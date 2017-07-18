«Когда распался СССР, больше всего пострадала демократия»: Кустурица об отношениях России и Запада

Знаменитый сербский режиссёр и двукратный лауреат Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица в интервью RT рассказал об учреждённом им фестивале русской музыки «Большой», а также раскрыл секрет дружбы между русскими и сербами. Кинематографист заявил, что ему пришлось объясняться с женой после шутки о «русских» ракетах на балконе. Он также рассказал, почему с уважением относится к президенту РФ Владимиру Путину , и поделился с RT творческими планами: режиссёр готовится снимать фильм по мотивам произведений Достоевского.

— Господин Кустурица, приятно беседовать с вами именно здесь — в этнодеревне Мечавник, где вы сняли не один фильм. Как вы нашли это замечательное место и придумали деревню?

— Неподалёку отсюда мы снимали фильм «Жизнь как чудо». Само место я обнаружил совершенно случайно в перерыве между съёмками. Меня удивило, что соседняя гора была так хорошо защищена другими, более высокими горами. И я купил здесь землю. Изначально я просто хотел создать место, куда можно приезжать самому и приглашать гостей. Мы разобрали старые деревянные домики в округе и собрали их заново на горе. И тогда я подумал, что в будущем было бы здорово проводить здесь мероприятия и делиться всем тем, что мне даёт кинематограф и музыка, с теми, кто только начинает идти по этому пути. Так и получилось.

Сейчас мы проводим по четыре фестиваля в год: три в этом деревянном городке и ещё один, литературный, — по ту сторону реки Дрина в Республике Сербской, куда ежегодно съезжаются писатели. Так что на каждое время года приходится по фестивалю. Кстати, серьёзную поддержку в их организации нам оказывают «Газпром нефть» и сербская нефтедобывающая компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая ведёт деятельность в Сербии и на Балканах в целом.

— Однажды в интервью сербскому изданию «Русский экспресс» вы в шутку сказали, что готовы разместить русские ракеты здесь, прямо во дворе.

— Самое забавное, что сегодня в мире ко всему относятся настолько серьёзно, что о некоторых вещах нельзя даже пошутить. Однажды я сказал, что разрешил бы Путину поставить ракеты у себя на балконе, и мне пришлось объяснять жене, что это на самом деле была шутка. Но затем на меня обрушились с яростными нападками те, кто искренне поверил, что такое возможно. В современном мире хорошие шутки из прошлого века становятся всё более неуместными, но я всё же остаюсь верен себе. Да, это место прекрасно подойдёт для размещения ракет. Вот только есть одна проблема: если поставить у себя ракеты одной стороны, ты становишься мишенью для другой стороны.

— Но если серьёзно, в чём, на ваш взгляд, секрет особой дружбы двух братских народов — русских и сербов?

— Относительно происхождения народов Югославии — а в большей степени это касается сербов — существует теория, а точнее точка зрения, что сербы пришли из Сибири. И у нас есть… Как бы вам объяснить… Попробую на своём примере: генеалогический ДНК-анализ моей крови показал, что моё происхождение на 80% связано с балканскими народами, которые, в свою очередь, находились в близком, а может быть, и в тесном родстве с русскими. Это родство проявляется не только в наших языках, но и в поведении. Сказываются и тесные связи, возникшие между нами в ходе становления балканского и европейского общества. Итак, у меня 80% балканской крови, 12% английской и ирландской (то есть я генетически связан и с кельтами), а также 6% иберийской. И у остальных балканцев есть общие корни со многими народами.

Кроме того, взгляните на историю: Николай II вступил в Первую мировую войну из-за Сербии. Посмотрите, насколько хорошо нас понимает Россия сегодня (я имею в виду не только ваш канал, но и сегодняшнюю Россию в целом). Посмотрите на то, как много мы значим друг для друга в культурном плане, насколько важны для наших обществ православные ценности.

Нам присущ особый дух коллективизма, которого нет на Западе. Западное общество построено вокруг принципа «Человек человеку волк», и, возможно, поэтому оно ушло так далеко вперёд. Но, помещая этот принцип в основу своей цивилизации и культуры, оно порождает менталитет, в котором преобладают соперничество, индивидуализм и сугубо эгоистический подход к жизни. В менталитете сербов и русских индивидуализма гораздо меньше, и поэтому у нас другой взгляд на историю и будущее.

