Церковь открестилась от «Матильды» 

В понедельник появились очередные новости о ленте режиссера Алексея Учителя «Матильда»: РПЦ отстраняется от комментариев, прокуратура грозит завести дело на тех, кто угрожает поджогами кинотеатров, а депутат Поклонская отправляет коробки с подписями противников фильма.
Слова священника и слова прокурора
«Церковь не должна давать оценку культурным явлениям», — заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков, комментируя ситуацию с фильмом «Матильда» режиссера Алексея Учителя.
«Важно, чтобы оценка этого фильма, как и любого другого произведения культуры, не исходила из церкви, с амвона», — цитирует RT спикера патриархии, — Нужно категорически избегать, чтобы священник, стоя на амвоне, в проповеди говорил: вот это произведение хорошее, а вот это плохое, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите жечь кинотеатры».
При этом, говоря о самой картине, Волков отметил, что она может задеть за живое очень многих людей. «Та реакция, которая есть, — это нечто в достаточной степени естественное. Фильм, очевидно, вызовет неоднозначную реакцию и не пройдет незамеченным, в том числе и с негативной точки зрения», — сказал он.
Заявление представителя РПЦ по поводу фильма Алексея Учителя, еще до своего выхода ставшего предметом преувеличенного внимания консервативной общественности, выглядит либеральнее прежних заявлений церкви о фильме. Так, ранее игумен Сретенского монастыря, еписком Тихон (Шевкунов) в интервью «Российской газете», говорил, что задача церкви в отношении фильма — «не требовать запретов, а предупреждать о правде и неправде». При этом, по мнению Шевкунова, если фильм будет художественно переосмысливать реальные исторические события, то он должен заявлять о себе как о историческом «фэнтези».
Возможно, новые заявления связаны с активностью правоохранительных (а точнее, надзорных) органов в отношении фильма и развязанной против него кампании. Так, накануне стало известно, что прокуратура Москвы направила следователям столичного ГУ МВД материалы и представление для решения вопроса об уголовном преследовании по результату прокурорской проверки действий членов общественной организации «Христианское государство — Святая Русь».
Как напоминает RNS, несколько месяцев назад от имени этой организации были разосланы письма в несколько сотен кинотеатров и кинопрокатных компаний с угрозой поджога кинотеатров в случае, если те не откажутся от проката фильма. По всей видимости, проверка проводилась по заявлению режиссера Алексея Учителя и его адвокатов в связи с угрозами, поступившими и в адрес создателей фильма.
Надзорное ведомство установило, что в действиях руководства организации «Христианское государство — Святая Русь» есть признак преступления по ч. 1 ст. 179 УК России (принуждение к отказу совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества).
Закрытый показ, которого не было
Ранее стало известно, что в июне прошел закрытый показ «Матильды», на котором, по некоторым данным, присутствовал спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло. Последний якобы уговорил режиссер внести некоторые поправки как в трейлер фильма, так и в саму картину. Правда, сам постановщик в беседе с «Газетой.Ru» опроверг эту информацию, сказав, что считает «смешным» предположение, что председатель общественной структуры при федеральном министерстве может рекомендовать правки кинорежиссеру.
В интервью с ТАСС Алексей Учитель рассказывал, что Павел Пожигайло «был на просмотре, говорил хвалебные слова, никаких переделок не предлагал».
Поклонская и коробки
Тем временем в конце прошлой недели инициатор кампании против фильма, депутат Госдумы Наталья Поклонская собрала подписи от 37 депутатов, а также более 100 тыс. обращений против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. По ее словам, запрос о принятии мер «в пределах компетенции» был направлен министру культуры, генеральному прокурору, а также министру внутренних дел. К запросу и подписям граждан была приложена и информация Счетной палаты РФ о том, что государством было выделено на создание картины 280 млн руб. В приложении к запросу Поклонская направила подписи и обращения той самой сотни граждан «об оскорблении их чувств».
Собственно, именно это приложение с трудом уместилось в 13 коробках, рассказала Поклонская.
В запросе содержится просьба принять необходимые меры и не допустить «оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма». Она и ее единомышленники считают оскорбительными предположения о романе Николая II c Матильдой Кшесинской после брака российского императора с Александрой Федоровной, а также тот факт, что фильме императрица Александра Федоровна показана как поклонница оккультизма.
Кроме того, неприятие самой Поклонской вызвало исполнение главной роли немецким артистом Ларсу Айдингеру, которого депутат неоднократно называла порноактером (видимо, за его роль в фильме Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания», где он играл обнаженным).