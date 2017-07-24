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Кустурица нон грата: режиссёра внесли в базу данных украинского «Миротворца»
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Кустурица нон грата: сербского режиссёра внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма 

RT на русском 24 июля 2017
Фото: РИА Новости
Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица выступил с концертом в Крыму, а также заявил, что всегда считал полуостров частью России. В ответ на этот визит связанный со Службой безопасности Украины сайт «Миротворец» внёс Кустурицу в свою базу данных. В чёрный список украинских властей легенда сербского кинематографа, впрочем, попадает не впервые: «в интересах обеспечения безопасности страны» въезд на подконтрольную Киеву территорию ему запрещён с 2015 года. Также граница Украины закрыта для режиссёра Оливера Стоуна, актёров Стивена Сигала и Жерара Депардье, музыканта Горана Бреговича и других популярных деятелей культуры.
Эмира Кустурицу внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Для сербского режиссёра это означает новый запрет на посещение Украины — в 2015 году он уже попадал в чёрный список 500 угрожающих безопасности Киеву деятелей культуры. Тогда, помимо сербского кинематографиста, в списке оказались американский режиссёр Оливер Стоун и французский актёр Жерар Депардье. Причиной же попадания на сайт «Миротворец» стало посещение Кустурицей Крыма. На сайте эту поездку расценили как «сознательное нарушение государственной границы Украины».
Эмир Кустурица 23 июля прибыл в Крым со своей группой The No Smoking Orchestrа.
Музыканты выступили с единственным концертом для жителей Ялты. По данным организаторов, все билеты в концертный зал «Юбилейный», вмещающий 2 тыс. человек, были раскуплены.
Концертная программа The No Smoking Orchestrа, с которой группа выступила в Ялте, называется «По Млечному пути». Это название последнего фильма режиссёра, в котором он сыграл с Моникой Беллуччи.
Кустурица также осмотрел достопримечательности полуострова в поисках материала для съёмок нового фильма.
На пресс-конференции, которая состоялась перед концертом, режиссёр получил приглашение посетить Севастополь и детский лагерь «Артек», в котором проходит кинофестиваль «Алые паруса».
«Миротворческий» контингент
Занесение в базу «Миротворца» — стандартное последствие для тех, кто открыто посещает Крым. Сам сайт открылся в 2014 году по инициативе советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко и тесно сотрудничает с СБУ и МВД Украины.
«Миротворец» содержит персональные данные тысяч людей, которые, с точки зрения создателей сайта, являются «агентами Кремля» или сепаратистами. Хотя «Миротворец» — не государственный ресурс, к нему имеют прямое отношение госслужащие, такие как сам Геращенко или владелец сайта Георгий Тука, он же заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины.
На сайте были опубликованы личные данные бывшего депутата от Партии регионов Олега Калашникова и публициста Олеся Бузины. Вскоре Калашников и Бузина были убиты. Сам Калашников сообщал об угрозах, которые ему поступали после публикации личных данных на сайте.
Другая резонансная история произошла в мае 2016 года, когда «Миротворец» опубликовал персональные сведения украинских и иностранных журналистов, которые получали аккредитацию в ДНР. Обнародование данных вызвало значительный резонанс в мировом журналистском сообществе.
Это привело к кратковременному закрытию сайта и сокращению размещённой на нём информации, однако «Миротворец» продолжает работать и по сей день, а некоторые государственные учреждения Украины используют его базу в своей деятельности.
Впервые в Крыму
Кустурица посетил Крым в первый раз, однако уже не исключает и вероятность дальнейших визитов, о чём заявил на своей пресс-конференции. Кроме того, он рассказал журналистам, что считает воссоединение Крыма с Россией органическим процессом.
«Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Я здесь, чтобы увидеть Крым, Ялту, которые в группе соединения. Здесь не было войны, здесь был референдум, на котором люди сказали: «Мы хотим жить с Россией». Это органический процесс, и я уверен, что это надо было сделать», — заявил Кустурица.
По его словам, культура и жизнь местных жителей на полуострове имеют глубокие российские корни. Кустурица заявил, что считал Крым российским и до референдума о вхождении полуострова в состав России в 2014 году. Однако ждать признания Крыма российским регионом со стороны западных стран не стоит.
Украина против
Посещение Крыма в обход украинской территории, по мнению Киева, является серьёзным правонарушением. Как правило, если такие визиты совершают звёзды, то «Миротворец» реагирует в числе первых.
В базу данных сайта уже включены Александр Маршал, Лолита Милявская, Диана Арбенина и ряд других популярных российских деятелей культуры.
28 июля ожидается визит в Крым популярной диско-группы Boney M, которая после посещения полуострова, вероятно, тоже окажется в списке «Миротворца».
Международный скандал вызвало занесение в базу данных сайта российской певицы Юлии Самойловой, которое произошло в марте 2017 года. Самойлова должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2017», который проходил в Киеве.
Однако из-за посещения Крыма в 2015 году Самойлова оказалась в базе данных «Миротворца» и получила запрет СБУ на въезд на Украину в течение трёх лет. В результате Россия не была представлена на конкурсе впервые за долгие годы.
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