Криминал в небольшом городе

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Сериал «Город» унаследовал главного героя от «Оттепели» 

ИД «Собеседник» 5 июля 2017
Фото: Пресс-служба Первого канала
Почему сериал «Город» о связях уголовников и власти целый год пролежал на полке, выяснил Sobesednik.ru.
На «Первом канале» стартовал сериал «Город». История о жизни в городке Струнево, где убийство школьного учителя расследует опер Родион Стоцкий (Петр Федоров).
— Такие поселения, как Струнево — «за 101-м километром», — у нас всегда были, — рассказал автор сценария и режиссер сериала Дмитрий Константинов. — В них селились всякие уголовники, которые устанавливали свои порядки. Они хорошо контактировали с местной властью, даже руководили ею.
— Напоминает историю про станицу Кущевскую…
— Да, да, только это современность, а мы рассказываем о хрущевском времени.
Дмитрий Константинов — один из авторов популярного сериала «Оттепель».
— Скажу вам честно: в «Оттепель» не вошел один герой — некий Родион Стоцкий. Мажор, генеральский сынок. Я решил «взять» его из «Оттепели» и сделать главным героем «Города».
Натурные съемки сериала проходили в Ярославской области. Именно там, по словам режиссера, остались «советские» уголки, где и не поймешь, какой сегодня год.
— Мне кажется, зрители, посмотрев сериал «Город», проведут параллели с нашим временем, — говорит режиссер. Но тут же сам себя осекает: — Вот сказал вам об этом и подумал: «А вдруг после моих слов фильм не выпустят?!» Он же почему-то целый год пролежал на полке. Посмотрите — и сами всё поймете.
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