Тарантино написал убийство



Квентин Тарантино снимет фильм об убийцах из «Семьи Мэнсона». Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщил The Hollywood Reporter . По данным издания, сценарий картины Тарантино уже написал, а на роли в ней он рассматривает нескольких ведущих голливудских актеров. Продюсерами фильма, который пока не имеет названия, будут братья Вайнштейн, которые продюсировали и предыдущие работы Тарантино.

О сюжете пока ничего не известно. Источники THR сообщают, что речь пойдет о самом громком преступлении, совершенном Чарльзом Мэнсоном и его сторонниками — то есть о событиях августа 1969 года, когда были убиты несколько человек, в том числе актриса Шэрон Тейт, жена Романа Полански, находившаяся на девятом месяце беременности.





Тарантино встречался с австралийской актрисой Марго Робби («Отряд самоубийц») и предложил ей сыграть роль Тейт, пишет Deadline.

Марго Робби

Кто такой Мэнсон

Чарльз Мэнсон в 1970 году и 2014 году

История Чарльза Мэнсона достаточно известна. Он родился в семье, которую с полным правом можно назвать неблагополучной — родного отца он не знал, фамилию получил от отчима, мать села в тюрьму, когда ему исполнилось шесть лет, а потом и вовсе отдала сына под опеку государства. Впрочем, Мэнсон и сам недалеко ушел — с детства угонял велосипеды, позже перешел на машины. Правда, первый раз под суд попал по относительно смешному обвинению — «пересечение границы штата на угнанной машине». Несколько раз ему удавалось избегать тюрьмы, но уже в 1959-м его приговорили к 10 годам — по иронии судьбы, за нарушение условий испытательного срока, под который он попал за попытку обналичить украденный чек на 37 долларов.



С освобождения в 1967-м и началась история «Семьи Мэнсона», в которую вошли те, кого общество, по словам Мэнсона, выкинуло на помойку.



При этом сам Мэнсон пытался стать музыкантом, проходил пробы в группу The Monkies, был знаком с барабанщиком группы The Beach Boys Дэннисом Уилсоном и музыкальным продюсером Терри Мэлчером. Знаменитое убийство случилось как раз в доме, где до этого жил Мэлчер (тот уехал оттуда месяцем раньше) — Мэнсон отправил своих последователей по знакомому адресу. Сейчас 82-летний Мэнсон продолжает отбывать пожизненный срок; он неоднократно подавал документы на досрочное освобождение, но так и не добился желаемого.



Ничего не известно



Сама история Мэнсона уже получала воплощение на экране — в 2015 вышел сериал «Водолей», в котором персонаж Дэвида Духовны в процессе расследования сталкивается с сектой Мэнсона.

На данный момент подтверждать существование нового проекта Тарантино официально никто не торопится. Ни один из источников двух ведущих киноизданий Голливуда не читал сценарий, но они выражают уверенность, что вскоре все станет известно — режиссер пришлет необходимые документы студиям. Съемки предполагается провести в 2018 году.



Для Тарантино это будет первым проектом, сюжет которого основан на реальных событиях.

