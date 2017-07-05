Криминал в небольшом городе

Сериал «Город» унаследовал главного героя от «Оттепели»

Почему сериал «Город» о связях уголовников и власти целый год пролежал на полке, выяснил Sobesednik.ru

На «Первом канале» стартовал сериал «Город». История о жизни в городке Струнево, где убийство школьного учителя расследует опер Родион Стоцкий ( Петр Федоров ).

— Такие поселения, как Струнево — «за 101-м километром», — у нас всегда были, — рассказал автор сценария и режиссер сериала Дмитрий Константинов . — В них селились всякие уголовники, которые устанавливали свои порядки. Они хорошо контактировали с местной властью, даже руководили ею.

— Напоминает историю про станицу Кущевскую…

— Да, да, только это современность, а мы рассказываем о хрущевском времени.

Дмитрий Константинов — один из авторов популярного сериала «Оттепель».

— Скажу вам честно: в «Оттепель» не вошел один герой — некий Родион Стоцкий. Мажор, генеральский сынок. Я решил «взять» его из «Оттепели» и сделать главным героем «Города».

Натурные съемки сериала проходили в Ярославской области. Именно там, по словам режиссера, остались «советские» уголки, где и не поймешь, какой сегодня год.

— Мне кажется, зрители, посмотрев сериал «Город», проведут параллели с нашим временем, — говорит режиссер. Но тут же сам себя осекает: — Вот сказал вам об этом и подумал: «А вдруг после моих слов фильм не выпустят?!» Он же почему-то целый год пролежал на полке. Посмотрите — и сами всё поймете.