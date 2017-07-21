Голливуд боится разозлить русских хакеров

Hollywood Reporter: Путина не покажут в американском кино, чтобы не злить русских хакеров

Из-за возросшего на фоне последних событий интереса к России в США голливудские студии начинают возвращаться к российской теме — и, в частности, к российским злодеям, уступившим было место китайцам и северокорейцам, пишет The Hollywood Reporter . Вместе с тем затрагивать лично Владимира Путина кинокомпании не решаются: угроза кибератак от оскорблённых российских хакеров заставила уже две студии «вырезать» президента России из своих картин.

Голливуд пока «не готов предоставлять экранное время» Владимиру Путину: несмотря на значительно возросший в последнее время интерес к России, российский президент был «вырезан» из двух готовящихся к выходу картин, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным американского издания, первый из фильмов, «потерявших» российского лидера, носит название «Красный воробей» и повествует о русской шпионке, которую пытается завербовать ЦРУ . Картина представляет собой экранизацию снискавшего хвалебные отзывы романа бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления Джейсона Мэтьюса, а главную роль в ней сыграет известная актриса Дженнифер Лоуренс

Как уточняется в материале, продюсирующая фильм студия 20th Century Fox, выкупившая права на экранизацию ещё в 2013 году, изначально перенесла действие из современной России в Будапешт 70-х годов прошлого века, и персонаж Путина, игравший в романе главную роль, был исключён. Позже продюсеры приняли решение сохранить время действия оригинала, но российского президента при этом в фильм не вернули. Источники The Hollywood Reporter в студии утверждают, что это обусловлено исключительно причинами творческого характера; вместе с тем, подчёркивает автор статьи, «избегая Путина, Fox также обходит стороной российских хакеров, которые могли бы выступить против (появления президента в фильме. — ИноТВ)».

Кроме того, Путин «пропал» и из фильма французской студии EuropaCorps «Курск» (драма о крушении подводного крейсера К-141«Курск» в Баренцевом море в 2000 году), несмотря на то что президент фигурирует в книге американского журналиста Роберта Мура «Время умирать», на которой основана кинолента, а также был в ранних версиях сценария картины. Как пояснил в интервью The Hollywood Reporter Аджай Арора, глава сотрудничающей с EuropaCorps компании Vera, специализирующейся на информационной безопасности, «выпускать фильм о Путине, где тот изображён дураком, было бы самоубийством для любой студии, ведь это — верный путь навлечь на себя [ответный удар]».

Между тем, хотя российский президент и оказался «под запретом» на голубом экране, западная киноиндустрия всё же находит «российскую тему» слишком соблазнительной, чтобы полностью игнорировать, продолжает обозреватель The Hollywood Reporter. Как констатирует журналист, над Голливудом «всходит новый „Красный рассвет“», а виной всему — поразившая США «одержимость Кремлём». Это, впрочем, «вполне проторённый путь», признаёт автор: Голливуд на протяжении многих десятилетий периодически «брал на прицел коммунистическую сверхдержаву», и хотя некоторое время назад место России занимал то Китай, то Северная Корея, «русские противники» всё же вернулись, пишет она.

«Мы в последнее время повидали немало проектов, где русские выступают злодеями, но, как мне кажется, о «новых восьмидесятых» здесь речи нет, — рассказал в беседе с автором материала представитель агентства Grandview Management Джефф Сильвер. — Политический климат сегодня гораздо более изменчив и хаотичен, в нём больше тонкостей, и в хороших сценариях и историях это отражено». Как подчёркивается в статье, сразу два работающих на Grandview сценариста — Чарльз Камминг и Араш Амель — написали черновые версии сценария к фильму «По следам российского шпиона», который будет посвящён «злободневной теме фейковых новостей и информационных кампаний». Тем временем, как сообщил господин Сильвер, ещё один работающий с Grandview сценарист, личность которого пока держится в тайне, даже был командирован агентством в Москву на встречу с Михаилом Горбачёвым , дабы обсудить сценарий биографического фильма о нём.

Тема России будет в ближайшее время также затронута несколькими студиями в ряде высокобюджетных сиквелов: так, Warner Brothers в продолжении «Чудо-женщины» отправят героиню в прошлое сражаться с врагами из СССР, а Sony, совсем недавно ставшая жертвой «одной из худших кибератак в истории Голливуда», всё же не побоится «ступить на ту же землю» с фильмом «Девушка, которая застряла в паутине» (продолжение «Девушки с татуировкой дракона». — ИноТВ), в котором Лизбет Саландер вмешается в «махинации русских хакеров». Наконец, актёр и режиссёр Сильвестр Сталлоне намекнул, что в следующем спин-оффе «Рокки» зрителей вновь ждёт появление антагониста из России — совсем как в «Рокки 4», «образчике агитпропа холодной войны», где главным злодеем был советский боксёр в исполнении Дольфа Лундгрена, напоминает автор.