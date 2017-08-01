Утечка близко: хакеры добрались до «Игры престолов»

Киберпреступники провели хакерскую атаку на телекомпанию HBO, в результате чего к ним попали данные о еще не вышедших сериях популярного сериала «Игра престолов». Злоумышленники пообещали, что «HBO падет», а фанаты уже активно ищут слитый четвертый эпизод в сериала в сети.

Киберпреступники провели хакерскую атаку на телекомпанию HBO, в результате чего к ним попали данные о еще не вышедших сериях популярного сериала «Игра престолов». Злоумышленники пообещали, что «HBO падет», а фанаты уже активно ищут слитый четвертый эпизод в сериала в сети.

Неизвестные хакеры атаковали американскую телевизионную сеть HBO и похитили 1,5 терабайта данных, среди которых оказались еще не вышедшие эпизоды популярного сериала «Игра престолов», а также еще двух проектов телеканала — «Футболисты» и «Комната 104».

Сообщается, что злоумышленники готовятся слить в интернет сценарий еще не вышедшей четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов» и угрожают компании новыми утечками.

Взлом был, утечка неминуема

По данным Entetainment Weekly, еще в воскресенье 30 июля некоторые журналисты получили электронное письмо, предвещающее кибератаку на HBO.

«Привет всему человечеству. Грядет величайшая утечка кибер-эры. Чего? О, я забыл сказать. HBO и «Игры престолов»! Вы станете счастливчиками, которые первые увидят и скачают слитые серии. Наслаждайтесь и расскажите всем. Кто растиражирует лучше всех, получит интервью с нами. HBO падет», — говорится в сообщении от предполагаемых хакеров.

HBO выпустила заявление, в котором подтвердила факт взлома. «HBO недавно подверглась кибератаке, которая привела к компрометации частной информации. Мы уже начали расследование и сотрудничаем с правоохранительными органами и внешними службами безопасности. Защита данных находится в приоритете компании, и мы со всей серьезностью относимся к этому», — сообщила компания.

Тем не менее HBO не прокомментировала реальную утечку серий онлайн, как и вероятность того, что в ходе кибератаки были украдены личные данные клиентов и сотрудников компании.

Судя по всему, хакеры еще не осуществили свою угрозу, так как четвертый эпизод «Игры престолов» пока не был обнаружен заинтересовавшимися фанатами шоу. Взлом HBO стал одной из самых популярных тем на американском форуме Reddit, в которой комментаторы периодически спрашивают друг у друга, не появилась ли заветная ссылка со спойлерами в интернете.

Некоторые из них предполагают, что хакеры пока только готовятся к сливу и пытаются потянуть время, надеясь, что HBO заплатит выкуп в попытке спасти свой сериал.

Кроме того, есть версия о том, что инцидент может быть обыкновенной пиар-акцией, причем пиариться на нем могут как хакеры, так и сама HBO.

«Игра престолов» уже шестой год подряд является самым «пиратским» сериалом из-за большого числа зрителей, которые смотрят шоу нелегально. Сообщается, что из 12,2 млн человек, посмотревших премьеру седьмого сезона, 1,77 млн пользователей пользовались торрентами и незаконными стриминговыми сервисами.

При этом, согласно аналитическому исследованию, чаще всего сериал «пиратили» в Сеуле, Афинах, Сан-Паулу, Гуанчжоу и Мумбаи.

Сериалы приглянулись хакерам

Премьера нового сезона «Игры престолов» уже не в первый раз оказывается под угрозой срыва — два года назад кто-то из СМИ или участников рынка опубликовал первые четыре серии пятого сезона в виде на торрент-трекерах. После этого в 2017 году HBO отказался от практики предоставления критикам копий сериала заранее, объяснив это высокими риском утечки.

Из этих же соображений создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс обычно держат полный сценарий сезона в секрете так долго, насколько это возможно.

В последнее время популярные сериалы все чаще становятся объектами хакерских атак — в январе 2017 года за сутки до официальной премьеры произошла утечка финала четвертого сезона «Шерлока» от компании «Би-би-си» . Что характерно, эпизод был слит на русском языке в озвучке «Первого канала».

Создатели шоу обратились к фанатам истории про детектива с Бейкер-стрит с просьбой не смотреть финал до официального релиза. В утечке заподозрили сотрудников «Первого канала», который получает серию заранее, чтобы выпустить локализованную версию в одно время с британской премьерой.