— Вы как-то сказали, что Сербию во всём мире зауважали благодаря президенту Путину. Как вы считаете, в чём причина?

— Мне кажется, Владимир Путин совершил нечто важное для всего мира. Ведь, как сказал один очень умный российский писатель, когда распался СССР, больше всего пострадала демократия.

Пока существовал Советский Союз, французские, итальянские, английские демократы видели перед собой задачу показать тем, кто находился по другую сторону железного занавеса, что в их странах царит настоящая демократия. Когда СССР не стало, им уже ничего и никому не нужно было доказывать. Нужно было лишь двигаться дальше в силу естественного прогресса, который во многом движим тёмной природой человечества.

Поэтому я приветствую действия Владимира Путина, который в свойственной ему мягкой манере поднимает с колен Россию после ельцинских времён — чтобы народ гордился своей историей и, что самое главное, культурой. Почему Запад испытывает проблемы с Путиным?

На Западе хотят, чтобы культура исчезла, а на её место пришла так называемая научная культура, которая открыла бы новую главу в истории нашей планеты. Но мы до сих пор помним, какие проблемы поднимаются в книгах Достоевского, Лермонтова и других великих писателей.

В чём преимущества позиции Путина? Возьмём, к примеру, Азию — самый густонаселённый регион с крупнейшими экономическими державами (среди которых, в частности, Китай). Лучшие азиатские режиссёры снимают свои фильмы, исследуя нравственные вопросы и конфликты авторов XIX и XX веков, которые мы можем найти в книгах великих русских писателей.

К чему я это всё говорю? Дело в том, что на вопрос «Кто хороший, а кто плохой?» ответит сама жизнь, а не те, кто агрессивно пытается свести на нет роль культуры в жизни человечества. Каждый раз, когда я бываю на Западе, у меня происходят беседы с интеллектуалами, которые знают очень мало о Путине и современной России. Человек, который запретил импорт генно-модифицированных семян, заслуживает по крайней мере уважения — ведь это один из худших аспектов сегодняшней жизни. Мы находимся в тисках продукции Monsanto, в происхождении которой нет ничего натурального, и каждый день она оборачивается для нас почти летальным исходом. Говоря о Владимире Путине, можно взять всего две вещи: он запретил ГМО и поднял сельское хозяйство в России, добившись великолепных результатов; кроме того, это человек, который поддерживает культуру страны. Поэтому он — герой.

— Есть ли у вас мнение по поводу недавней встречи Путина и Трампа?

— Да, мнение на этот счёт у меня есть. Я по-прежнему считаю, что господин Трамп так ещё и не сказал то, что нужно сказать. Я имею в виду все те обещания, которые он дал во время президентской кампании и теперь забыл. Здесь можно сказать две вещи: во-первых, за крупными политическими решениями в США стоит так называемое глубинное государство; во-вторых, военно-промышленный комплекс США настолько могущественен, что президент, получается, не может действовать без согласия других людей. Я считаю, что позиция Путина была оптимистична и вместе с тем сильнее. Я также отметил неопределённость в поведении американского президента: я бы даже сказал, что эта встреча показала нам, что решения принимает не он — и это проблема для всего человечества.

— Вы часто бываете в России. Вы сделали дизайн для часов «Ракета», в ноябре пройдёт ваш концерт в Кремлёвском дворце съездов, а в июле — в Ялте. Что вы ещё планируете?

— Я снимаю свой новый фильм в Китае. У меня также есть проект, который я хотел бы сразу после этого осуществить в России. Я снимаю фильмы на четырёх наиболее значимых языках мира: русском, китайском, английском и сербском.

— Вы упомянули, что работаете над сценарием нового фильма по мотивам произведений Достоевского, который вы планируете снимать в Китае. Этот фильм будет основан на каком-то определённом произведении?

