фильм был представлен в Каннах и получил приз за актерский ансамбль), в «Деле Румянцева» того же Хейфица исполнил главную роль шофера-дальнобойщика, в экранизации романа Горького «Мать» также сыграл главного героя, революционера Павла Власова.

Потом были «Летят журавли» Михаила Калатозова — с этим фильмом Баталов побывал в Каннах, где познакомился с Федерико Феллини и Марчелло Мастроянни.

К выходу этой картины Алексей Баталов уже окончательно ушел из театра и поступил на «Ленфильм» — актером и режиссером. Правда, его режиссерская фильмография не столь богатая — в конце 50-х он поставил фильм «Шинель» по Гоголю с Роланом Быковым, а в 1966-м был одним из авторов сценария и постановщиком «Трех толстяков» по Юрию Олеше — но в этой картине больше помнят его героя, канатоходца Тибула. Он продолжал работать с Хейфецем — в фильмах «Дорогой мой человек », «Дама с собачкой», снимался у Михаила Ромма («Девять дней одного года»).

Но главной работой Баталова в кино стала, пожалуй, мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Процитированная Михаилом Ардовым реплика Ахматовой наглядно показывает, что к моменту начала съемок в этом фильме Баталов обладал уже солидной популярностью в стране, и попал в картину в статусе «звезды», актера-хедлайнера. Фильм оказался очень популярен в СССР — даже после показа на телевидении в прокате его посмотрело 90 млн человек и по итогам года он уступил только боевику «Пираты XX века».

«Москва…» получила «Оскара» за лучший иностранный фильм и стал одной из тех картин, которые россияне всех возрастов смотрят и пересматривают до сих пор.

И львиная доля этого успеха — картина смогла донести до всего мира, в общем, очень «советскую» историю покорения столицы — была для картины заработана Баталовым, исполнившим роль слесаря Гоши. Актер за эту роль получил Госпремию — он к тому времени уже был и заслуженным, и народным, да и вообще награды не обходили его стороной. Впрочем, несмотря на свой статус и на небывалый успех фильма ни исполнитель главной роли, ни режиссер за призом в США отпущены не были. По телевидению фильм был показан через год после выхода, а госпремия съемочной группе была вручена еще через год. И львиная доля этого успеха — картина смогла донести до всего мира, в общем, очень «советскую» историю покорения столицы — была для картины заработана Баталовым, исполнившим роль слесаря Гоши. Актер за эту роль получил Госпремию — он к тому времени уже был и заслуженным, и народным, да и вообще награды не обходили его стороной. Впрочем, несмотря на свой статус и на небывалый успех фильма ни исполнитель главной роли, ни режиссер за призом в США отпущены не были. По телевидению фильм был показан через год после выхода, а госпремия съемочной группе была вручена еще через год.

В 80-х Баталов становится более избирателен в выборе картин, и на экране появляется реже — не сторонясь, впрочем, и ролей второго плана.

Он снимается в «гоночной» «Скорости» Дмитрия Светозарова, в шпионском «Досье человека в „Мерседесе“, а также в „спродюсированном“ Евгением Евтушенко фильме „Похороны Сталина“. А в 90-е вообще пропадает с экранов, сосредоточившись на преподавании во ВГИК и общественной работе. Правда, в те годы актер много работал в радиотеатре и, обладая мгновенно узнаваемым звучным голосом, озвучивал игровых и анимационных фильмов (кстати, именно он был голосом рассказчика в „Ежике в тумане“). Занимался он и общественной работой — так, в нулевые и 2010-е Баталов был президентом киноакадемии „Ника“.

И когда в 2005 году он получил еще одну Госпремию — „за создание художественных образов, ставших классикой отечественного киноискусства“, вряд ли кто решился бы сказать, что она была незаслуженной. И что дана за одни лишь „классические роли“. Эта награда стала своего рода признанием заслуг всей его жизни — будучи знаменитым советским актером, он выполнял с каким-то совершенно несоветским, можно сказать, дореволюционным качеством.

Речь, сохранившаяся до преклонного возраста осанка, неспешность в движениях и меткость слов — его имя стало для соотечественников синонимом человеческого и профессионального благородства, а сам он — примером того, как заслуженная и всенародная популярность не падает в одночасье с неба, а зарабатывается честным, увлеченным и тяжелым трудом.

Прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым состоится в московском Доме Кино, сообщил РИА „Новости“ заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.