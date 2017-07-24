Церковь открестилась от «Матильды»

В понедельник появились очередные новости о ленте режиссера Алексея Учителя «Матильда»: РПЦ отстраняется от комментариев, прокуратура грозит завести дело на тех, кто угрожает поджогами кинотеатров, а депутат Поклонская отправляет коробки с подписями противников фильма.

Слова священника и слова прокурора

«Церковь не должна давать оценку культурным явлениям», — заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков , комментируя ситуацию с фильмом «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

«Важно, чтобы оценка этого фильма, как и любого другого произведения культуры, не исходила из церкви, с амвона», — цитирует RT спикера патриархии, — Нужно категорически избегать, чтобы священник, стоя на амвоне, в проповеди говорил: вот это произведение хорошее, а вот это плохое, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите жечь кинотеатры».

При этом, говоря о самой картине, Волков отметил, что она может задеть за живое очень многих людей. «Та реакция, которая есть, — это нечто в достаточной степени естественное. Фильм, очевидно, вызовет неоднозначную реакцию и не пройдет незамеченным, в том числе и с негативной точки зрения», — сказал он.

Заявление представителя РПЦ по поводу фильма Алексея Учителя, еще до своего выхода ставшего предметом преувеличенного внимания консервативной общественности, выглядит либеральнее прежних заявлений церкви о фильме. Так, ранее игумен Сретенского монастыря, еписком Тихон (Шевкунов) в интервью « Российской газете », говорил, что задача церкви в отношении фильма — «не требовать запретов, а предупреждать о правде и неправде». При этом, по мнению Шевкунова, если фильм будет художественно переосмысливать реальные исторические события, то он должен заявлять о себе как о историческом «фэнтези».

Возможно, новые заявления связаны с активностью правоохранительных (а точнее, надзорных) органов в отношении фильма и развязанной против него кампании. Так, накануне стало известно, что прокуратура Москвы направила следователям столичного ГУ МВД материалы и представление для решения вопроса об уголовном преследовании по результату прокурорской проверки действий членов общественной организации «Христианское государство — Святая Русь».

Как напоминает RNS, несколько месяцев назад от имени этой организации были разосланы письма в несколько сотен кинотеатров и кинопрокатных компаний с угрозой поджога кинотеатров в случае, если те не откажутся от проката фильма. По всей видимости, проверка проводилась по заявлению режиссера Алексея Учителя и его адвокатов в связи с угрозами, поступившими и в адрес создателей фильма.

Надзорное ведомство установило, что в действиях руководства организации «Христианское государство — Святая Русь» есть признак преступления по ч. 1 ст. 179 УК России (принуждение к отказу совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества).

Закрытый показ, которого не было

Ранее стало известно, что в июне прошел закрытый показ «Матильды», на котором, по некоторым данным, присутствовал спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло . Последний якобы уговорил режиссер внести некоторые поправки как в трейлер фильма, так и в саму картину. Правда, сам постановщик в беседе с «Газетой.Ru» опроверг эту информацию, сказав, что считает «смешным» предположение, что председатель общественной структуры при федеральном министерстве может рекомендовать правки кинорежиссеру.

В интервью с ТАСС Алексей Учитель рассказывал, что Павел Пожигайло «был на просмотре, говорил хвалебные слова, никаких переделок не предлагал».

Поклонская и коробки

Тем временем в конце прошлой недели инициатор кампании против фильма, депутат Госдумы Наталья Поклонская собрала подписи от 37 депутатов, а также более 100 тыс. обращений против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. По ее словам, запрос о принятии мер «в пределах компетенции» был направлен министру культуры, генеральному прокурору, а также министру внутренних дел. К запросу и подписям граждан была приложена и информация Счетной палаты РФ о том, что государством было выделено на создание картины 280 млн руб. В приложении к запросу Поклонская направила подписи и обращения той самой сотни граждан «об оскорблении их чувств».

Собственно, именно это приложение с трудом уместилось в 13 коробках, рассказала Поклонская.

В запросе содержится просьба принять необходимые меры и не допустить «оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма». Она и ее единомышленники считают оскорбительными предположения о романе Николая II c Матильдой Кшесинской после брака российского императора с Александрой Федоровной, а также тот факт, что фильме императрица Александра Федоровна показана как поклонница оккультизма.