— Произведения Достоевского были источником вдохновения для написания сценария, а не легли в его основу. Получился замечательный сюжет, который хорошо отражает реалии современного общества, рассматривая некоторые негативные черты его развития, которые доведены до крайности. В фильме есть персонаж-мужчина, который столкнулся с финансовыми проблемами и оказался по уши в долгах. В этом плане приходят на ум такие персонажи, как Раскольников и Лизавета из «Преступления и наказания». Так вот, мой персонаж стоит перед выбором: лишиться имущества или в качестве выкупа преподнести свою родную дочь тому мерзкому богачу, которому он должен деньги. В итоге, чтобы расплатиться по долгам, ему приходится заставлять свою дочь ублажать того богатого господина.

То есть, как я и говорил, в моём фильме затрагиваются непростые нравственные вопросы, над которыми призывали задуматься в своих произведениях великие русские писатели. Можно ли, например, оправдать убийство старушки-процентщицы, которая, по сути, обирала людей до нитки? Как следует относиться к убийству такого бездушного персонажа? Действительно ли поступок Раскольникова можно оправдать тем, что Наполеон убил миллионы людей?

По-моему, сейчас общество озабочено несколько иными вопросами. Но тема особой связи между отцом и дочерью по-прежнему находит сильный эмоциональный отклик. Я, как отец, никогда бы не поступил со своей дочерью так, как персонаж моего следующего фильма. Но в мире немало слабых людей, которые могут сломаться под давлением обстоятельств. Персонаж моего фильма — как раз один из таких людей, и в конце концов он заканчивает жизнь самоубийством. Таким образом, мой фильм действительно перекликается с произведениями русских писателей, так как, по сути, поднимает те же темы, что и они.

Facebook © Festival ruske muzike Boljšoj

— Вы дали направление целому стилю в музыке и кино. Недавно в Каннах показывали один корейский фильм, где во время сцены погони под балканскую музыку абсолютно все сказали: «Прямо как у Кустурицы!» Как вы пришли к этому стилю и совершенствовали его? Что вдохновляло вас в этом?

— Моё знакомство с музыкой и кино произошло во времена, когда мир был гораздо лучше. Это была вторая треть XX века. С тех пор мир кардинально изменился. Мой последний фильм всех удивил, поскольку я не принял нового подхода в кинематографе. Я остаюсь приверженцем красоты каждого кадра, а современное кино зациклено на динамичном повествовании, где говорить нужно очень быстро. А я создал себя и свои фильмы в соответствии с биением своего сердца. А сердце у меня бьётся не очень быстро — 55—60 ударов в минуту. Поэтому для нынешнего поколения мои фильмы слишком медленные — молодёжь привыкла к напористому и динамичному нарративу. Где-то мне всё же пришлось скорректировать собственное поведение, однако я не могу изменить то, что меня воодушевляет. О чём я говорю? Меня воодушевляет глубина чувств от просмотра фильма. Что стоит за твоими мыслями, за тем, что ты хочешь сказать? Как на тебя влияет музыка? Как она усиливает твои эмоции до такой степени, что после концерта тебе хочется кого-то обнять, а не убить? Все эти вопросы поднимались и решались в середине и третьей трети ХХ века.

А затем на Западе настала другая эпоха — я называю её эпохой научной культуры. Что это значит? Это значит, что не нужно больше задавать вопросы и выносить на общественное обсуждение нравственные дилеммы. В современной мейнстримной культуре ты все свои нужды и вопросы переносишь в видеоигры — чтобы ни о чём не думать и не быть центром этого мира.

Человек больше не занимает центральное место в западном мире. На этом месте теперь вещи. Поэтому я и стараюсь быть тем, кем я был раньше, и как можно меньше подстраиваться в своём творчестве, чтобы меня понимали те, кто давно следит за моим творчеством.

— Вы также дружите с русскими музыкантами — с Валерием Гергиевым, Денисом Мацуевым и многими другими. Вот уже пять лет в вашей этнодеревне Мечавник проходит музыкальный фестиваль «Большой». Почему для вас это мероприятие важно?

