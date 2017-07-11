Бонд возвращается. Вместе с Адель

Британский актер Дэниэл Крейг вернется к исполнению роли Джеймса Бонда в следующем, 25-м эпизоде франшизы. Это будет уже пятая картина об агенте 007 в фильмографии Крейга, ее съемки предположительно должны начаться летом 2018 года.

Информация об уходе Крейга из «бондианы» ходила с момента выхода последнего на данного момент фильма серии «007: Спектр» в 2015 году.



Тогда актер категорично высказался по поводу своего дальнейшего участия в франшизе: «Проще разбить стакан и провести осколком по запястью… На данный момент все кончено. Все, чего я хочу, двигаться дальше.



А если бы я и снялся еще в одном „Бонде“, то только ради денег».



Также Крейг поделился несколькими советами для тех, кто мог бы занять его место: «Удачи им! Все, что меня беспокоит, чтобы в случае моего ухода… хорошие люди взялись за фильм и сделали его еще лучше. Нужно расти. Такие фильмы больше не снимают, в наше время это редкость. Просто примите это как данность. Найдите вдохновение. Звучит банально, но почувствуйте свое величие. В конце концов, это Джеймс Бонд, и участие в проекте полностью того стоит».



Последние два года ходили многочисленные слухи о том, кто может стать новым Бондом.





Активнее всего обсуждались кандидатуры Тома Харди (которого параллельно сватают на роль Росомахи в «Люди Икс»), Идриса Эльбы , Дамиана Льюиса, Эйдана Тернера, Генри Кавилла и Тома Хиддлстона. Последний даже отметил, что является большим поклонником фильмов про агента 007, и если его выберут на роль Бонда в следующих фильмах, то он ответственно подойдет к этой роли. «Это будет уникальная возможность, если это когда-нибудь случится», — сказал он.



Однако в течение всего этого времени студии Columbia Pictures и Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), а также продюсеры франшизы Барбара Брокколи Майкл Дж. Уилсон не оставляли попыток уговорить Крейга сняться еще хотя бы в двух фильмах о Бонде, к тому же и сам актер как-то раз обмолвился, что все же сохраняет за собой право передумать насчет своего ухода.



Но до недавнего времени самый высокооплачиваемый исполнитель роли агента 007 (за четыре фильма он получил порядка $57 млн) отвечал на новые предложения решительным отказом и отверг даже контракт на рекордные $100 млн за две картины. Сообщалось, что отчасти это решение было обусловлено занятостью в новом проекте — телевизионной экранизации книги Джонатана Франзена «Пьюрити».

Но впоследствии позиция актера стала более благосклонной.



Выступая на фестивале New Yorker в 2016 году, Крейг попытался оправдаться за высказывание о разрезании собственного запястья, сославшись на то, что это заявление было сделано на следующий день после завершения изнурительных съемок «Спектра». Он отметил, что виной всему стал проведенный вдали от семьи год, а также физическая усталость от исполнения трюков.



«Все немного устали, — пояснил он. — Что касается меня, то сниматься в «Бонде» — лучшая в мире работа! Нет ничего похожего на то, что мне приходится делать на площадках этих фильмов. Я вдохновлен ею, и если дальше я буду испытывать те же чувства, то продолжу играть Бонда».



Актер добавил, что если ему придется отказаться от такой работы, то он будет «ужасно скучать» по ней.



И вот теперь, кажется, Крейг окончательно передумал уходить из «бондианы» — во всяком случае, пока.





Однако в 25-м по счету фильме франшизы нас ждет по меньшей мере еще одно громкое возвращение. Как сообщает издание Mirror, Крейг «не единственный, кто изменил свое решение по вопросу возвращения к работе над фильмами об агенте 007». По словам «вовлеченного в проект источника», главную тему в новой картине снова исполнит певица Адель , которая до этого записывала песню «Skyfall» для ленты «007: Координаты „Скайфолл“ и получила за нее „Золотой глобус“, а также „Оскар“ в категориях „Лучшая оригинальная песня“.

Фильм стал самой кассовой серией „бондианы“ за всю историю ее существования, собрав в прокате около $1,1 млрд Похоже, продюсеры сочли тандем Крейга и Adele ключом к успеху и теперь стремятся его повторить.