— Мне очень важно жить культурой, тесно контактировать с теми, кто своим творчеством способен вызывать невероятное чувство радости у людей. Музыканты воспроизводят моменты катарсиса в человеческой жизни доступными им средствами. А упомянутые вами люди не просто заставляют других переживать катарсис, но, я бы даже сказал, рождают в них чувство счастья. Каждый календарный сезон мы проводим по фестивалю, и со сменой времён года я не жду смены погоды, как какой-нибудь ревматик, а ищу и приглашаю тех, кто сделает жизнь моих близких и наших гостей лучше и прекраснее. Думаю, как раз это и делает мою скромную жизнь примечательной: я умею всё это ценить и быть благодарным Богу за то, что мне выпала такая доля.

— Здесь же, в Мечавнике, вы снимали свой недавний фильм «По Млечному Пути», в котором вместе с Моникой Беллуччи сыграли главные роли. Этот фильм получил Гран-при в Севастополе. 23 июля вы собираетесь в Ялту с концертом. Не боитесь ли вы санкций?

— Нет. В жизни есть смысл, если у тебя есть свобода, если поступаешь так, как хочешь. Я всю жизнь действую на своё усмотрение и поступаю так, как считаю нужным. В этой ситуации я бы, наверно, предпочёл, чтобы под санкции подпадали те, кто выступает с концертом, скажем, в Нью-Йорке — или скорее даже в Вашингтоне, где было задумано столько войн. Взять хотя бы убийство Каддафи или то, как США уже 20 лет сеют хаос по всему миру. Так что если против кого-то и стоит вводить санкции, то точно не против музыкантов, которые играют там, где пожелают (тем более в Ялте), а против тех, кто выступает там, где рождаются самые отвратительные вещи, в том числе войны.

— Что вы в целом думаете о ситуации на Украине?

— О событиях на Украине я знаю не так уж и много, но то, что мне известно, напоминает ситуацию с Югославией. Мы видим давление со стороны Запада. В период объединения Европы Запад разделил Югославию. И что бы ни говорили о невозможности сохранить её целостность, разделённая Югославия стала головной болью для всего мира. Однако разрушительный дух исходит не от тех, кто хочет сохранить свою родину, а от тех, кто оплачивает её дестабилизацию.

Так, Виктория Нуланд публично заявила, что на то, чтобы ввергнуть Украину в состояние хаоса, было выделено $50 млрд Кроме того, как мы можем поддерживать людей, которые разделяют позицию нацистов? События в мире доказывают, что капиталистические государства движутся к фашизму.

Как объяснить то, что Россию не пригласили на церемонию в честь годовщины освобождения Освенцима, в то время как туда был приглашён даже президент Хорватии — страны, которая была во время войны марионеточным государством, подчиняющимся нацистам? Наши отцы (мой отец тоже воевал против нацистов), 22 млн русских солдат погибли во время этой войны, и, учитывая всё вышесказанное, как мы можем не обращать на происходящее внимания, когда мы видим, что капитализм неизбежно приводит к фашизму — в частности, в период после Второй мировой войны? Сегодня мы столкнулись с той же проблемой. Нас хотят обвинить в фашизме, однако на самом деле виноваты здесь те, кто создаёт такие ситуации. Я считаю, что кризис на Украине усугубляется — там играет всё большую роль фашистская энергия.

— В России очень любят вас, и вы тепло относитесь к россиянам. Не хотите ли вы получить двойное гражданство? Это очень просто.

— Да, я рассматриваю такую возможность. Я, кроме того, ещё и гражданин Франции… Но должен вам сказать, что я чувствую себя в России как дома. Как я уже говорил раньше, наши народы многое объединяет. Это сразу понимаешь, ещё в аэропорту Домодедово или Шереметьево . Чувствуешь себя совсем не так, как в странах, которые совершенно чужды нашей общей культуре, уходящей корнями в нашу религию.

— Но вам хотелось бы иметь российское гражданство?

— Безусловно. Почему нет?

— Ждём вас с фильмами и концертами в России. Спасибо вам за откровенный, честный разговор.

— Я, кстати, смотрю только ваш канал. Телевизора у меня нет, но на своём компьютере время от времени, когда что-то случается, я включаю Russia Today

— Спасибо большое.